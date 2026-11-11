Redmi được cho là hoàn tất kế hoạch sản xuất pin 12.000mAh, đánh giá mức 13.000-14.000mAh Theo tin rò rỉ từ Digital Chat Station, Redmi đã chốt kế hoạch sản xuất hàng loạt pin 12.000mAh và đang đánh giá dung lượng 13.000-14.000mAh cho điện thoại.

Xiaomi được cho là đã hoàn tất kế hoạch sản xuất hàng loạt viên pin 12.000mAh và đang thử nghiệm dung lượng lên đến 14.000mAh cho smartphone tương lai. Thông tin này đến từ nguồn tin rò rỉ và chưa được hãng xác nhận chính thức.

Sau khi ra mắt Redmi K100 với viên pin 10.000mAh, hãng tiếp tục đẩy mạnh dung lượng pin trên các dòng smartphone tầm trung và cận cao cấp. Các nguồn tin mới nhất cho thấy bước tiến tiếp theo sẽ lớn hơn đáng kể.

Pin 12.000mAh đã chốt kế hoạch sản xuất hàng loạt

Theo tài khoản rò rỉ Digital Chat Station, thương hiệu con Redmi của Xiaomi đã hoàn tất kế hoạch sản xuất hàng loạt cho viên pin 12.000mAh. Mẫu pin này dự kiến trang bị cho một thiết bị thuộc phân khúc tầm trung đến cận cao cấp. Tên gọi chính thức của sản phẩm vẫn chưa được tiết lộ.

Lộ trình nâng cấp pin cho điện thoại của Redmi

Bên cạnh đó, Redmi cũng đang tích cực đánh giá viên pin có dung lượng lớn hơn, dao động từ 13.000mAh đến 14.000mAh. Kế hoạch sản xuất hàng loạt cho mức dung lượng này có thể diễn ra vào năm sau. Hiện thông tin vẫn dừng ở mức dự kiến.

Ba nấc dung lượng chỉ trong chưa đầy một năm

Tốc độ mở rộng dung lượng pin của Redmi diễn ra khá nhanh trong thời gian ngắn. Các mốc đáng chú ý được tổng hợp như sau:

Thiết bị / giai đoạn Dung lượng pin Ghi chú Redmi Turbo 5 Max (ra mắt tháng 1) 9.000mAh Pin lớn nhất của thương hiệu vào thời điểm đó Redmi K100 (tháng 10) 10.000mAh Kết hợp sạc nhanh có dây 100W Thiết bị chưa công bố tên 12.000mAh Được cho là đã hoàn tất kế hoạch sản xuất hàng loạt Giai đoạn đánh giá 13.000-14.000mAh Có thể sản xuất hàng loạt vào năm sau, chưa chắc chắn

Như vậy, nếu thông tin chính xác, Redmi đã gia tăng thêm 3.000mAh chỉ trong chưa đầy một năm.

Ngoài ra, các tin rò rỉ trước đó từng đề cập đến viên pin vượt mức 10.000mAh trên Redmi Turbo 6 Max, hay mức khoảng 10.000mAh trên Redmi Note 17 Pro Max. Hiện chưa rõ viên pin 12.000mAh mới hoàn tất kế hoạch sản xuất sẽ dành cho dòng sản phẩm nào trong số này.

Điện thoại Xiaomi pin khủng sẽ sớm ra mắt

Những điều còn bỏ ngỏ về mẫu máy pin 12.000mAh

Nguồn tin chưa đề cập đến các yếu tố kỹ thuật khác của mẫu điện thoại này, gồm tốc độ sạc, độ dày, trọng lượng và giá bán. Đây là những thông số quyết định trải nghiệm thực tế của một thiết bị có pin dung lượng rất lớn.

Để tham khảo, Redmi K100 có giá khởi điểm tại thị trường Trung Quốc từ 3.499 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 525 USD.

Việc hoàn tất kế hoạch sản xuất hàng loạt đánh dấu bước chuẩn bị trước khi ra mắt, nhưng chưa ấn định thời điểm phát hành cụ thể. Tương tự Redmi K100 hiện chỉ phân phối nội địa, khả năng thương mại hóa phiên bản pin 12.000mAh ra thị trường quốc tế vẫn là câu hỏi ngỏ.

Nguồn tham khảo: Gizmochina.