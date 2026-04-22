Redmi A7 và A7 Pro 4G trình làng: Màn hình 6,9 inch, pin 6.300 mAh giá từ 2,95 triệu đồng Xiaomi vừa mở rộng phân khúc phổ thông với bộ đôi Redmi A7 và A7 Pro 4G, gây ấn tượng bởi không gian hiển thị rộng lớn, pin dung lượng cao và cam kết hỗ trợ phần mềm lâu dài. Hai mẫu máy này mang đến lựa chọn tối ưu cho người dùng cần một thiết bị giải trí bền bỉ với chi phí hợp lý.

Sau khi giới thiệu phiên bản 5G tại thị trường Việt Nam, Xiaomi tiếp tục làm mới dòng sản phẩm giá rẻ của mình bằng việc ra mắt bộ đôi Redmi A7 4G và Redmi A7 Pro 4G. Đây là những thiết bị tập trung vào trải nghiệm thị giác và thời lượng sử dụng pin, những yếu tố then chốt đối với người dùng phổ thông.

Thiết kế hiện đại và không gian hiển thị vượt trội

Điểm nhấn lớn nhất trên dòng Redmi A7 mới chính là kích thước màn hình. Trong khi Redmi A7 4G sở hữu màn hình LCD 6,88 inch thì phiên bản Pro được nâng cấp nhẹ lên mức 6,9 inch. Cả hai đều đạt độ phân giải HD+ và hỗ trợ tần số quét 120Hz, một thông số ấn tượng trong tầm giá giúp các thao tác vuốt chạm trở nên mượt mà hơn.

Redmi A7 4G ra mắt với cấu hình ấn tượng

Đáng chú ý, màn hình của bộ đôi này còn có tốc độ lấy mẫu cảm ứng lên đến 240Hz, giúp tăng cường khả năng phản hồi khi chơi game hoặc sử dụng các ứng dụng đòi hỏi độ nhạy cao. Thiết kế tổng thể của máy vẫn giữ được sự trẻ trung, bắt mắt đặc trưng của dòng Redmi A series.

Cấu hình ổn định với chipset Unisoc T7250

Về sức mạnh bên trong, cả Redmi A7 và A7 Pro 4G đều được trang bị bộ vi xử lý Unisoc T7250. Đi kèm với đó là RAM LPDDR4X dung lượng lên đến 4GB và bộ nhớ trong chuẩn UFS 2.2 tối đa 64GB. Người dùng cũng có thể dễ dàng mở rộng không gian lưu trữ thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD tích hợp.

Thông số kỹ thuật chính của Redmi A7 Pro 4G

Dưới đây là bảng so sánh thông số kỹ thuật chi tiết giữa hai phiên bản:

Thông số Redmi A7 4G Redmi A7 Pro 4G Màn hình 6,88 inch LCD, 120Hz 6,9 inch LCD, 120Hz Vi xử lý Unisoc T7250 Unisoc T7250 RAM/ROM 3GB/64GB 4GB/64GB Pin 5.200mAh 6.300mAh Hệ điều hành HyperOS 2 (Android 15) HyperOS 3 (Android 16) Kháng nước IP52 IP52

Thời lượng pin ấn tượng và khả năng kháng nước IP52

Dung lượng pin là điểm phân cấp rõ rệt nhất giữa hai biến thể. Redmi A7 4G sở hữu viên pin 5.200mAh, trong khi Redmi A7 Pro 4G được trang bị viên pin lên đến 6.300mAh, đảm bảo thời gian sử dụng có thể kéo dài sang ngày thứ hai với các tác vụ thông thường. Cả hai máy đều hỗ trợ sạc nhanh có dây 15W và tính năng sạc ngược có dây 7,5W, cho phép nạp năng lượng cho các phụ kiện nhỏ khi cần thiết.

Về khả năng nhiếp ảnh, bộ đôi này sử dụng chung cấu hình camera với cảm biến chính 13MP ở mặt sau và camera selfie 8MP ở mặt trước. Các tính năng bổ trợ khác bao gồm cảm biến vân tay cạnh bên, giắc cắm tai nghe 3.5mm và chuẩn kháng nước, chống bụi IP52, giúp máy hoạt động ổn định trong các điều kiện môi trường có mưa nhẹ hoặc bụi bẩn.

Phần mềm và chính sách cập nhật dài hạn

Một điểm gây bất ngờ là sự khác biệt về nền tảng phần mềm. Redmi A7 4G được cài sẵn HyperOS 2 dựa trên Android 15, với cam kết 2 năm cập nhật hệ điều hành và 4 năm vá lỗi bảo mật. Trong khi đó, phiên bản Pro vượt trội hơn khi chạy HyperOS 3 dựa trên Android 16 ngay từ khi xuất xưởng, đi kèm lộ trình hỗ trợ lên tới 4 năm nâng cấp Android và 6 năm cập nhật bảo mật.

Tại thị trường quốc tế, Redmi A7 4G (phiên bản 3GB/64GB) có giá khởi điểm khoảng 10.499 INR (tương đương 2,95 triệu đồng) với hai màu Đen và Xanh da trời. Redmi A7 Pro 4G (phiên bản 4GB/64GB) có giá 11.499 INR (khoảng 3,24 triệu đồng) với các tùy chọn màu Cam Hoàng Hôn và Đen.