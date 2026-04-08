Redmi 17 bất ngờ lộ diện tại châu Âu với pin khủng 7500 mAh và màn hình 120Hz Mẫu smartphone Redmi 17 4G vừa bất ngờ hé lộ toàn bộ cấu hình với viên pin 7.500 mAh, màn hình 6.9 inch 120Hz cùng mức giá khởi điểm quy đổi từ 6.32 triệu đồng.

Xiaomi Redmi 17 4G là mẫu smartphone phổ thông mới nhất thuộc dòng Redmi, vừa bất ngờ xuất hiện trên trang của một nhà bán lẻ tại Ba Lan trước ngày công bố chính thức. Thiết bị gây chú ý mạnh mẽ khi sở hữu viên pin dung lượng lớn 7.500 mAh, màn hình tần số quét 120Hz và hệ thống camera 50MP.

Redmi 17 bất ngờ được mở bán tại châu Âu

Viên pin Silicon-Carbon 7.500 mAh bứt phá trải nghiệm sử dụng

Đặc điểm nổi bật nhất trên Xiaomi Redmi 17 chính là viên pin công nghệ Silicon-Carbon dung lượng lên tới 7.500 mAh. Đây là nâng cấp vượt bậc so với mức chuẩn 5.000 mAh phổ biến trên các thế hệ tiền nhiệm. Sự cải tiến này đáp ứng tối đa nhu cầu cho nhóm người dùng di chuyển cường độ cao như tài xế công nghệ hoặc người dùng giải trí liên tục suốt cả ngày.

Bên cạnh dung lượng ấn tượng, thiết bị còn hỗ trợ công nghệ sạc nhanh công suất 45W, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp đầy cho thỏi pin dung lượng lớn này.

Redmi 17 4G là mẫu smartphone giá rẻ tiếp theo của Xiaomi

Màn hình 6.9 inch 120Hz và khả năng chống nước IP64

Về khả năng hiển thị, Redmi 17 được trang bị màn hình LCD kích thước lớn 6.9 inch, hỗ trợ tần số quét 120Hz mang lại phản hồi mượt mà trong các thao tác vuốt chạm và chuyển cảnh. Màn hình của máy được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass 7i giúp tăng cường khả năng chống va đập.

Đáng chú ý, thiết bị đạt chứng nhận kháng bụi và nước chuẩn IP64, đi kèm công nghệ Wet Touch 2.0 giúp thao tác cảm ứng vẫn duy trì độ chính xác ngay cả khi màn hình hoặc tay người dùng bị ướt.

Redmi 17 4G có màn hình 120Hz mượt mà

Cấu hình phần cứng và hệ thống máy ảnh AI

Về mặt hiệu năng, Redmi 17 mang đến các tùy chọn bộ nhớ RAM 4GB hoặc 6GB, kết hợp với bộ nhớ trong 128GB hoặc 256GB. Thiết bị cũng hỗ trợ mở rộng không gian lưu trữ qua thẻ nhớ MicroSD với dung lượng tối đa lên đến 2TB.

Mặt sau của máy sở hữu cảm biến camera chính độ phân giải 50MP, tích hợp các tính năng xử lý hình ảnh AI, chế độ chụp đêm (Night Mode) và HDR nhằm tối ưu chất lượng ảnh chụp trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Điện thoại có nhiều tùy chọn cấu hình

Thông số kỹ thuật chi tiết của Xiaomi Redmi 17

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật chính của thiết bị vừa lộ diện:

Thông số Chi tiết Màn hình LCD 6.9 inch, 120Hz, kính Gorilla Glass 7i Dung lượng pin 7.500 mAh (Silicon-Carbon), sạc nhanh 45W Camera sau 50 MP (tích hợp AI, Chụp đêm, HDR) Bộ nhớ RAM 4GB / 6GB Bộ nhớ trong 128GB / 256GB (hỗ trợ MicroSD tối đa 2TB) Độ bền Chuẩn kháng nước/bụi IP64, Wet Touch 2.0

Bảng thông số kỹ thuật của Redmi 17 4G

Mức giá niêm yết tại thị trường châu Âu

Tại thị trường Ba Lan, phiên bản Redmi 17 bộ nhớ 4GB/128GB được niêm yết mức giá 900 PLN (tương đương khoảng 6.32 triệu đồng). Phiên bản cao hơn với dung lượng 4GB/256GB có giá 1,100 PLN (tương đương khoảng 7.73 triệu đồng).

Do mức giá tại thị trường châu Âu thường bao gồm các khoản thuế phí cao hơn, mức giá chính thức khi sản phẩm cập bến thị trường châu Á và Việt Nam dự kiến sẽ dễ chịu hơn.