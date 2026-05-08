Redmi K100 Pro Max lỡ hẹn bản Lamborghini: Màn hình 185Hz và chip AI D2 có đủ sức hút? Dù không có phiên bản Lamborghini Champion Edition, Redmi K100 Pro Max vẫn ghi điểm nhờ màn hình 185Hz cùng chip đồ họa chuyên dụng AI D2.

Dù lỡ hẹn với phiên bản đặc biệt hợp tác cùng thương hiệu xe đua Lamborghini, Redmi K100 Pro Max vẫn thu hút sự chú ý lớn nhờ cấu hình phần cứng chuyên biệt cho game thủ. Thiết bị sở hữu màn hình tần số quét 185Hz đầu tiên của Xiaomi, kết hợp cùng chip xử lý đồ họa độc lập AI D2 nhằm tối ưu hóa hiệu năng chơi game thực tế.

Xác nhận hủy bỏ biến thể Lamborghini Champion Edition

Trước sự kiện ra mắt diễn ra lúc 19 giờ ngày 11 tháng 8, đại diện thương hiệu Redmi - ông Hu Xinxin, Quản lý sản phẩm - đã chính thức xác nhận trên mạng xã hội rằng Redmi K100 Pro Max sẽ không có phiên bản Champion Edition. Đây là thay đổi đáng chú ý khi các thế hệ tiền nhiệm luôn có sự xuất hiện của các bản hợp tác thương hiệu cao cấp.

Phiên bản Redmi K90 Pro Max Champion Edition hợp tác cùng Lamborghini cực ngầu ra mắt năm ngoái

Ở thế hệ trước, mẫu Redmi K90 Pro Max Champion Edition hợp tác cùng Lamborghini SQUADRA CORSE từng tạo nên cơn sốt với trang bị 16GB RAM, 1TB bộ nhớ trong và thiết kế mang phong cách thể thao, đi kèm mức giá 5,499 Nhân dân tệ (khoảng 21,3 triệu đồng). Đối với dòng Redmi K100 Pro Max năm nay, người dùng sẽ chỉ có các lựa chọn phiên bản tiêu chuẩn.

Bức ảnh chụp màn hình xác nhận thông tin từ quản lý sản phẩm Redmi

Cấu hình tối ưu cho trải nghiệm chơi game chuyên sâu

Mặc dù không có phiên bản giới hạn, Redmi K100 Pro Max vẫn sở hữu nhiều thông số kỹ thuật ấn tượng. Máy được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Gen 2 đi kèm chip đồ họa độc lập AI D2. Cấu trúc chip đôi này cho phép thiết bị duy trì tốc độ khung hình cao đồng thời nâng cao độ phân giải hình ảnh trong game mà không gây quá tải cho hệ thống.

Thiết kế mặt sau cuốn hút của Redmi K100 Pro Max phiên bản Cabernet Red

Bên cạnh đó, Redmi K100 Pro Max là mẫu điện thoại đầu tiên của Xiaomi hỗ trợ màn hình tần số quét 185Hz, tương thích mượt mà với hơn 30 tựa game phổ biến. Nhằm giảm thiểu độ trễ thao tác và giật lag mạng, thiết bị tích hợp chip cảm ứng hỗ trợ tốc độ lấy mẫu cảm ứng 480Hz cùng hệ thống ăng-ten chơi game chuyên dụng. Hệ thống âm thanh trên máy cũng được tinh chỉnh bởi Bose giúp tái tạo âm thanh sống động và định hướng chính xác.

Thiết kế ngoại hình và bảng thông số kỹ thuật

Về ngoại hình, Redmi K100 Pro Max sở hữu màn hình phẳng 6,9 inch với phần viền siêu mỏng và khung kim loại bo cong bốn góc. Mặt sau thiết bị nổi bật với cụm camera kim loại tích hợp và dải đèn LED vòng có khả năng chuyển động theo nhịp điệu âm nhạc. Phiên bản màu đỏ Cabernet Red mới lộ diện mang đến nét thẩm mỹ hiện đại và cá tính cho sản phẩm.

Phiên bản màu Đỏ Cabernet đã được tiết lộ trước đó của siêu phẩm này

Bảng tổng hợp thông số kỹ thuật Redmi K100 Pro Max