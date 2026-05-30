Về Báo Hà Tĩnh

Redmi K100 Pro lộ thông số kỹ thuật: Pin 9.000 mAh và màn hình 185Hz đầy ấn tượng

Bảo Long30/05/2026 17:34

Mẫu flagship Redmi K100 Pro của Xiaomi được kỳ vọng thiết lập tiêu chuẩn mới với dung lượng pin 9.000 mAh, màn hình tần số quét 185Hz và vi xử lý Snapdragon mạnh mẽ.

Xiaomi đang chuẩn bị ra mắt dòng sản phẩm Redmi K100 vào tháng 9 năm nay, với tâm điểm là phiên bản Redmi K100 Pro sở hữu những nâng cấp phần cứng đáng nể. Theo thông tin từ chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station (DCS), mẫu smartphone này sẽ được trang bị viên pin lên đến 9.000 mAh và màn hình có tần số quét 185Hz, vượt xa các tiêu chuẩn flagship hiện nay.

Bước đột phá về công nghệ hiển thị và ngôn ngữ thiết kế

Redmi K100 Pro dự kiến sở hữu màn hình phẳng 2D với kích thước lớn 6,9 inch. Điểm nhấn quan trọng nhất nằm ở tần số quét 185Hz, một con số hiếm thấy ngay cả trên các dòng điện thoại chuyên game (gaming phone). Thiết kế của máy cũng có sự thay đổi với cụm camera sau đặt theo phương ngang, kết hợp cùng lớp hoàn thiện phong cách kim loại cao cấp và các góc bo cong lớn.

Leaker DCS chia sẻ thông tin về điện thoại Xiaomi có cấu hình mạnh mẽ, pin khủng
Leaker DCS chia sẻ thông tin về điện thoại Xiaomi có cấu hình mạnh mẽ, pin khủng

Hiệu năng mạnh mẽ với dung lượng pin dẫn đầu thị trường

Sức mạnh của Redmi K100 Pro dự kiến đến từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, đi kèm hỗ trợ sạc nhanh công suất 100W. Đáng chú ý nhất là viên pin dung lượng 9.000 mAh, tăng đáng kể so với mức 7.560 mAh của thế hệ K90 Pro Max trước đó. Nếu thông số này trở thành hiện thực, đây sẽ là một trong những mẫu flagship có thời lượng sử dụng bền bỉ nhất trên thị trường smartphone.

Redmi K100 Pro sẽ sở hữu cấu hình phần cứng mạnh mẽ
Redmi K100 Pro sẽ sở hữu cấu hình phần cứng mạnh mẽ

Các tính năng bổ trợ và khả năng bảo mật

Bên cạnh cấu hình lõi, Xiaomi vẫn duy trì các trang bị cao cấp quen thuộc của dòng K-series như động cơ rung tuyến tính trục X cỡ lớn và hệ thống loa kép đối xứng nhằm tối ưu trải nghiệm giải trí. Thiết bị cũng được tích hợp cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình, hỗ trợ sạc không dây và đạt tiêu chuẩn kháng bụi, nước đạt chuẩn IP68 hoặc IP69.

Xiaomi có thể ra mắt dòng Redmi K100 vào tháng 9 năm nay
Xiaomi có thể ra mắt dòng Redmi K100 vào tháng 9 năm nay
Thông số kỹ thuậtChi tiết rò rỉ (Dự kiến)
Màn hình6,9 inch, Tần số quét 185Hz
Vi xử lýSnapdragon 8 Elite Gen 5
Dung lượng Pin9.000 mAh
Sạc nhanh100W
Tiêu chuẩn kháng nướcIP68 / IP69
Bảo mậtVân tay siêu âm dưới màn hình

Dòng Redmi K100 nhiều khả năng sẽ được trình làng tại thị trường Trung Quốc vào tháng 9 tới. Với những thông số kỹ thuật vượt trội về cả pin lẫn màn hình, Redmi K100 Pro hứa hẹn sẽ trở thành một đối thủ đáng gờm trong phân khúc điện thoại cao cấp.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Khoa học - Công nghệ
              Redmi K100 Pro lộ thông số kỹ thuật: Pin 9.000 mAh và màn hình 185Hz đầy ấn tượng
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO