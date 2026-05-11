Redmi K20 Pro chạy song song Android và iOS 16.5: Cách thiết lập và rủi ro khi flash máy Bản dựng thử nghiệm cho phép Redmi K20 Pro khởi động cả Android lẫn iOS 16.5 nhờ phân vùng tùy chỉnh, không dùng u-boot, nhưng kèm rủi ro biến máy thành gạch.

Xiaomi Redmi K20 Pro đã chạy được iOS 16.5 của Apple trong một bản dựng thử nghiệm, tồn tại song song với Android trên cùng thiết bị. Cách làm dựa trên việc chia lại phân vùng và tùy chỉnh hệ thống. Theo Gizmochina, nhà phát triển nhấn mạnh đây vẫn là bản thử nghiệm, không đảm bảo ổn định và có nguy cơ làm hỏng máy.

Redmi K20 Pro bất ngờ chạy được iOS 16.5

Việc chạy hệ điều hành không chính thức trên phần cứng Android luôn được cộng đồng công nghệ quan tâm. Dự án lần này cho thấy một hướng thử nghiệm mới với các thiết bị di động đời cũ.

Không có u-boot, không có phân vùng A/B: Cách cài đặt khác biệt

Nhiều dự án chuyển hệ điều hành sang thiết bị khác phụ thuộc vào bộ nạp khởi động u-boot. Dự án này thì không dùng u-boot, vì Redmi K20 Pro không hỗ trợ phân vùng A/B.

Thay vào đó, quá trình cài đặt sẽ xóa dữ liệu Android hiện có, tạo lại các phân vùng và tạm thời thay thế TWRP Recovery. Do đó người dùng cần sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện. Chế độ khôi phục ban đầu có thể được đưa trở lại bằng các tập lệnh do nhà phát triển cung cấp.

Một máy, hai hệ điều hành: Chuyển qua lại như thế nào?

Sau khi cài đặt xong, máy vẫn khởi động bình thường vào Android. Từ đây, người dùng có hai cách để vào iOS.

Với thiết bị đã có quyền root: chuyển sang iOS 16 bằng mô-đun Magisk.

Với mọi trường hợp: nhấn đồng thời phím tăng âm lượng và phím nguồn để khởi động trực tiếp vào nền tảng của Apple.

Cái giá của thử nghiệm: Máy có thể thành gạch

Nhà phát triển cảnh báo bản dựng vẫn trong giai đoạn thử nghiệm và tính ổn định toàn diện không được đảm bảo. Quá trình flash tiềm ẩn rủi ro đáng kể, gồm hỏng phần cứng hoặc biến điện thoại thành gạch không thể sử dụng.

Vì vậy, người dùng thiếu kinh nghiệm kỹ thuật được khuyến cáo không nên thử. Việc xóa dữ liệu và thay thế TWRP Recovery cũng cho thấy quy trình này can thiệp sâu vào hệ thống.

Phần cứng của Redmi K20 Pro trong thử nghiệm

Về cấu hình hiển thị, Redmi K20 Pro có màn hình AMOLED 6.39 inch, độ phân giải 2340 x 1080 pixel. Camera trước dạng thấu kính cơ học 20MP giúp mặt trước không có phần khuyết, nhờ vậy toàn bộ mặt trước dành cho hiển thị.

Thông số Chi tiết Màn hình AMOLED 6.39 inch Độ phân giải 2340 x 1080 pixel Camera trước 20MP, thấu kính cơ học Hệ điều hành thử nghiệm Android và iOS 16.5 (song song)

Ý nghĩa của dự án với cộng đồng tùy biến thiết bị

Nhìn chung, dự án này cho thấy cộng đồng nhà phát triển vẫn tìm ra cách chạy hệ điều hành mới trên phần cứng cũ, kể cả khi thiết bị thiếu hỗ trợ phân vùng A/B. Tuy vậy, bản dựng hiện chỉ phù hợp để thử nghiệm kỹ thuật, chưa thể coi là giải pháp thay thế Android cho nhu cầu sử dụng hằng ngày.