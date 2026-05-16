Redmi 17 và POCO C95 Pro lộ diện với chip Snapdragon và thay đổi mã hiệu bất ngờ Bộ đôi smartphone giá rẻ mới của Xiaomi vừa xuất hiện trên cơ sở dữ liệu GSMA với mã hiệu thay đổi hoàn toàn, gợi mở về những điều chỉnh phần cứng quan trọng trước ngày ra mắt.

Cặp đôi điện thoại thông minh phân khúc giá rẻ Redmi 17 và POCO C95 Pro đã chính thức xuất hiện trên cơ sở dữ liệu GSMA, đánh dấu bước chuẩn bị cuối cùng trước khi tiến ra thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, thay vì giữ nguyên các thông tin như rò rỉ ban đầu, dữ liệu mới cho thấy Xiaomi đã thực hiện những thay đổi đáng kể về định danh và cấu trúc linh kiện bên trong.

Sự thay đổi mã hiệu và dấu hỏi về nguồn cung vi mạch

Dữ liệu từ GSMA tiết lộ Redmi 17 mang các mã hiệu 2606FRN72Y và 2606FRN72L. Trong khi đó, biến thể dành cho thương hiệu POCO là C95 Pro xuất hiện với mã 2606FPC72Y và 2606FPC72L. Điều này gây bất ngờ cho giới công nghệ bởi trước đó, các mã hiệu dự kiến của hai thiết bị này đều bắt đầu bằng cụm 26012.

Việc chuyển đổi hoàn toàn sang dòng mã 2606 mới trong giai đoạn phát triển nước rút thường là minh chứng cho những điều chỉnh lớn về mặt phần cứng. Các chuyên gia phân tích cho rằng cuộc khủng hoảng nguồn cung vi mạch toàn cầu có thể là nguyên nhân chính khiến Xiaomi phải thay đổi nhà cung cấp linh kiện, thiết kế lại bo mạch chủ hoặc điều chỉnh modem mạng để đảm bảo tiến độ sản xuất.

Redmi 17 và POCO C95 Pro có thể đã phải thay đổi nhiều chi tiết cốt lõi do khủng hoảng vi mạch toàn cầu

Phân tích cấu hình chip Snapdragon 6s 4G Gen 2

Về sức mạnh hiệu năng, Redmi 17 được xác định sẽ trang bị vi xử lý Snapdragon 6s 4G Gen 2 từ Qualcomm. Đây là dòng chip được tối ưu hóa cho khả năng tiết kiệm năng lượng và duy trì sự ổn định cho các tác vụ sử dụng hàng ngày của người dùng phổ thông. Việc sử dụng dòng chip Snapdragon thay vì các giải pháp giá rẻ khác cho thấy nỗ lực của hãng trong việc duy trì trải nghiệm người dùng ổn định dù biên độ lợi nhuận ở phân khúc này rất mỏng.

Redmi 17 được định vị là một mẫu điện thoại giá rẻ dành riêng cho thị trường quốc tế

Chiến lược thị trường toàn cầu của Xiaomi và POCO

Theo quan sát từ các mã hiệu sản phẩm, cả Redmi 17 và POCO C95 Pro đều không có các hậu tố dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Điều này khẳng định đây là những sản phẩm chiến lược được thiết kế tập trung hoàn toàn cho thị trường quốc tế. POCO C95 Pro dự kiến sẽ sở hữu thông số phần cứng tương đương với Redmi 17 nhưng sẽ có ngôn ngữ thiết kế đặc trưng, mang phong cách trẻ trung của thương hiệu POCO.

POCO C95 Pro nhiều khả năng cũng sẽ sở hữu phần cứng giống với mẫu Redmi 17

Mặc dù cấu hình của bộ đôi này không mang tính đột phá về công nghệ, nhưng sự kết hợp giữa uy tín của dòng chip Qualcomm và mức giá dễ tiếp cận vẫn là công thức giúp Xiaomi duy trì sức cạnh tranh. Sự linh hoạt trong việc cấu trúc lại phần cứng vào phút chót cũng cho thấy khả năng ứng biến của hãng trước những biến động không ngừng của chuỗi cung ứng công nghệ hiện nay.