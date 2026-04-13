Redmi A7 Pro 5G chính thức ra mắt: Pin 6300 mAh và màn hình 120Hz với giá từ 3.25 triệu đồng Xiaomi vừa giới thiệu Redmi A7 Pro 5G, mẫu smartphone giá rẻ nổi bật với viên pin dung lượng lớn 6300 mAh, màn hình 120Hz mượt mà và cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm lâu dài.

Redmi A7 Pro 5G vừa được Xiaomi công bố chính thức, đánh dấu sự xuất hiện của một mẫu smartphone 5G giá rẻ sở hữu viên pin "khổng lồ" 6300 mAh và màn hình tần số quét cao. Thiết bị nhắm tới người dùng cần sự bền bỉ với cam kết cập nhật hệ điều hành Android lên tới 4 năm và 6 năm vá bảo mật.

Thiết kế hiện đại và màn hình 120Hz bảo vệ mắt

Về ngoại hình, Redmi A7 Pro 5G sở hữu thiết kế bắt mắt với màn hình giọt nước có kích thước lên tới 6.9 inch. Điểm nhấn lớn nhất ở mặt trước là tần số quét 120Hz, mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà vốn thường chỉ thấy trên các dòng máy phân khúc cao hơn.

Redmi A7 Pro 5G ra mắt

Màn hình của máy có độ phân giải HD+ và độ sáng tối đa đạt 800 nits. Đặc biệt, tấm nền này đạt ba chứng nhận từ TUV về việc giảm ánh sáng xanh, hiển thị không nhấp nháy và điều chỉnh thân thiện với nhịp sinh học, giúp bảo vệ thị lực người dùng khi sử dụng liên tục trong thời gian dài.

Hiệu năng ổn định và kết nối 5G thế hệ mới

Bên trong, Redmi A7 Pro 5G được trang bị vi xử lý 8 nhân Unisoc T8300 5G, kết hợp cùng RAM chuẩn LPDDR4X và bộ nhớ trong UFS 2.2. Cấu hình này đảm bảo khả năng xử lý ổn định các tác vụ hàng ngày và hỗ trợ kết nối mạng 5G tốc độ cao.

Về phần mềm, máy khởi chạy trên giao diện HyperOS 3 dựa trên nền tảng Android 16. Xiaomi cam kết thiết bị sẽ nhận được 4 bản cập nhật Android lớn, một con số ấn tượng đối với một thiết bị thuộc phân khúc giá rẻ.

Viên pin 6,300 mAh bền bỉ tới 4 năm

Điểm mạnh nhất của Redmi A7 Pro 5G chính là viên pin dung lượng 6,300 mAh. Theo nhà sản xuất, viên pin này được tối ưu hóa để duy trì hiệu suất hoạt động tốt trong vòng 4 năm sử dụng. Với dung lượng này, thiết bị có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng lên đến 2 ngày chỉ với một lần sạc.

Điện thoại sở hữu pin lớn cho thời gian sử dụng 2 ngày

Dù dung lượng pin lớn, máy chỉ hỗ trợ sạc nhanh công suất 15W. Đáng chú ý, Redmi A7 Pro 5G có tính năng sạc ngược có dây với công suất 7.5W, cho phép người dùng chia sẻ năng lượng cho các phụ kiện nhỏ như tai nghe không dây hoặc đồng hồ thông minh thông qua cổng USB Type-C.

Camera AI và các tính năng thông minh đi kèm

Hệ thống quang học của máy bao gồm cụm camera sau kép với cảm biến chính 32MP tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và camera selfie 8MP ở mặt trước. Dù thông số không quá cao, hệ thống này vẫn đáp ứng đầy đủ các nhu cầu chụp ảnh cơ bản và gọi video chất lượng rõ nét.

Các điểm nhấn chính của Redmi A7 Pro 5G

Ngoài ra, máy còn được trang bị hàng loạt tính năng hiện đại như:

Xiaomi HyperIsland: Hiển thị thông báo thông minh xung quanh phần khuyết đỉnh màn hình.

Xiaomi Interconnectivity: Hỗ trợ đồng bộ mạng, cuộc gọi và clipboard giữa các thiết bị Xiaomi.

AI tích hợp: AI Sky, AI Beauty Selfie, Gemini và tính năng Circle to Search (Khoanh tròn để tìm kiếm).

Âm thanh: Hệ thống loa ngoài có khả năng tăng âm lượng lên tới 200%.

Hệ thống loa ngoài có khả năng tăng âm lượng lên tới 200%. Tiện ích khác: Kháng nước chuẩn IP52, cảm biến vân tay cạnh bên và jack cắm tai nghe 3.5mm.

Thông số kỹ thuật và giá bán

Thông số Chi tiết Màn hình 6.9 inch, HD+, 120Hz, 800 nits Vi xử lý Unisoc T8300 5G (8 nhân) RAM/ROM 4GB/64GB hoặc 4GB/128GB Pin/Sạc 6,300 mAh, sạc nhanh 15W, sạc ngược 7.5W Camera sau 32MP (Dual AI) Camera trước 8MP Hệ điều hành Android 16, HyperOS 3

Redmi A7 Pro 5G cung cấp ba tùy chọn màu sắc: Cam Hoàng Hôn, Xanh Sương Mù và Đen. Tại thị trường quốc tế, mức giá khởi điểm cho các phiên bản cụ thể như sau: