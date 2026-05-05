Redmi 17 4G lộ diện qua chứng nhận FCC với cấu hình Snapdragon và bộ nhớ tới 512GB Xiaomi chuẩn bị ra mắt Redmi 17 4G sau khi đạt chứng nhận FCC. Mẫu smartphone giá rẻ này sở hữu chip Snapdragon 6s 4G Gen 2 cùng nhiều tùy chọn bộ nhớ lưu trữ đa dạng.

Xiaomi đang chuẩn bị làm mới phân khúc smartphone phổ thông với việc phát triển mẫu Redmi 17 4G. Theo dữ liệu từ cơ quan chứng nhận FCC, thiết bị này có số model 26012RN62L và đã hoàn tất các thủ tục kiểm duyệt quan trọng, cho thấy thời điểm ra mắt thị trường quốc tế đang đến gần.

Redmi 17 4G đạt chứng nhận FCC trước khi ra mắt

Thông số kết nối và tùy chọn lưu trữ đa dạng

Dữ liệu từ FCC xác nhận Redmi 17 4G sẽ hỗ trợ đầy đủ các kết nối tiêu chuẩn bao gồm mạng 4G, hai SIM, Bluetooth và Wi-Fi băng tần kép. Việc duy trì dòng máy 4G trong năm 2026 phản ánh chiến lược của Xiaomi trong việc tối ưu chi phí cho các thị trường ưu tiên khả năng tiếp cận về giá thay vì tốc độ mạng 5G.

Đáng chú ý, thiết bị sở hữu dải cấu hình bộ nhớ rất rộng đối với một mẫu máy giá rẻ. Người dùng có thể lựa chọn từ phiên bản tiêu chuẩn 4GB RAM/128GB bộ nhớ trong cho đến phiên bản cao cấp nhất lên tới 8GB RAM và 512GB bộ nhớ trong.

Chứng nhận mới hé lộ các tính năng kết nối của điện thoại

Cấu hình phần cứng và chiến lược thương hiệu

Redmi 17 4G được dự đoán sẽ trang bị vi xử lý Snapdragon 6s 4G Gen 2. Đây là dòng chip được thiết kế nhằm cân bằng giữa hiệu năng ổn định cho các tác vụ cơ bản và hiệu quả về mặt chi phí sản xuất. Ngoài mã model chính, thiết bị còn xuất hiện với biến thể 26012RN62Y và có khả năng sẽ được đổi tên thành POCO M9 4G tại một số thị trường cụ thể theo chiến lược đa dạng hóa thương hiệu của Xiaomi.

Mẫu máy kế nhiệm của Redmi 15 4G có thể sớm ra mắt

Phân vị thị trường và các dòng máy liên quan

Phiên bản Redmi 17 4G (tên mã zephyr) dự kiến sẽ được phân phối rộng rãi tại các khu vực bao gồm Liên minh Châu Âu (EU), Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia, Đài Loan, Nga và các thị trường toàn cầu khác. Song song đó, Xiaomi cũng đang phát triển các dòng máy hỗ trợ 5G như Redmi 17 5G và POCO M8 Plus 5G sử dụng chip Snapdragon 4 Gen 4 để phục vụ nhu cầu kết nối tốc độ cao.

Thông số Chi tiết dự kiến Vi xử lý Snapdragon 6s 4G Gen 2 RAM 4GB / 8GB Bộ nhớ trong 128GB / 512GB Kết nối 4G, Wi-Fi băng tần kép, Bluetooth, Dual SIM Tên mã Zephyr

Trong khi chờ đợi Redmi 17 4G chính thức lên kệ, thị trường hiện đang ghi nhận mẫu Redmi 15C 4G là lựa chọn thay thế khả thi với màn hình 6.9 inch tần số quét 120Hz và pin dung lượng lớn 6000mAh.