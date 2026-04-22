Redmi K Pad 2 ra mắt: Tablet nhỏ gọn dùng chip Dimensity 9500 và màn hình 165Hz Xiaomi chính thức trình làng Redmi K Pad 2 với cấu hình mạnh mẽ từ chip Dimensity 9500, màn hình 165Hz siêu mượt và viên pin dung lượng 9,100mAh, giá khởi điểm từ 13.11 triệu đồng.

Xiaomi vừa chính thức giới thiệu Redmi K Pad 2, mẫu máy tính bảng kế nhiệm dòng Redmi K Pad với nhiều nâng cấp đột phá về hiệu năng và công nghệ hiển thị. Sản phẩm được thiết kế để cân bằng giữa sự nhỏ gọn và sức mạnh xử lý của các dòng thiết bị cao cấp, đáp ứng tốt nhu cầu giải trí và làm việc hiệu suất cao.

Màn hình 165Hz sắc nét và công nghệ hiển thị tiên tiến

Redmi K Pad 2 sở hữu màn hình LCD kích thước 8.8 inch với độ phân giải cao 3,008 x 1,880 pixel. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là tần số quét 165Hz, mang lại trải nghiệm vuốt chạm và chuyển động cực kỳ mượt mà, đặc biệt hữu ích cho game thủ và những người thường xuyên xem nội dung tốc độ cao.

Màn hình này đạt độ sáng tối đa 1,100 nits, hỗ trợ các tiêu chuẩn hình ảnh chuyên nghiệp như Dolby Vision và HDR. Để tăng độ bền, Xiaomi trang bị kính cường lực Corning Gorilla Glass 5 cùng tỷ lệ khung hình 16:10, giúp tối ưu không gian hiển thị cho cả tác vụ đọc văn bản và xem phim.

Hiệu năng vượt trội từ chipset Dimensity 9500

Bên trong Redmi K Pad 2 là sức mạnh từ chipset MediaTek Dimensity 9500, kết hợp cùng RAM LPDDR5X và bộ nhớ trong chuẩn UFS 4.1. Hệ thống còn tích hợp GPU Mali-G1 Ultra và NPU MediaTek 990 chuyên dụng cho các tác vụ xử lý trí tuệ nhân tạo (AI), giúp tối ưu hóa hiệu suất tổng thể của thiết bị.

Máy tính bảng mới của Xiaomi có cấu hình khá tốt

Về phần mềm, máy chạy trên hệ điều hành Android 16 với giao diện HyperOS 3.0 mới nhất của Xiaomi. Giao diện này tập trung vào việc tối ưu khả năng kết nối giữa các thiết bị trong hệ sinh thái và cải thiện độ ổn định khi đa nhiệm.

Pin dung lượng lớn và khả năng kết nối đa dạng

Dù có thiết kế mỏng nhẹ chỉ 6.62mm và nặng 345 gram, Redmi K Pad 2 vẫn được trang bị viên pin 9,100mAh. Thiết bị hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 67W và tính năng sạc ngược 22.5W, cho phép người dùng sạc pin cho các thiết bị khác trong trường hợp cần thiết. Hệ thống âm thanh của máy gồm loa stereo kép và động cơ tuyến tính trục X kép mang lại phản hồi rung chân thực.

Các tùy chọn màu sắc của Redmi K Pad 2

Đáng chú ý, Redmi K Pad 2 được trang bị tới hai cổng USB-C, hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 và cảm biến vân tay tích hợp trực tiếp vào nút nguồn. Hệ thống camera bao gồm camera sau 13 megapixel và camera trước 8 megapixel phục vụ nhu cầu chụp ảnh cơ bản và gọi video trực tuyến.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Redmi K Pad 2

Đặc tính Thông số chi tiết Màn hình 8.8 inch LCD, 165Hz, 1,100 nits, 16:10 Vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 Bộ nhớ RAM LPDDR5X, Bộ nhớ trong UFS 4.1 Pin & Sạc 9,100mAh, sạc nhanh 67W, sạc ngược 22.5W Kết nối Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 2 cổng USB-C Kích thước & Trọng lượng Dày 6.62mm, nặng 345g

Giá bán và các phiên bản cấu hình

Redmi K Pad 2 ra mắt với ba tùy chọn màu sắc: Space Silver (Bạc), Electric Purple (Tím) và Deep Black (Đen). Mức giá niêm yết tại thị trường Trung Quốc cụ thể như sau: