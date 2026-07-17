Redmi K100 Pro lộ thông số kỹ thuật với màn hình 185Hz và viên pin 9,000mAh Xiaomi được cho là đang phát triển flagship Redmi K100 Pro với cấu hình đột phá gồm chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, màn hình 185Hz và hệ thống camera 200MP.

Xiaomi đang chuẩn bị cho sự xuất hiện của Redmi K100 Pro, mẫu điện thoại được định vị là thiết bị chuyên game thế hệ mới. Theo các thông tin rò rỉ từ chuỗi cung ứng, thiết bị này sở hữu những thông số kỹ thuật vượt trội, tập trung vào trải nghiệm hiển thị, hiệu năng xử lý và thời lượng sử dụng pin dài hạn.

Cấu hình phần cứng và công nghệ màn hình đột phá

Điểm nhấn lớn nhất trên Redmi K100 Pro là màn hình OLED phẳng với kích thước dự kiến từ 6.59 đến 6.9 inch. Đáng chú ý, bảng điều khiển này hỗ trợ tần số quét lên tới 185Hz, mức thông số cao hơn đáng kể so với các tiêu chuẩn flagship hiện nay, giúp tối ưu hóa độ mượt mà cho các tựa game yêu cầu tốc độ khung hình cao.

Về sức mạnh nội lực, máy dự kiến trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 từ Qualcomm. Để hỗ trợ khả năng xử lý đồ họa, Xiaomi có thể tích hợp thêm một con chip đồ họa độc lập chuyên dụng, giúp duy trì hiệu suất ổn định trong các tác vụ nặng.

Xiaomi dường như đang phát triển mẫu flagship gaming mang tên Redmi K100 Pro

Hệ thống camera 200MP và dung lượng pin 9,000mAh

Dù là dòng máy tập trung vào gaming, Redmi K100 Pro vẫn được đầu tư mạnh mẽ về khả năng nhiếp ảnh. Cảm biến chính của máy có độ phân giải lên đến 200MP, đi kèm một ống kính tele tiềm vọng 50MP hỗ trợ chụp ảnh macro. Sự kết hợp này cho phép thiết bị ghi lại hình ảnh sắc nét trong nhiều điều kiện khoảng cách khác nhau.

Về năng lượng, các nguồn tin cho thấy thiết bị sẽ sở hữu viên pin dung lượng lớn, dao động từ 8,500mAh đến 9,000mAh. Để nạp đầy viên pin khổng lồ này, Xiaomi trang bị công nghệ sạc nhanh có dây công suất 100W cùng tính năng sạc không dây tiện lợi.

Máy dự kiến sẽ được cung cấp sức mạnh từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 của Qualcomm

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của Redmi K100 Pro

Thông số Chi tiết dự kiến Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Màn hình OLED 185Hz, 6.59 - 6.9 inch Camera chính 200MP Camera tele 50MP (Tiềm vọng, hỗ trợ macro) Dung lượng pin 8,500mAh - 9,000mAh Sạc nhanh 100W (có dây) + Sạc không dây Độ bền Kháng nước, kháng bụi IP68/IP69

Các tính năng bổ trợ và thời điểm ra mắt

Redmi K100 Pro còn được tích hợp hàng loạt công nghệ cao cấp khác nhằm gia tăng trải nghiệm người dùng như hệ thống loa stereo đối xứng, motor rung kích thước lớn và cảm biến vân tay siêu âm 3D dưới màn hình. Đặc biệt, máy đạt chuẩn kháng bụi và kháng nước IP68/IP69, đảm bảo độ bền trong các môi trường khắc nghiệt.

Dòng Redmi K100 dự kiến sẽ được trình làng tại thị trường Trung Quốc vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 năm 2026. Phiên bản quốc tế có thể sẽ được giới thiệu sau đó với một tên gọi khác tùy theo chiến lược của hãng tại từng khu vực.