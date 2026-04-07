Redmi K90 Max lộ diện với quạt tản nhiệt vật lý 18.1mm và chip Dimensity 9500 Redmi K90 Max là mẫu smartphone chuyên game mạnh mẽ nhất dòng K-series, sở hữu hệ thống tản nhiệt chủ động đột phá, màn hình 165Hz và vi xử lý Dimensity 9500.

Thương hiệu Redmi vừa chính thức xác nhận việc chuẩn bị ra mắt mẫu smartphone chuyên game thế hệ mới mang tên Redmi K90 Max tại thị trường Trung Quốc. Đây là một bước đi bất ngờ khi trước đó các thông tin rò rỉ chủ yếu tập trung vào phiên bản K90 Ultra. Thiết bị này được định vị là sản phẩm có hiệu năng mạnh mẽ nhất từ trước đến nay trong phân khúc K-series của hãng.

Hiệu năng đột phá với kiến trúc chip kép

Thay vì chạy theo các con số điểm chuẩn lý thuyết, Redmi K90 Max tập trung vào khả năng duy trì sức mạnh ổn định trong thời gian dài. Trung tâm của máy là vi xử lý Dimensity 9500, kết hợp cùng kiến trúc chip kép đặc biệt. Sự kết hợp này nhằm tối ưu hóa tốc độ phản hồi và đảm bảo khung hình ổn định khi xử lý các tựa game đồ họa nặng nhất hiện nay.

Hệ thống tản nhiệt chủ động bằng quạt vật lý

Điểm nhấn công nghệ quan trọng nhất trên Redmi K90 Max chính là hệ thống tản nhiệt chủ động bằng không khí đã được thiết kế lại hoàn toàn. Hãng đã tích hợp một quạt tản nhiệt vật lý có kích thước lên đến 18.1mm trực tiếp vào bên trong thân máy. Đây là giải pháp hiếm thấy trên các dòng điện thoại thông minh thông thường, vốn thường chỉ sử dụng tản nhiệt thụ động.

Thiết kế lấy gió dọc độc đáo của hệ thống này cho phép tăng lưu lượng không khí lưu thông lên gấp 1.3 lần so với các giải pháp trước đây. Theo công bố, sự cải tiến này giúp hiệu quả làm mát của máy tăng thêm 40%, giải quyết triệt để vấn đề quá nhiệt và sụt giảm hiệu năng (thermal throttling) khi chơi game liên tục.

Trải nghiệm nghe nhìn và thông số kỹ thuật

Để tối ưu hóa cho game thủ, Redmi K90 Max trang bị màn hình có tần số quét siêu cao lên đến 165Hz. Bên cạnh đó, các yếu tố như tốc độ phản hồi cảm ứng, độ ổn định kết nối mạng và chất lượng âm thanh cũng được tinh chỉnh sâu để đảm bảo trải nghiệm chơi game mượt mà nhất.

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật chính của Redmi K90 Max dựa trên các nguồn tin rò rỉ:

Thông số Chi tiết dự kiến Vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 (Kiến trúc chip kép) Hệ thống tản nhiệt Quạt vật lý 18.1mm tích hợp bên trong Màn hình Tần số quét 165Hz Bộ nhớ (RAM/ROM) Khởi điểm từ 8GB / 256GB Phân khúc thiết bị Gaming Phone cao cấp

Theo các nguồn tin uy tín, Redmi K90 Max sẽ có phiên bản tiêu chuẩn bắt đầu từ 8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong. Sản phẩm dự kiến sẽ được xếp vào phân khúc nằm giữa hai mẫu Redmi K90 và K90 Pro Max. Đáng chú ý, dự án phát triển mẫu Redmi K90 Ultra vẫn đang được triển khai song song và sẽ sớm trình làng vào giai đoạn tiếp theo.

Việc tích hợp quạt vật lý trực tiếp vào thân máy cho thấy Redmi đang chuyển hướng sang phục vụ nhóm người dùng yêu cầu hiệu năng thực tế thay vì mỏng nhẹ đơn thuần. Sản phẩm dự kiến sẽ là đối thủ đáng gờm trong thị trường điện thoại chuyên game vào quý này.