Redmi K100 Pro lộ thông số kỹ thuật: Pin 9.000 mAh và màn hình 185Hz đầy ấn tượng Mẫu flagship Redmi K100 Pro của Xiaomi được kỳ vọng thiết lập tiêu chuẩn mới với dung lượng pin 9.000 mAh, màn hình tần số quét 185Hz và vi xử lý Snapdragon mạnh mẽ.

Xiaomi đang chuẩn bị ra mắt dòng sản phẩm Redmi K100 vào tháng 9 năm nay, với tâm điểm là phiên bản Redmi K100 Pro sở hữu những nâng cấp phần cứng đáng nể. Theo thông tin từ chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station (DCS), mẫu smartphone này sẽ được trang bị viên pin lên đến 9.000 mAh và màn hình có tần số quét 185Hz, vượt xa các tiêu chuẩn flagship hiện nay.

Bước đột phá về công nghệ hiển thị và ngôn ngữ thiết kế

Redmi K100 Pro dự kiến sở hữu màn hình phẳng 2D với kích thước lớn 6,9 inch. Điểm nhấn quan trọng nhất nằm ở tần số quét 185Hz, một con số hiếm thấy ngay cả trên các dòng điện thoại chuyên game (gaming phone). Thiết kế của máy cũng có sự thay đổi với cụm camera sau đặt theo phương ngang, kết hợp cùng lớp hoàn thiện phong cách kim loại cao cấp và các góc bo cong lớn.

Hiệu năng mạnh mẽ với dung lượng pin dẫn đầu thị trường

Sức mạnh của Redmi K100 Pro dự kiến đến từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, đi kèm hỗ trợ sạc nhanh công suất 100W. Đáng chú ý nhất là viên pin dung lượng 9.000 mAh, tăng đáng kể so với mức 7.560 mAh của thế hệ K90 Pro Max trước đó. Nếu thông số này trở thành hiện thực, đây sẽ là một trong những mẫu flagship có thời lượng sử dụng bền bỉ nhất trên thị trường smartphone.

Các tính năng bổ trợ và khả năng bảo mật

Bên cạnh cấu hình lõi, Xiaomi vẫn duy trì các trang bị cao cấp quen thuộc của dòng K-series như động cơ rung tuyến tính trục X cỡ lớn và hệ thống loa kép đối xứng nhằm tối ưu trải nghiệm giải trí. Thiết bị cũng được tích hợp cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình, hỗ trợ sạc không dây và đạt tiêu chuẩn kháng bụi, nước đạt chuẩn IP68 hoặc IP69.

Thông số kỹ thuật Chi tiết rò rỉ (Dự kiến) Màn hình 6,9 inch, Tần số quét 185Hz Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Dung lượng Pin 9.000 mAh Sạc nhanh 100W Tiêu chuẩn kháng nước IP68 / IP69 Bảo mật Vân tay siêu âm dưới màn hình

Dòng Redmi K100 nhiều khả năng sẽ được trình làng tại thị trường Trung Quốc vào tháng 9 tới. Với những thông số kỹ thuật vượt trội về cả pin lẫn màn hình, Redmi K100 Pro hứa hẹn sẽ trở thành một đối thủ đáng gờm trong phân khúc điện thoại cao cấp.