Redmi 17 4G lộ diện cấu hình: Chip Snapdragon mới và tùy chọn bộ nhớ lên tới 512GB Xiaomi chuẩn bị ra mắt Redmi 17 4G với nhiều nâng cấp về hiệu năng và dung lượng lưu trữ. Thiết bị đã đạt chứng nhận SIRIM, sẵn sàng tiến ra thị trường quốc tế.

Xiaomi đang tiếp tục mở rộng hệ sinh thái điện thoại phổ thông với sự xuất hiện của Redmi 17 4G. Sau khi dòng Redmi Note 17 ra mắt thành công, mẫu smartphone giá rẻ này được kỳ vọng sẽ là quân bài chủ lực tiếp theo của hãng tại các thị trường đang phát triển. Những dữ liệu mới nhất từ các cơ quan kiểm duyệt quốc tế đã hé lộ cái nhìn chi tiết hơn về cấu hình và định hướng của sản phẩm này.

Chứng nhận quốc tế xác nhận ngày ra mắt cận kề

Mới đây, Redmi 17 4G đã chính thức xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của SIRIM (Malaysia) với mã hiệu model “2606FRN72Y”. Theo hồ sơ phê duyệt số “RGQL/19L/0726/S(26-3167)”, thiết bị đã hoàn tất các thủ tục kiểm định cần thiết từ ngày 10/7/2026. Việc đạt được chứng nhận SIRIM là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy Xiaomi đã sẵn sàng thương mại hóa sản phẩm tại khu vực Đông Nam Á.

Điện thoại Redmi 17 4G đạt chứng nhận SIRIM

Trước đó, thiết bị này cũng đã được ghi nhận trên hệ thống SDPPI và TKDN của Indonesia. Đáng chú ý, một số nguồn tin phân tích chuỗi cung ứng cho biết Redmi 17 4G có thể sẽ được đổi tên thành POCO C95 Pro 4G tại một số thị trường nhất định. Đây là chiến lược quen thuộc của Xiaomi nhằm tối ưu hóa độ phủ thương hiệu POCO ở phân khúc người dùng trẻ, ưu tiên cấu hình trên giá thành.

Redmi 17 4G sẽ thuộc phân khúc điện thoại giá rẻ

Phân tích sức mạnh phần cứng từ Snapdragon 6s 4G Gen 2

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Redmi 17 4G chính là vi xử lý Snapdragon 6s 4G Gen 2 của Qualcomm. Dù các thông số chi tiết về xung nhịp và tiến trình sản xuất chưa được công bố trên các nền tảng đo điểm hiệu năng như Geekbench, nhưng việc sử dụng dòng chip "s" (thường là phiên bản tối ưu hóa điện năng) cho thấy Xiaomi muốn tập trung vào sự ổn định và thời lượng pin cho người dùng phổ thông.

Bên cạnh vi xử lý mới, khả năng lưu trữ của Redmi 17 4G gây bất ngờ khi sở hữu dải cấu hình bộ nhớ cực kỳ đa dạng, vốn thường chỉ thấy trên các dòng máy tầm trung hoặc cận cao cấp:

RAM 4GB: Đi kèm bộ nhớ trong 128GB.

Đi kèm bộ nhớ trong 128GB. RAM 6GB: Có hai tùy chọn bộ nhớ 128GB hoặc 256GB.

Có hai tùy chọn bộ nhớ 128GB hoặc 256GB. RAM 8GB: Phiên bản cao cấp nhất với tùy chọn bộ nhớ lên đến 512GB.

Redmi 17 4G sẽ có nhiều tùy chọn cấu hình để người dùng lựa chọn

Việc trang bị bộ nhớ trong lên tới 512GB cho một thiết bị giá rẻ cho thấy Xiaomi đang nắm bắt xu hướng lưu trữ dữ liệu ngày càng lớn của người dùng, từ hình ảnh độ phân giải cao đến các ứng dụng mạng xã hội nặng nề.

So sánh với thế hệ tiền nhiệm và các lựa chọn hiện có

Trong khi chờ đợi sự xuất hiện chính thức của Redmi 17 4G, người dùng có thể tham chiếu qua thông số của mẫu Redmi 15 5G hiện đang có mặt trên thị trường để thấy được bước tiến về công nghệ của Xiaomi:

Thông số Xiaomi Redmi 15 5G (Tham khảo) Vi xử lý Snapdragon 6s Gen 3 Màn hình 6.9 inch FHD+, 144Hz Dung lượng Pin 7000mAh, sạc nhanh 33W Camera chính AI 50MP Độ bền Chuẩn IP64

Có thể thấy, nếu Redmi 17 4G kế thừa được những ưu điểm về dung lượng pin lớn và màn hình chất lượng cao từ các thế hệ trước, kết hợp cùng bộ nhớ lưu trữ vượt trội, đây sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc dưới 5 triệu đồng. Chiến lược giá cạnh tranh sẽ là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của mẫu máy này trong nửa cuối năm 2026.

Với việc liên tục xuất hiện trên các trang chứng nhận uy tín, ngày ra mắt của Redmi 17 4G dự kiến sẽ diễn ra trong vài tuần tới. Đây hứa hẹn là giải pháp nâng cấp hợp lý cho những người dùng cần một thiết bị có không gian lưu trữ rộng rãi và hiệu năng đủ dùng cho các tác vụ hàng ngày.