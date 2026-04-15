Redmi K90 Max lộ diện sức mạnh trên Geekbench: Chip Dimensity 9500 và hệ thống tản nhiệt quạt độc bản Mẫu flagship mới từ Xiaomi ghi nhận điểm số hiệu năng ấn tượng cùng cấu hình chuyên game vượt trội. Redmi K90 Max gây chú ý với viên pin 8,500mAh và khả năng tản nhiệt bằng quạt tích hợp.

Redmi K90 Max là mẫu điện thoại thông minh tiếp theo của Xiaomi hướng đến phân khúc hiệu năng cao, dự kiến ra mắt vào ngày 21/4 tới. Mới đây, thiết bị này đã chính thức xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của Geekbench, hé lộ những thông số kỹ thuật mạnh mẽ đủ sức cạnh tranh trực tiếp với các dòng flagship hàng đầu hiện nay.

Hiệu năng thực tế qua bài thử nghiệm Geekbench

Theo dữ liệu từ Geekbench, Redmi K90 Max (số model 2604FRK1EC) được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 sản xuất trên tiến trình 3nm tiên tiến. Đi kèm với đó là dung lượng RAM lên tới 16GB và chạy trên nền tảng hệ điều hành Android 16 mới nhất.

Về kết quả đo lường, máy đạt 3,513 điểm trong bài kiểm tra đơn nhân và 10,711 điểm ở bài kiểm tra đa nhân. Với mức hiệu suất này, thiết bị hoàn toàn có thể xử lý mượt mà các tác vụ nặng, đặc biệt là các tựa game đồ họa phức tạp nhất hiện nay mà không gặp hiện tượng giật lag.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Redmi K90 Max

Bên cạnh vi xử lý mạnh mẽ, Xiaomi còn đầu tư mạnh tay vào khả năng hiển thị và năng lượng để biến đây thành một thiết bị chuyên game toàn diện. Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật dự kiến của sản phẩm:

Thông số Chi tiết cấu hình Vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 (3nm) Bộ nhớ RAM 16GB Màn hình 6.83 inch, tần số quét 165Hz Độ sáng tối đa 3,500 nits Pin 8,000 - 8,500 mAh Sạc nhanh 100W Kháng nước/bụi IP66, IP68, IP69

Giải pháp tản nhiệt quạt tích hợp và độ bền chuẩn IP69

Điểm khác biệt lớn nhất của Redmi K90 Max so với các đối thủ trên thị trường chính là hệ thống tản nhiệt quạt tích hợp. Xiaomi đã sử dụng thiết kế quạt hút gió thẳng đứng kích thước 18.1mm, cung cấp lưu lượng gió 0.42CFM. Hệ thống này giúp giảm nhiệt độ máy nhanh chóng khi chơi game trong thời gian dài.

Đáng chú ý, dù sở hữu quạt vật lý, Redmi K90 Max vẫn đạt các tiêu chuẩn kháng nước và bụi bẩn khắc nghiệt nhất bao gồm IP66, IP68 và IP69. Điều này có được nhờ cấu trúc treo độc lập của hệ thống làm mát, giúp quạt hoạt động hiệu quả mà không gây ảnh hưởng đến sự an toàn của bo mạch chủ bên trong.

Màn hình chuyên game và dung lượng pin đột phá

Để tối ưu cho game thủ, máy sở hữu màn hình lớn 6.83 inch hỗ trợ tần số quét 165Hz. Độ sáng tối đa lên tới 3,500 nits cho phép hiển thị rõ nét ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mặt trời gay gắt. Thiết bị cũng được tối ưu hóa để chạy ổn định ở mức 165fps cho hơn 40 tựa game phổ biến.

Xiaomi sẽ ra mắt Redmi K90 Max vào ngày 21/4

Về năng lượng, Redmi K90 Max dự kiến trang bị viên pin dung lượng lớn từ 8,000 đến 8,500mAh, đi kèm sạc nhanh 100W. Sự kết hợp giữa viên pin "khủng", chip 3nm tiết kiệm điện và hệ thống tản nhiệt chủ động hứa hẹn sẽ mang lại thời lượng sử dụng vượt trội cho người dùng phổ thông lẫn các game thủ chuyên nghiệp.