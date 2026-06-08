Redmi K100 Series: Bước tiến đột phá với pin 8.500mAh và màn hình 185Hz Dòng smartphone Redmi K100 của Xiaomi hứa hẹn định nghĩa lại phân khúc cận cao cấp với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và hệ thống camera 200MP ấn tượng.

Dòng điện thoại Redmi K100 của Xiaomi đang trở thành tâm điểm chú ý của giới công nghệ khi những thông số kỹ thuật chi tiết bắt đầu được hé lộ. Dù dự kiến phải đến cuối năm 2026 mới chính thức trình làng, những rò rỉ từ các chuyên gia phân tích cho thấy đây sẽ là một bước nhảy vọt về hiệu năng và trải nghiệm người dùng, tiếp nối danh hiệu "flagship killer" của thương hiệu này.

Hiệu năng tối thượng với Snapdragon 8 Elite Gen 5 và màn hình 185Hz

Theo thông tin từ chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station (DCS), Redmi K100 sẽ được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ nhất từ Qualcomm. Việc sử dụng nền tảng chip mới nhất không chỉ đảm bảo khả năng xử lý mượt mà các tác vụ nặng mà còn tối ưu hóa sâu cho các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) và đồ họa chơi game đỉnh cao.

Redmi K100 được đồn đoán có cấu hình phần cứng mạnh mẽ

Đáng chú ý, trải nghiệm thị giác trên Redmi K100 sẽ được nâng tầm với màn hình phẳng có tần số quét lên tới 185Hz. Đây là một con số vượt xa tiêu chuẩn 120Hz hoặc 144Hz hiện nay trên hầu hết các dòng smartphone cao cấp, hứa hẹn mang lại độ phản hồi cực nhanh, đặc biệt có lợi cho các game thủ chuyên nghiệp.

Redmi K100 sẽ dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ

Kỷ nguyên pin khủng 8.500mAh và công nghệ sạc toàn diện

Một trong những điểm nhấn ấn tượng nhất của thế hệ Redmi K100 chính là dung lượng pin. Các báo cáo chỉ ra rằng máy sẽ sở hữu viên pin tối thiểu từ 8.000mAh, thậm chí có thể đạt mức 8.500mAh. Đây là mức dung lượng chưa từng có trong phân khúc smartphone phổ thông, cho phép thiết bị duy trì hoạt động trong nhiều ngày liên tục.

Bên cạnh thời lượng pin dài, Xiaomi cũng không quên trang bị các công nghệ sạc tiên tiến. Lần đầu tiên, mẫu Redmi K tiêu chuẩn sẽ hỗ trợ sạc không dây 50W. Trong khi đó, khả năng sạc có dây vẫn được duy trì ở mức 100W, giúp rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi cho người dùng.

Xiaomi có thể ra mắt dòng Redmi K100 vào tháng 9

Hệ thống camera 200MP và hoàn thiện cao cấp

Phiên bản Redmi K100 Pro dự kiến sẽ sở hữu camera chính với độ phân giải lên đến 200 megapixel, sử dụng cảm biến kích thước lớn để thu sáng tốt hơn. Kết hợp với đó là ống kính tele 50 megapixel hỗ trợ chụp ảnh macro, mang lại khả năng nhiếp ảnh đa dụng từ phong cảnh đến cận chi tiết.

Về mặt thiết kế và độ bền, dòng sản phẩm này được kỳ vọng sẽ có bước chuyển mình sang phân khúc cao cấp hơn với:

Mặt lưng kính sang trọng và khung viền kim loại chắc chắn.

Hệ thống loa kép đối xứng tối ưu cho giải trí.

Cảm biến vân tay siêu âm 3D dưới màn hình cho độ bảo mật cao.

Chuẩn kháng bụi, kháng nước đạt mức IP68 và IP69, đảm bảo an toàn trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Các điện thoại Redmi K-Series sẽ có giá bán cao hơn thế hệ trước

Thông số kỹ thuật dự kiến của Redmi K100 Pro

Thông số Chi tiết rò rỉ Chip xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Màn hình Phẳng, tần số quét 185Hz Camera chính 200 Megapixel (Cảm biến lớn) Camera Tele 50 Megapixel (Hỗ trợ Macro) Dung lượng Pin 8.000mAh - 8.500mAh Sạc 100W (có dây), 50W (không dây) Bảo mật Vân tay siêu âm 3D Độ bền Chuẩn IP68/IP69

Giá bán và thời điểm ra mắt

Với sự nâng cấp toàn diện về cả phần cứng lẫn chất liệu hoàn thiện, mức giá của dòng Redmi K100 được dự báo sẽ cao hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm. Giá khởi điểm có thể rơi vào khoảng 4.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 15,49 triệu đồng), tăng mạnh so với mức giá của dòng K90 trước đó.

Dòng Redmi K100 dự kiến sẽ chính thức xuất hiện tại thị trường Trung Quốc vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 năm 2026. Các phiên bản quốc tế có thể sẽ được ra mắt sau đó dưới những tên gọi khác thuộc hệ sinh thái của Xiaomi.