Redmi K90 Ultra lộ diện với pin 8500 mAh và hệ thống quạt tản nhiệt chủ động Mẫu smartphone cao cấp Redmi K90 Ultra của Xiaomi rò rỉ cấu hình đột phá với chipset Dimensity 9500, màn hình 165Hz và dung lượng pin lên đến 8500 mAh.

Theo các báo cáo mới nhất từ leaker Digital Chat Station, Xiaomi đang phát triển mẫu Redmi K90 Ultra với những thông số kỹ thuật tập trung tối đa vào trải nghiệm chơi game chuyên nghiệp. Thiết bị này được kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các dòng gaming phone chuyên dụng như RedMagic 11 Pro nhờ sự nâng cấp toàn diện về hệ thống tản nhiệt và dung lượng pin.

Leaker DCS chia sẻ thông số cấu hình của điện thoại Redmi K90 Ultra

Hệ thống tản nhiệt chủ động và hiệu năng từ chip Dimensity 9500

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Redmi K90 Ultra là việc tích hợp quạt tản nhiệt chủ động bên trong thân máy. Cơ chế này giúp tối ưu hóa khả năng thoát nhiệt, duy trì hiệu năng ổn định trong thời gian dài khi xử lý các tác vụ nặng hoặc chơi game đồ họa cao. Đây là một bước đi khác biệt của Redmi so với các dòng smartphone hiệu năng cao thông thường vốn chỉ sử dụng tản nhiệt thụ động.

Mẫu điện thoại tiếp theo của Xiaomi sẽ có hệ thống tản nhiệt chủ động

Về sức mạnh phần cứng, máy được cho là sẽ trang bị chipset MediaTek Dimensity 9500. Dù các bài kiểm tra thực tế chưa được công bố, nhưng vi xử lý này hứa hẹn mang lại khả năng xử lý mạnh mẽ, đáp ứng tốt các tựa game đòi hỏi cấu hình khắt khe nhất hiện nay.

Trải nghiệm hình ảnh 165 FPS và dung lượng pin kỷ lục

Redmi K90 Ultra được kỳ vọng đạt tốc độ khung hình lên đến 165 FPS trong một số tựa game hỗ trợ. Để đạt được con số này, thiết bị tích hợp một chip đồ họa riêng biệt nhằm ổn định khung hình và cải thiện chất lượng hình ảnh. Bên cạnh đó, dung lượng pin của máy là một cú sốc với thị trường khi đạt mức từ 8,000mAh đến 8,500mAh.

Redmi K90 Ultra hứa hẹn sẽ nâng tầm trải nghiệm chơi game của người dùng

Ngoài ra, các trang bị bổ trợ khác bao gồm hệ thống loa kép đối xứng tinh chỉnh riêng, motor rung lớn cho phản hồi xúc giác mạnh, cảm biến vân tay siêu âm và tiêu chuẩn kháng nước, bụi IP68. Dưới đây là bảng so sánh thông số rò rỉ của Redmi K90 Ultra so với mẫu flagship Xiaomi 17 Ultra hiện tại:

Thông số Redmi K90 Ultra (Tin đồn) Xiaomi 17 Ultra Chipset MediaTek Dimensity 9500 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Pin ~8,500 mAh 6,000 mAh Tần số quét 165 Hz 120 Hz Tản nhiệt Quạt chủ động tích hợp Tản nhiệt tiêu chuẩn Bảo mật Vân tay siêu âm Vân tay siêu âm

Dựa trên các tin đồn, Redmi K90 Ultra có thể sẽ ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào khoảng tháng 4/2026. Với cấu hình mang đậm chất gaming nhưng mức giá dự kiến dễ tiếp cận, đây hứa hẹn sẽ là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc smartphone cao cấp.