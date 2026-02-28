Redmi K90 Pro rò rỉ cấu hình: Chip Snapdragon 8 Elite, pin 8000mAh và quạt tản nhiệt tích hợp Mẫu điện thoại Redmi K90 Pro vừa lộ diện thông số kỹ thuật ấn tượng với vi xử lý Snapdragon 8 Elite, dung lượng pin đột phá 8.000mAh và hệ thống tản nhiệt chủ động.

Dòng sản phẩm Redmi K90 của Xiaomi tiếp tục thu hút sự chú ý khi các thông tin về phiên bản Pro bắt đầu lộ diện. Theo tiết lộ từ chuyên gia tin đồn Digital Chat Station và Smart Pikachu, Redmi K90 Pro sẽ là quân bài chiến lược mới nhằm lấp đầy khoảng trống giữa phiên bản tiêu chuẩn và bản Pro Max, mang đến sức mạnh xử lý và khả năng vận hành bền bỉ.

Hiệu năng tối đa với Snapdragon 8 Elite và tản nhiệt chủ động

Trái tim của Redmi K90 Pro được xác định là con chip Snapdragon 8 Elite, vi xử lý mạnh mẽ nhất hiện nay của Qualcomm. Việc trang bị chipset này cho thấy Xiaomi định hướng mẫu Pro là một thiết bị chuyên dụng cho các tác vụ nặng và chơi game đồ họa cao.

Thông tin Redmi K90 Pro

Đáng chú ý, để giải quyết bài toán nhiệt độ khi hoạt động ở cường độ cao, thiết bị được cho là sẽ tích hợp quạt tản nhiệt ngay bên trong thân máy. Đây là một bước đi đột phá đối với dòng Redmi, giúp duy trì hiệu năng ổn định và tránh tình trạng hạ xung do quá nhiệt, yếu tố then chốt quyết định trải nghiệm người dùng dài hạn.

Pin dung lượng 8.000mAh và công nghệ hiển thị

Một trong những điểm nâng cấp đáng giá nhất trên Redmi K90 Pro chính là viên pin dung lượng khoảng 8.000mAh. Với mức dung lượng này, thiết bị hứa hẹn thiết lập một tiêu chuẩn mới về thời lượng sử dụng trong phân khúc flagship, vượt xa các đối thủ thường chỉ dừng lại ở mức 5.000 - 5.500mAh.

Về khả năng hiển thị, các nguồn tin cho biết máy sở hữu màn hình 6.6 inch với tần số quét cao, hỗ trợ tối đa cho các tác vụ giải trí và vuốt chạm mượt mà. Trong khi đó, một phiên bản khác là Redmi K90 Ultra dự kiến ra mắt vào tháng 4 tới có thể sở hữu màn hình lớn hơn (6.8 inch) cùng chip Dimensity 9500 và pin lên đến 10.000mAh.

Tính năng cao cấp và chất lượng hoàn thiện

Redmi K90 Pro không chỉ tập trung vào cấu hình phần cứng mà còn được trang bị bộ tính năng của các dòng điện thoại cao cấp nhất. Thiết bị tích hợp cảm biến vân tay siêu âm đặt trong màn hình, cho tốc độ nhận diện nhanh và chính xác hơn so với cảm biến quang học truyền thống. Ngoài ra, máy còn sở hữu hệ thống loa kép đối xứng và thân máy được thiết kế hoàn toàn chống nước.

Redmi K90 Pro sẽ mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh tuyệt vời cho người dùng

Bảng so sánh thông số dự kiến giữa các model cao cấp

Thông số Redmi K90 Pro (Tin đồn) Xiaomi 15 Ultra (Chính thức) Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite (Lõi Oryon 2) Pin 8.000 mAh Dung lượng lớn (HyperOS 2 tối ưu) Tản nhiệt Quạt tích hợp Hệ thống tiêu chuẩn cao cấp Màn hình 6.6 inch Màn hình cao cấp tích hợp HyperAI Camera N/A 200 MP (Zoom 120x)

Hiện tại, ngày ra mắt và giá bán chính thức của Redmi K90 Pro vẫn chưa được Xiaomi xác nhận. Tuy nhiên, với cấu hình bao gồm chip Snapdragon 8 Elite và pin 8.000mAh, sản phẩm này được kỳ vọng sẽ trở thành một "quái vật hiệu năng" mới trong phân khúc giá của mình.