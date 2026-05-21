Redmi K90 Ultra gây chú ý với màn hình 7 inch và viên pin dung lượng 10.000mAh Xiaomi đang phát triển Redmi K90 Ultra trang bị chip Dimensity 3nm cùng viên pin 10.000mAh, hứa hẹn thiết lập tiêu chuẩn mới cho dòng smartphone chuyên game.

Xiaomi đang tiến hành thử nghiệm một thiết bị di động mới với cấu hình phần cứng cực kỳ ấn tượng, được cho là mẫu Redmi K90 Ultra. Theo các thông tin rò rỉ từ chuyên gia tin đồn Digital Chat Station, mẫu smartphone này sẽ sở hữu màn hình lên tới 7 inch và viên pin dung lượng vượt mốc 10.000mAh, nhắm trực tiếp vào nhóm người dùng chuyên game và yêu cầu thời lượng sử dụng dài.

Rò rỉ hiệu năng khủng, kích thước màn hình khổng lồ lên tới 7 inch của Redmi K90 Ultra

Cấu hình phần cứng và công nghệ vi xử lý 3nm

Điểm nhấn lớn nhất trên Redmi K90 Ultra nằm ở sự kết hợp giữa kích thước màn hình khổng lồ và nguồn năng lượng dồi dào. Vi xử lý được lựa chọn là dòng MediaTek Dimensity đầu bảng, sản xuất trên tiến trình 3nm hiện đại nhất hiện nay. Đây là bước đi chiến lược giúp Xiaomi cạnh tranh trực tiếp với các dòng chip Snapdragon 8 Elite về cả hiệu suất xử lý lẫn khả năng tối ưu nhiệt độ khi vận hành các tác vụ nặng.

Thông số Chi tiết rò rỉ Vi xử lý MediaTek Dimensity (tiến trình 3nm) Màn hình 7 inch, độ phân giải 2K hoặc RGB OLED Dung lượng pin Trên 10.000mAh Tên mã nội bộ Warsaw (P12X)

Redmi K90 Ultra được cho là sẽ sử dụng nền tảng vi xử lý đến từ nhà MediaTek

Công nghệ hiển thị và mã định danh "Warsaw"

Dữ liệu từ mã nguồn nội bộ (Mi Code) cho thấy thiết bị có tên mã "Warsaw" cùng số model P12X. Dựa trên cách phân loại sản phẩm của Xiaomi, P12 tương ứng với Redmi K90 Max và P12A là Xiaomi 17T, do đó P12X hoàn toàn khớp với phiên bản Redmi K90 Ultra chưa được công bố. Hiện tại, hãng đang cân nhắc giữa việc sử dụng màn hình độ phân giải 2K truyền thống hay tấm nền RGB OLED có tần số quét siêu cao để tối ưu hóa trải nghiệm đồ họa cho game thủ.

Kỳ vọng về khả năng vận hành thực tế

Việc trang bị viên pin 10.000mAh là một động thái táo bạo của Xiaomi trong bối cảnh các hãng smartphone đang chạy đua theo xu hướng mỏng nhẹ. Thiết kế này giải quyết triệt để bài toán thời lượng pin và tản nhiệt cho các thiết bị chuyên chơi game di động. Nếu kết hợp thành công với mức giá dễ tiếp cận đặc trưng của thương hiệu Redmi, mẫu máy này có khả năng tạo ra một phân khúc smartphone gaming cao cấp mới trên thị trường.