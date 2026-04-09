Redmi K Pad 2 lộ diện: Chip Dimensity 9500 cùng màn hình 165Hz siêu mượt Redmi K Pad 2 sở hữu thiết kế kim loại nguyên khối nhỏ gọn 8.8 inch, trang bị vi xử lý Dimensity 9500 mạnh mẽ và viên pin dung lượng lớn 9,100mAh.

Redmi, thương hiệu con của Xiaomi, vừa chính thức xác nhận việc ra mắt mẫu máy tính bảng mới mang tên Redmi K Pad 2 tại thị trường Trung Quốc. Sự kiện dự kiến diễn ra vào cuối tháng này, không chỉ giới thiệu máy tính bảng mà còn có sự góp mặt của Redmi K90 Max và các dòng laptop thế hệ mới. Những thông tin hình ảnh vừa được tiết lộ đã cung cấp cái nhìn chi tiết về thiết kế, màu sắc và thông số kỹ thuật cốt lõi của thiết bị này.

Redmi chia sẻ teaser chính thức của Redmi K Pad 2

Thiết kế nhỏ gọn với chất liệu kim loại nguyên khối

Redmi K Pad 2 tiếp tục theo đuổi phân khúc máy tính bảng cỡ nhỏ với màn hình kích thước 8.8 inch. Đây là kích thước tối ưu cho việc sử dụng linh hoạt, dễ dàng mang theo trong balo hoặc túi xách. Thân máy được chế tác từ kim loại nguyên khối, tạo cảm giác chắc chắn và cao cấp hơn so với các dòng vỏ nhựa phổ thông.

Về ngoại hình, mặt sau của máy được tinh chỉnh tối giản hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Cụm camera được thiết kế gọn gàng, loại bỏ các dải trang trí rườm rà để tập trung vào tính thực dụng. Một thay đổi quan trọng khác là nút nguồn được chuyển sang cạnh phải, giúp tối ưu hóa trải nghiệm thao tác khi người dùng sử dụng máy ở chế độ xoay ngang. Nút nguồn này cũng được tích hợp sẵn cảm biến vân tay để tăng cường khả năng bảo mật.

Tùy chọn màu Đen đậm của Redmi K Pad 2

Thông số màn hình và hiệu năng đột phá

Dù có kích thước nhỏ gọn, Redmi K Pad 2 lại sở hữu các thông số kỹ thuật ấn tượng. Máy được trang bị màn hình LCD với tần số quét lên tới 165Hz, một con số vượt trội trong phân khúc máy tính bảng tầm trung, giúp các thao tác vuốt chạm và chuyển cảnh trở nên mượt mà hơn. Màn hình này cũng được tinh chỉnh để cải thiện độ sáng và độ nhạy cảm ứng, đồng thời chú trọng vào các tính năng bảo vệ mắt.

Sức mạnh bên trong của Redmi K Pad 2 đến từ vi xử lý Dimensity 9500. Đây là con chip hứa hẹn mang lại bước nhảy vọt về hiệu suất so với thế hệ trước, xử lý tốt cả các tác vụ đơn nhân lẫn đa nhân. Với cấu hình này, thiết bị có khả năng đáp ứng tốt các nhu cầu từ công việc văn phòng đến chơi game đồ họa cao.

Tùy chọn màu Tím Spotlight của Redmi K Pad 2

Thời lượng pin và trải nghiệm giải trí

Để hỗ trợ cho cấu hình mạnh mẽ, Redmi đã trang bị cho K Pad 2 viên pin có dung lượng 9,100mAh. Đây là mức dung lượng rất lớn đối với một mẫu máy tính bảng chỉ có kích thước 8.8 inch, đảm bảo thời gian sử dụng liên tục trong cả ngày dài mà không cần sạc lại thường xuyên. Ngoài ra, máy còn được tích hợp mô-tơ rung trục X kép để cung cấp phản hồi xúc giác chân thực và hệ thống loa kép được tinh chỉnh chuyên sâu để nâng cao chất lượng âm thanh.

Thông số Chi tiết Màn hình LCD 8.8 inch, 165Hz Vi xử lý Dimensity 9500 Dung lượng pin 9,100mAh Tính năng khác Vân tay cạnh bên, loa kép, mô-tơ trục X Màu sắc Đen đậm, Tím Spotlight, Bạc không gian

Dựa trên các thông tin rò rỉ, nhiều khả năng Redmi K Pad 2 sẽ được ra mắt tại thị trường quốc tế dưới tên gọi Xiaomi Pad Mini. Việc tận dụng thương hiệu Xiaomi giúp hãng dễ dàng tiếp cận tệp người dùng toàn cầu vốn đang tìm kiếm những lựa chọn tablet nhỏ gọn nhưng có hiệu năng mạnh mẽ.