Redmi K100 lộ cấu hình Snapdragon 8 Elite cùng viên pin dung lượng lớn với giá 13,54 triệu đồng Mẫu điện thoại Redmi K100 gây chú ý khi kết hợp chip Snapdragon 8 Elite, màn hình 185Hz và pin siêu khủng cùng mức giá khởi điểm khoảng 13,54 triệu đồng.

Dòng điện thoại Redmi K100 của Xiaomi đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng công nghệ khi liên tiếp lộ diện những thông số phần cứng ấn tượng trước thời điểm ra mắt. Thay vì chú trọng quá mức vào các chi tiết trang trí ngoại hình, thiết bị tiêu chuẩn này được nhà sản xuất định vị tập trung tối đa vào hiệu năng xử lý, thời lượng pin và trải nghiệm giải trí đa phương tiện đỉnh cao trong tầm giá cạnh tranh.

Chi phí linh kiện và bài toán tối ưu hiệu năng phần cứng

Theo tiết lộ từ leaker nổi tiếng Digital Chat Station, cấu hình cốt lõi của Redmi K100 gồm vi xử lý Snapdragon 8 Elite mới nhất, kết hợp 12GB RAM LPDDR5X cùng bộ nhớ trong 256GB chuẩn UFS 4.1 đã tiêu tốn khoảng 3.000 Nhân dân tệ (tương đương 11,68 triệu đồng) tiền linh kiện gốc. Đây là con số chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng giá thành thành phẩm, cho thấy sự đầu tư mạnh tay của Xiaomi vào sức mạnh xử lý thuần túy.

Redmi K100 sẽ có giá bán hấp dẫn

Bên cạnh vi xử lý đầu bảng, Redmi K100 còn được trang bị thêm chip đồ họa độc lập hỗ trợ xử lý tác vụ chơi game nặng, đi kèm mô-tơ rung xúc giác kích thước lớn và hệ thống loa kép tinh chỉnh bởi Bose. Sự phối hợp đồng bộ giữa chipset cao cấp, chip hiển thị phụ trợ và hệ thống tản nhiệt hứa hẹn giúp thiết bị duy trì độ ổn định khung hình cao trong thời gian dài mà không bị bóp hiệu năng.

Màn hình 185Hz và hệ sinh thái tính năng cao cấp

Ở mặt trước, thiết bị dự kiến sử dụng tấm nền phẳng kích thước từ 6,8 đến 6,9 inch với tần số quét lên tới 185Hz, mức thông số vượt xa chuẩn 120Hz phổ biến trên thị trường. Tốc độ làm tươi cực cao mang lại chuyển động hình ảnh mượt mà, tối ưu rõ rệt cho các tựa game bắn súng hoặc thao tác vuốt chạm hàng ngày.

Điện thoại Xiaomi sắp ra mắt sẽ có cấu hình mạnh mẽ

Đáng chú ý, Redmi K100 còn sở hữu viên pin dung lượng lớn nhất từng xuất hiện trong dải sản phẩm của Xiaomi với thông tin rò rỉ lên tới 10.000 mAh, kết hợp công nghệ sạc nhanh có dây công suất 100W. Máy cũng được tích hợp chuẩn kháng nước và bụi bẩn IP68 cùng cảm biến vân tay siêu âm 3D dưới màn hình, mang lại tốc độ nhận diện nhanh và độ chính xác vượt trội so với cảm biến quang học truyền thống.

Bảng thông số kỹ thuật rò rỉ của Redmi K100

Thông số kỹ thuật Chi tiết dự kiến trên Redmi K100 Vi xử lý (CPU) Snapdragon 8 Elite, bổ sung chip đồ họa chuyên dụng Bộ nhớ & Lưu trữ 12GB LPDDR5X RAM, 256GB UFS 4.1 Màn hình Màn hình phẳng 6,8 - 6,9 inch, tần số quét 185Hz Bảo mật sinh trắc học Cảm biến vân tay siêu âm 3D dưới màn hình Âm thanh & Rung Hệ thống loa kép Bose, mô-tơ rung kích thước lớn Pin & Công nghệ sạc Dung lượng pin lớn (lên tới 10.000 mAh), sạc nhanh có dây 100W Tiêu chuẩn bảo vệ Kháng nước, kháng bụi chuẩn IP68

Dự kiến giá bán và thời điểm ra mắt thị trường

Mẫu điện thoại Redmi K100 được dự đoán sẽ có mức giá khởi điểm khoảng 3.500 Nhân dân tệ tại thị trường Trung Quốc, tương đương khoảng 13,54 triệu đồng. Định vị giá bán này nằm ngay dưới biến thể Redmi K100 Pro (dự kiến khởi điểm từ 14 triệu đồng), tạo ra cơ hội tiếp cận phần cứng cao cấp với chi phí hợp lý cho người dùng yêu thích hiệu năng cao.

Mặc dù thương hiệu Redmi chưa chính thức công bố lịch trình diễn ra sự kiện giới thiệu sản phẩm, các nguồn tin trong chuỗi cung ứng cho biết dòng máy này nhiều khả năng sẽ chính thức được trình làng ngay trong thời điểm cuối tháng này.