Redmi K100 Ultra với Snapdragon 8 Elite Gen 6 và 3 camera 50MP: rò rỉ cho thấy hướng đi mới Redmi K100 Ultra được cho là dùng chip 2nm giảm tới 36% điện năng và chuyển từ cảm biến 200MP sang ba camera 50MP, dự kiến ra mắt vào năm sau theo rò rỉ.

Redmi K100 Ultra, mẫu cao cấp hơn trong dòng Redmi K100, được cho là sẽ dùng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 và hệ thống ba camera sau 50MP. Theo các nguồn tin rò rỉ, thiết bị dự kiến ra mắt vào năm sau. Thông tin chưa được Xiaomi xác nhận chính thức.

Trước đó, Xiaomi đã giới thiệu các phiên bản Pro và Pro Max của dòng Redmi K100 tại thị trường Trung Quốc vào tháng 8. Phiên bản mới này nhiều khả năng sẽ nâng cấp ở hai mảng: hiệu năng cốt lõi và nhiếp ảnh.

Chip 2nm Snapdragon 8 Elite Gen 6: điều gì thay đổi so với thế hệ trước?

Theo nguồn tin, Snapdragon 8 Elite Gen 6 được sản xuất trên tiến trình 2nm. Mục tiêu là đạt hiệu suất cao hơn nhưng vẫn tiết kiệm điện năng trong sử dụng hằng ngày.

Hình ảnh rò rỉ thiết kế mặt lưng của mẫu điện thoại Redmi K100

Cụ thể, vi xử lý mới có thể mang lại hiệu năng cao hơn khoảng 18% ở cùng mức tiêu thụ điện. Ngược lại, nếu chạy ở mức hiệu năng tương đương thế hệ trước, chip có thể giảm 36% điện năng tiêu thụ. Mật độ bóng bán dẫn logic cũng tăng thêm khoảng 20%, tạo nền tảng cho các tác vụ xử lý phức tạp.

Nút tiến trình N2P trên bộ vi xử lý này được báo cáo là nhanh hơn 5% so với tiến trình N2 thế hệ đầu tiên của TSMC. Theo nguồn tin, cải tiến này giúp máy phản hồi nhanh hơn và hạn chế quá nhiệt khi người dùng chơi game đồ họa cao hoặc xử lý video độ phân giải lớn.

Từ cảm biến 200MP sang ba camera 50MP: vì sao hãng đổi hướng?

Ở Redmi K100 Pro, Xiaomi dùng cảm biến 200MP. Với phiên bản mới, hãng được cho là chuyển sang thiết lập ba camera sau 50MP thay vì tiếp tục chạy đua về số điểm ảnh. Ở mặt trước, máy vẫn giữ camera selfie 32MP cho nhu cầu chụp ảnh cá nhân và gọi video.

Camera chính nhiều khả năng dùng cảm biến lớn thuộc phân khúc 1/1.3 inch. Điểm ảnh lớn hơn thu được nhiều ánh sáng hơn, nhờ đó cải thiện chất lượng ảnh trong điều kiện thiếu sáng và giảm nhiễu hạt. Ống kính góc siêu rộng cũng nằm trong danh sách nâng cấp, nhằm tăng độ chi tiết cho ảnh phong cảnh.

Redmi K100 sẽ có hệ thống camera chất lượng cao

Với camera tele, nhà sản xuất được cho là vẫn đang đánh giá nhiều kích thước cảm biến, gồm cả tùy chọn cỡ trung và cỡ nhỏ. Tiêu cự dự kiến ở mức zoom quang học 3x, phù hợp khi chụp chân dung hoặc bắt nét chủ thể ở xa.

Thông tin rò rỉ về Redmi K100 Ultra trong một bảng

Hạng mục Thông tin rò rỉ Tên gọi dự kiến Redmi K100 Ultra Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6, tiến trình 2nm (N2P) Hiệu năng so với thế hệ trước Cao hơn khoảng 18% ở cùng mức tiêu thụ điện Mức tiêu thụ điện Giảm 36% ở hiệu năng tương đương Mật độ bóng bán dẫn logic Tăng khoảng 20% Camera sau 3 camera 50MP, camera chính cảm biến 1/1.3 inch Camera tele Zoom quang học 3x, kích thước cảm biến đang được đánh giá Camera trước 32MP Thời điểm ra mắt Dự kiến vào năm sau

Đánh đổi của chiến lược ưu tiên cảm biến lớn

Việc bỏ cảm biến 200MP đồng nghĩa với việc Xiaomi không còn quảng bá con số megapixel cao. Đổi lại, cảm biến lớn kết hợp độ đồng đều giữa các ống kính có thể mang lại giá trị sử dụng thực tế hơn cho một dòng máy thiên về hiệu năng. Tuy nhiên, các thông số này đều đến từ rò rỉ và có thể thay đổi trước khi sản phẩm ra mắt, nhất là với camera tele.

Redmi K100 sẽ sớm ra mắt với cấu hình mạnh mẽ

Nhìn chung, nếu các thông tin trên chính xác, Redmi K100 Ultra sẽ kết hợp chip thế hệ mới trên tiến trình 2nm với hệ thống camera cân bằng hơn. Tên gọi Redmi K100 Ultra vẫn chỉ là dự đoán cho đến khi Xiaomi công bố. Thông tin trong bài được tổng hợp theo Gizmochina.