Redmi 17 4G lộ diện với pin 7,500mAh: Tham vọng xác lập kỷ lục mới trong phân khúc giá rẻ Xiaomi chuẩn bị ra mắt Redmi 17 4G với viên pin dung lượng lớn 7,500mAh hỗ trợ sạc nhanh 45W, hứa hẹn thời gian sử dụng liên tục lên tới 74 giờ cùng độ bền đạt chuẩn IP64.

Redmi 17 4G vừa chính thức xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của cơ quan chứng nhận EPREL tại châu Âu, hé lộ một chiến lược mới của Xiaomi trong việc thống trị phân khúc smartphone phổ thông. Điểm nhấn lớn nhất của thiết bị này nằm ở viên pin dung lượng lên tới 7,500mAh, một con số hiếm thấy ngay cả trên các dòng máy cao cấp hay điện thoại chuyên game hiện nay.

Đột phá về thời lượng sử dụng và công nghệ pin

Theo dữ liệu từ EPREL, Redmi 17 4G có khả năng hoạt động liên tục gần 74 giờ chỉ sau một lần sạc đầy. Đây là kết quả của việc tối ưu hóa giữa viên pin dung lượng lớn và phần cứng tiết kiệm điện năng. Để giải quyết bài toán về tuổi thọ pin, Xiaomi đã áp dụng công nghệ cho phép thiết bị duy trì hơn 80% dung lượng thực tế ngay cả sau 1,000 chu kỳ sạc, đảm bảo tính bền bỉ cho người dùng trong nhiều năm.

Redmi 17 4G được xác nhận có thời lượng pin khủng

Dù sở hữu dung lượng pin "khủng", máy vẫn được trang bị công nghệ sạc nhanh với công suất 45W. Đây là một nâng cấp đáng kể so với mức sạc 18W hoặc 33W thường thấy trên các dòng Redmi giá rẻ trước đây, giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi khi nạp năng lượng cho viên pin 7,500mAh.

Thiết kế hầm hố và không gian hiển thị rộng rãi

Để chứa được viên pin dung tích lớn, Redmi 17 4G sở hữu kích thước vật lý khá ấn tượng với thông số 170.12 x 78.42 x 8.8 mm và trọng lượng đạt 232 gram. Đây là một sự đánh đổi tất yếu về độ mỏng nhẹ để ưu tiên cho thời lượng sử dụng dài hơi. Tuy nhiên, thiết kế tổng thể vẫn giữ được nét hiện đại với các tùy chọn màu sắc trẻ trung như Xanh đậm, Đen, Xanh lá sồi và Tím.

Hình ảnh render của Redmi 17 4G sắp ra mắt

Mặt trước của máy là màn hình kích thước lớn lên đến 6.9 inch, hỗ trợ tần số quét 120Hz mượt mà. Mặc dù độ phân giải chỉ dừng lại ở mức HD+ (1,600 x 720 pixel) để tiết kiệm pin, nhưng không gian hiển thị rộng lớn này vẫn mang lại trải nghiệm giải trí, xem phim và lướt mạng xã hội thoải mái cho người dùng phổ thông.

Redmi 17 4G là mẫu điện thoại giá rẻ chất lượng của Xiaomi

Cấu hình thực dụng và hệ điều hành mới

Về hiệu năng, Redmi 17 4G dự kiến sẽ sử dụng vi xử lý MediaTek Helio G91 Ultra. Đây là con chip được tối ưu cho các tác vụ hằng ngày và khả năng xử lý hình ảnh cơ bản. Máy đi kèm với các tùy chọn RAM 4GB hoặc 6GB cùng bộ nhớ trong tối đa 256GB. Đáng chú ý, đây có thể là một trong những thiết bị đầu tiên của Xiaomi được cài sẵn giao diện HyperOS 3 dựa trên nền tảng Android 16 ngay khi ra mắt.

Mẫu điện thoại giá rẻ mới của Xiaomi sẽ có thiết kế camera sau mới

Hệ thống camera của máy tập trung vào tính thực dụng với cảm biến chính 50MP ở mặt sau, hỗ trợ các tính năng AI để cải thiện chất lượng ảnh chụp trong điều kiện đủ sáng. Camera selfie 8MP ở mặt trước đáp ứng tốt nhu cầu gọi video và chụp ảnh chân dung cơ bản.

Thông số kỹ thuật dự kiến của Redmi 17 4G

Thông số Chi tiết Vi xử lý MediaTek Helio G91 Ultra Màn hình 6.9 inch, 120Hz, HD+ Dung lượng pin 7,500 mAh Sạc nhanh 45W Trọng lượng 232 gram Hệ điều hành HyperOS 3 (Android 16) Kháng nước/bụi IP64

Với việc trang bị viên pin dung lượng lớn chưa từng có trong phân khúc cùng chuẩn kháng nước IP64, Redmi 17 4G đang định vị mình là một thiết bị "nồi đồng cối đá", hướng tới những khách hàng ưu tiên sự bền bỉ và thời gian sử dụng thay vì chạy đua cấu hình phần cứng thuần túy.