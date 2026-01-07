Redmi K90 Ultra trình làng: Smartphone gaming sở hữu quạt tản nhiệt và pin 8.550mAh Xiaomi chính thức giới thiệu Redmi K90 Ultra với vi xử lý Snapdragon 8 Elite, màn hình 165Hz và hệ thống làm mát chủ động, thiết lập tiêu chuẩn mới cho phân khúc điện thoại chơi game.

Xiaomi vừa chính thức ra mắt mẫu smartphone chuyên game Redmi K90 Ultra tại thị trường Trung Quốc. Với mức giá khởi điểm từ 2.799 nhân dân tệ (khoảng 10,8 triệu đồng), thiết bị này gây chú ý khi sở hữu cấu hình phần cứng mạnh mẽ, cạnh tranh trực tiếp với các dòng flagship cao cấp nhất hiện nay như iPhone 17 Pro Max hay Galaxy S26 Ultra trong các tác vụ giải trí nặng.

Sức mạnh từ Snapdragon 8 Elite và giải pháp tản nhiệt chủ động

Redmi K90 Ultra được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite sản xuất trên tiến trình 3nm. Để tối ưu hiệu suất, Xiaomi tích hợp kèm RAM LPDDR5X dung lượng lên đến 16GB và bộ nhớ trong chuẩn UFS 4.1 với dung lượng tối đa 512GB.

Điểm khác biệt lớn nhất của mẫu máy này so với các smartphone thông thường là hệ thống làm mát bằng khí chủ động. Máy sử dụng một quạt tản nhiệt vật lý kích thước 18,1mm, hoạt động với độ ồn thấp chỉ khoảng 32dB. Hệ thống này kết hợp cùng buồng hơi (VC) diện tích 6.000mm² giúp duy trì nhiệt độ ổn định cho CPU khi xử lý các tựa game đồ họa cao trong thời gian dài.

Màn hình 165Hz và chip xử lý hình ảnh chuyên dụng

Thiết bị sở hữu màn hình AMOLED phẳng kích thước 6,83 inch, độ phân giải 1.5K (2772 × 1280). Đáng chú ý, tần số quét của máy đạt mức 165Hz, cao hơn mức 120Hz phổ biến trên các dòng cao cấp hiện nay. Độ sáng tối đa của tấm nền này có thể chạm mốc 3.500 nits, giúp hiển thị rõ nét ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mạnh.

Bên cạnh vi xử lý chính, Redmi K90 Ultra còn tích hợp chip xử lý màn hình D2 thứ cấp. Chip này đóng vai trò nâng cấp chất lượng hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và thực hiện nội suy khung hình, giúp trải nghiệm chuyển động trong game mượt mà hơn.

Dung lượng pin 8.550mAh và khả năng chống nước đa cấp độ

Một trong những thông số ấn tượng nhất trên Redmi K90 Ultra là viên pin dung lượng 8.550mAh. Đây là mức dung lượng vượt xa hầu hết các smartphone hiện có trên thị trường. Máy hỗ trợ sạc nhanh có dây công suất 100W, đi kèm tính năng sạc ngược 22,5W và chế độ sạc bỏ qua (bypass charging) để bảo vệ tuổi thọ pin khi vừa sạc vừa chơi game.

Về độ bền, thiết bị đạt cùng lúc các tiêu chuẩn kháng bụi và nước IP66, IP68 và IP69. Riêng mô-đun quạt làm mát được thiết kế độc lập với xếp hạng bảo vệ IPX8 và IPX9, đảm bảo hoạt động an toàn trong nhiều môi trường khắc nghiệt.

Thông số kỹ thuật chi tiết Redmi K90 Ultra

Thông số Chi tiết Vi xử lý Snapdragon 8 Elite (3nm) Màn hình 6,83 inch AMOLED, 1.5K, 165Hz, 3.500 nits Bộ nhớ RAM 12GB/16GB, ROM 256GB/512GB Pin và Sạc 8.550mAh, sạc nhanh 100W Camera sau 50MP (Chính, OIS) + 8MP (Siêu rộng) Tản nhiệt Quạt chủ động 18,1mm + Buồng hơi 6.000mm² Kháng nước IP66/IP68/IP69

Hệ thống camera của máy bao gồm cảm biến chính Light Hunter 800 độ phân giải 50 megapixel, kích thước 1/1.55 inch, hỗ trợ chống rung quang học (OIS) và quay video 8K. Camera selfie ở mặt trước có độ phân giải 20 megapixel.

Tại thị trường Trung Quốc, Redmi K90 Ultra có ba tùy chọn màu sắc: Đen Bóng, Bạc Không Gian và Xanh Da Trời. Phiên bản cấu hình thấp nhất (12GB/256GB) có giá khoảng 10,8 triệu đồng, trong khi bản cao cấp nhất (16GB/512GB) có giá khoảng 13,5 triệu đồng. Dự kiến, mẫu máy này sẽ sớm xuất hiện tại Việt Nam thông qua các kênh nhập khẩu không chính thức.