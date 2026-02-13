Redmi K90 Ultra lộ diện: Pin 8500mAh và quạt tản nhiệt tích hợp đầu tiên của Xiaomi Xiaomi chuẩn bị gây bất ngờ trong phân khúc smartphone hiệu năng cao với Redmi K90 Ultra, mẫu máy sở hữu quạt tản nhiệt chủ động cùng viên pin dung lượng lớn 8500mAh.

Xiaomi đang trong quá trình phát triển Redmi K90 Ultra, phiên bản kế nhiệm của mẫu K80 Ultra từng ra mắt vào năm ngoái. Theo các nguồn tin rò rỉ mới nhất, thiết bị này dự kiến sẽ trình làng sớm hơn dự kiến, có thể ngay trong tháng 4 tại thị trường Trung Quốc với hàng loạt nâng cấp mang tính đột phá về phần cứng.

Sức mạnh từ vi xử lý Dimensity 9500 mới nhất

Dựa trên dữ liệu từ Experience More, Redmi K90 Ultra (mã model 2604FRK1EC) sẽ được trang bị chipset Dimensity 9500 từ MediaTek thay vì phiên bản Plus như một số đồn đoán trước đó. Việc sử dụng dòng chip cao cấp này cho thấy Xiaomi đang tập trung tối đa vào hiệu năng xử lý thực tế cho thiết bị.

Redmi K90 Ultra sẽ sớm ra mắt với cấu hình ấn tượng

Hệ thống tản nhiệt quạt chủ động và màn hình 165Hz

Điểm đáng chú ý nhất trên Redmi K90 Ultra chính là sự xuất hiện của hệ thống làm mát tích hợp quạt tản nhiệt. Đây là lần đầu tiên công nghệ này được đưa lên một chiếc điện thoại của Xiaomi, biến thiết bị trở thành một đối thủ đáng gờm trong phân khúc gaming phone nhờ khả năng duy trì nhiệt độ ổn định khi xử lý tác vụ nặng.

Điện thoại Xiaomi sẽ tập trung vào trải nghiệm chơi game của người dùng

Bên cạnh đó, máy dự kiến sở hữu màn hình lớn 6.8 inch với độ phân giải 1.5K. Tần số quét được nâng cấp lên mức 165Hz, mang lại trải nghiệm vuốt chạm và chuyển động hình ảnh mượt mà tuyệt đối.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của Redmi K90 Ultra

Thông số Chi tiết dự kiến Vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 Màn hình 6.8 inch, 1.5K, 165Hz Dung lượng pin 8500mAh Sạc nhanh 100W Tản nhiệt Quạt tản nhiệt chủ động tích hợp Tính năng khác Vân tay siêu âm, chống nước, khung kim loại

Kế hoạch tiến ra thị trường quốc tế với tên gọi Xiaomi 17T Pro

Xiaomi được cho là sẽ đưa Redmi K90 Ultra ra thị trường toàn cầu dưới tên gọi Xiaomi 17T Pro (mã model 2602EPTC0G). Tuy nhiên, phiên bản quốc tế có thể sẽ lược bỏ một số tính năng đặc thù như quạt tản nhiệt để phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng phổ thông.

Redmi K90 Ultra sẽ được đổi tiên thành Xiaomi 17T Pro khi tiến ra thị trường quốc tế

Đáng chú ý, viên pin 8500mAh đi kèm sạc nhanh 100W sẽ giúp Redmi K90 Ultra trở thành một trong những smartphone có thời lượng sử dụng ấn tượng nhất trên thị trường. Việc kết hợp giữa cấu hình mạnh, pin khủng và hệ thống tản nhiệt chuyên dụng cho thấy tham vọng của Xiaomi trong việc xóa nhòa ranh giới giữa flagship phổ thông và điện thoại chuyên game.

Trong khi chờ đợi sự xuất hiện của Redmi K90 Ultra, người dùng có thể tham khảo mẫu Xiaomi 15 Ultra hiện đang có mặt trên thị trường với chip Snapdragon 8 Elite và camera 200MP cao cấp.