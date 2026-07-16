Redmi K100 Pro lộ diện cấu hình cực khủng với màn hình 185Hz và pin 8.500mAh Redmi K100 Pro hứa hẹn là "quái thú" chơi game mới của Xiaomi với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, camera 200MP cùng viên pin dung lượng lớn hỗ trợ sạc nhanh 100W.

Xiaomi đang chuẩn bị cho sự ra mắt của dòng flagship chuyên game thế hệ mới mang tên Redmi K100 Pro. Theo các thông tin rò rỉ mới nhất từ chuyên gia tin đồn Digital Chat Station, mẫu điện thoại này sẽ sở hữu những thông số kỹ thuật vượt xa các tiêu chuẩn hiện tại của thị trường smartphone cao cấp.

Redmi K100 Pro dự kiến sẽ kế nhiệm dòng K90 với nhiều nâng cấp đáng kể.

Đột phá về công nghệ hiển thị 185Hz

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Redmi K100 Pro chính là màn hình OLED phẳng với tốc độ làm tươi lên đến 185Hz. Đây là con số kỷ lục đối với một chiếc smartphone không thuộc dòng chuyên dụng cho e-sport, hứa hẹn mang lại trải nghiệm vuốt chạm và chơi game cực kỳ mượt mà. Màn hình này dự kiến có kích thước lớn, từ 6,59 đến 6,9 inch với độ phân giải siêu cao.

Sức mạnh từ chip Snapdragon 8 Elite Gen 5

Về hiệu năng, thiết bị được cho là sẽ trang bị chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất từ Qualcomm, kết hợp cùng một chip đồ họa chuyên dụng riêng biệt. Cấu hình này không chỉ đảm bảo khả năng xử lý các tựa game nặng nhất mà còn tối ưu hóa hiệu suất năng lượng cho các tác vụ hàng ngày.

Bên cạnh đó, Redmi K100 Pro còn được tích hợp hàng loạt công nghệ hỗ trợ trải nghiệm người dùng cao cấp như:

Hệ thống loa kép đối xứng mang lại âm thanh sống động.

Motor rung kích thước lớn hơn giúp phản hồi xúc giác chân thực khi chơi game.

Cảm biến vân tay siêu âm 3D đặt dưới màn hình cho tốc độ nhận diện nhanh và chính xác.

Khả năng kháng bụi và nước đạt chuẩn IP68 hoặc IP69.

Hệ thống camera 200MP và pin dung lượng lớn

Dù là dòng máy tập trung vào hiệu năng, Xiaomi vẫn đầu tư mạnh tay vào khả năng nhiếp ảnh. Redmi K100 Pro dự kiến sở hữu cảm biến chính lên đến 200MP, đi kèm một camera tele tiềm vọng 50MP hỗ trợ chụp ảnh macro. Sự kết hợp này giúp máy linh hoạt hơn trong nhiều điều kiện chụp ảnh khác nhau, từ phong cảnh đến cận cảnh chi tiết.

Để duy trì hoạt động cho cấu hình mạnh mẽ này, Xiaomi dự kiến trang bị viên pin dung lượng khoảng 8.500mAh. Thiết bị hỗ trợ sạc nhanh có dây công suất 100W và có tích hợp sạc không dây, giúp người dùng rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng cho viên pin khổng lồ này.

Thông số Chi tiết rò rỉ Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 + Chip đồ họa rời Màn hình OLED phẳng, 185Hz, 6.59 - 6.9 inch Camera chính 200MP + 50MP Periscope (Macro) Dung lượng pin ~8.500mAh Sạc nhanh 100W (có dây) + Sạc không dây Bảo mật Vân tay siêu âm 3D

Dòng Redmi K100 dự kiến sẽ ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 năm 2026. Sau đó, phiên bản quốc tế có thể được giới thiệu dưới một tên gọi thương hiệu khác tùy theo từng khu vực.