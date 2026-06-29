RedMagic Astra 2 xác nhận ra mắt toàn cầu: Màn hình 185Hz và tản nhiệt nước tiên tiến RedMagic Astra 2 sắp ra mắt quốc tế với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và màn hình OLED 185Hz. Thiết bị gây chú ý nhờ hệ thống tản nhiệt nước và sạc nhanh 80W.

Thương hiệu chuyên thiết bị chơi game RedMagic vừa chính thức xác nhận việc ra mắt toàn cầu mẫu máy tính bảng cao cấp mới mang tên Astra 2. Đây là phiên bản quốc tế của dòng RedMagic Gaming Tablet 5 Pro sắp ra mắt tại thị trường nội địa, hứa hẹn mang đến những đột phá về hiệu năng xử lý và công nghệ hiển thị cho cộng đồng game thủ di động.

The RedMagic Gaming Tablet 5 Pro.

Sức mạnh từ chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và màn hình 185Hz

Điểm nhấn quan trọng nhất trên RedMagic Astra 2 chính là cấu hình phần cứng thuộc hàng mạnh mẽ nhất hiện nay. Thiết bị được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, dòng chipset flagship được kỳ vọng sẽ cung cấp hiệu suất xử lý đồ họa vượt trội, tương tự như mẫu máy tính bảng đối thủ Lenovo Legion Tab Gen 5.

Bên cạnh hiệu năng tính toán, khả năng hiển thị của Astra 2 cũng thiết lập một tiêu chuẩn mới. Máy sở hữu màn hình OLED kích thước 9,06 inch với tần số quét lên tới 185Hz. Đây là con số ấn tượng, vượt xa mức 120Hz hoặc 144Hz thường thấy trên các dòng máy tính bảng cao cấp khác, giúp các thao tác chuyển động trong game trở nên mượt mà và giảm thiểu tối đa độ trễ đầu vào. Độ sáng cực đại của màn hình đạt mức 1.600 nits, cho phép hiển thị rõ nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng mạnh.

Hệ thống tản nhiệt nước đột phá trên máy tính bảng

Để duy trì hiệu suất ổn định trong thời gian dài chơi game cường độ cao, RedMagic đã tích hợp hệ thống tản nhiệt nước vào bên trong Astra 2. Đây là một giải pháp kỹ thuật hiếm thấy trên các thiết bị máy tính bảng, vốn thường chỉ sử dụng tản nhiệt thụ động hoặc quạt gió nhỏ. Việc áp dụng tản nhiệt chất lỏng giúp kiểm soát nhiệt độ của chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 hiệu quả hơn, tránh tình trạng hạ xung (thermal throttling) khi thiết bị nóng lên.

Về năng lượng, RedMagic Astra 2 được trang bị viên pin dung lượng 8.300 mAh, tăng nhẹ so với mức 8.200 mAh của thế hệ tiền nhiệm ra mắt vào năm 2025. Thiết bị hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 80W, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp điện. Đặc biệt, máy được thiết kế với hai cổng USB-C, cho phép người dùng vừa sạc vừa kết nối thêm các phụ kiện ngoại vi một cách linh hoạt.

Thông số kỹ thuật dự kiến của RedMagic Astra 2

Thông số Chi tiết Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Màn hình 9,06 inch OLED, 185Hz, 1.600 nits Hệ thống tản nhiệt Tản nhiệt nước tích hợp Pin & Sạc 8.300 mAh, sạc nhanh 80W Cổng kết nối 2 cổng USB-C Màu sắc Đen (Black), Bạc (Silver)

Hiện tại, mặc dù đã xác nhận sự hiện diện của Astra 2 trên các kênh truyền thông chính thức, RedMagic vẫn chưa công bố chi tiết về giá bán cũng như ngày mở bán cụ thể cho từng khu vực. Tuy nhiên, với việc phiên bản nội địa Gaming Tablet 5 Pro sẽ ra mắt vào cuối tháng 6, người dùng quốc tế có thể kỳ vọng sẽ sớm được trải nghiệm mẫu flagship này trong thời gian ngắn sắp tới.