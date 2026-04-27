Red Magic sắp ra mắt Gaming Tablet 5 Pro và 11S Pro+ với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 Red Magic dự kiến trình làng máy tính bảng Gaming Tablet 5 Pro và điện thoại 11S Pro+ vào tháng 5, trang bị cấu hình cực mạnh cùng màn hình tần số quét 185Hz.

Thương hiệu chuyên thiết bị chơi game Red Magic đang chuẩn bị cho một sự kiện ra mắt hoành tráng vào tháng 5 tới tại thị trường Trung Quốc. Theo các thông tin rò rỉ mới nhất, hãng sẽ cùng lúc giới thiệu hai mẫu thiết bị hiệu năng cao: máy tính bảng Gaming Tablet 5 Pro và điện thoại thông minh Red Magic 11S Pro+.

Tin đồn tiết lộ Red Magic Gaming Tablet 5 Pro và điện thoại Red Magic 11S Pro+ sẽ được giới thiệu vào tháng 5

Cấu hình mạnh mẽ với Snapdragon 8 Elite Gen 5

Điểm nhấn quan trọng nhất trên cả hai thiết bị là việc trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5. Đây là dòng chip siêu mạnh mẽ được thiết kế để mang lại khả năng xử lý đồ họa tiệm cận với hiệu suất của các dòng máy tính cá nhân (PC). Để duy trì sức mạnh này trong thời gian dài, Red Magic đã tích hợp hệ thống làm mát kép, kết hợp giữa tản nhiệt bằng không khí và công nghệ tản nhiệt chất lỏng tiên tiến.

Chi tiết thông số kỹ thuật của Gaming Tablet 5 Pro

Mẫu máy tính bảng Gaming Tablet 5 Pro được thiết kế với kích thước nhỏ gọn, tập trung tối đa vào trải nghiệm cầm nắm khi chơi game. Thiết bị sở hữu màn hình OLED 9 inch, độ phân giải 2,400 x 1,504 pixel. Đặc biệt, màn hình này hỗ trợ tần số quét lên tới 185Hz, một con số vượt trội giúp mọi chuyển động trong trò chơi trở nên cực kỳ mượt mà.

Gaming Tablet 5 Pro được đồn đoán sẽ sở hữu một màn hình OLED 9 inch với tần số quét 185Hz

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật dự kiến của Red Magic Gaming Tablet 5 Pro:

Thông số Chi tiết dự kiến Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Màn hình OLED 9 inch, 185Hz, 2,400 x 1,504 pixel Bộ nhớ RAM Tối đa 24GB Lưu trữ nội bộ Tối đa 1TB Dung lượng pin 8,300 mAh Hệ thống tản nhiệt Làm mát bằng không khí & chất lỏng

Thiết kế gaming và tính năng thông minh

Về ngoại hình, Gaming Tablet 5 Pro tiếp tục kế thừa ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của Red Magic với mặt lưng trong suốt, để lộ các linh kiện bên trong kết hợp cùng hệ thống đèn LED RGB rực rỡ. Đáng chú ý, thiết bị còn được tích hợp sẵn mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) cục bộ, giúp xử lý các tác vụ thông minh ngay trên máy mà không cần kết nối đám mây, mang lại nhiều tính năng độc quyền cho game thủ.

Gaming Tablet 5 Pro dự kiến sẽ kế thừa ngôn ngữ thiết kế đậm chất gaming với mặt lưng trong suốt

Red Magic 11S Pro+: Phiên bản nâng cấp dành cho eSports

Cùng xuất hiện trong sự kiện tháng 5 là mẫu điện thoại Red Magic 11S Pro+. Dù thông số chi tiết vẫn đang được giữ kín, giới chuyên môn nhận định đây là bản nâng cấp nhẹ về hiệu năng so với dòng 11 Pro+. Thiết bị chắc chắn vẫn giữ lại hệ thống nút bấm vật lý (trigger) ở cạnh viền, hỗ trợ tối ưu cho các vận động viên thể thao điện tử chuyên nghiệp.

Red Magic 11S Pro+ được dự đoán sẽ là một phiên bản nâng cấp sức mạnh nhẹ nhàng so với dòng 11 Pro+

Việc ra mắt đồng thời hai thiết bị chạy chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 cho thấy tham vọng của Red Magic trong việc thống lĩnh phân khúc thiết bị chơi game di động. Với cấu hình RAM lên đến 24GB và màn hình 185Hz, bộ đôi này hứa hẹn sẽ là tâm điểm chú ý của cộng đồng công nghệ trong thời gian tới.