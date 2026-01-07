Redmi K90 Ultra trình làng: Snapdragon 8 Elite kết hợp quạt tản nhiệt và pin 8.550mAh Xiaomi vừa giới thiệu Redmi K90 Ultra với cấu hình phần cứng ấn tượng, nổi bật là hệ thống tản nhiệt chủ động tích hợp quạt 18.1mm và viên pin dung lượng lên tới 8.550mAh.

Xiaomi chính thức mở rộng dòng sản phẩm cao cấp của mình với việc ra mắt Redmi K90 Ultra tại thị trường Trung Quốc. Đây là thiết bị hướng đến người dùng yêu cầu hiệu năng cực cao, đặc biệt là các game thủ, nhờ sự kết hợp giữa chipset mạnh mẽ nhất hiện nay và hệ thống tản nhiệt chủ động hiếm hoi trên điện thoại thông minh.

Xiaomi Redmi K90 Ultra.

Sức mạnh từ Snapdragon 8 Elite và hệ thống làm mát chủ động

Trái tim của Redmi K90 Ultra là vi xử lý Snapdragon 8 Elite, đi kèm với tùy chọn RAM LPDDR5X lên đến 16GB và bộ nhớ trong UFS 4.1 dung lượng 512GB. Để duy trì hiệu suất ổn định trong thời gian dài, Xiaomi đã trang bị một quạt tản nhiệt chủ động 18.1mm tích hợp bên trong thân máy. Theo công bố, quạt này hoạt động khá êm ái với độ ồn chỉ khoảng 32dB.

Bên cạnh đó, thiết bị còn sở hữu chip đồ họa chuyên dụng D2. Sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ tối ưu hóa tốc độ khung hình và chất lượng hình ảnh, mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà hơn so với các đối thủ cùng phân khúc.

Màn hình 165Hz và trải nghiệm thị giác

Redmi K90 Ultra sử dụng tấm nền AMOLED kích thước 6,83 inch, độ phân giải 2.772 x 1.280 pixels. Điểm đáng chú ý là tần số quét lên tới 165Hz, cao hơn mức 120Hz hoặc 144Hz phổ biến hiện nay. Màn hình này đạt độ sáng tối đa 3.500 nits, giúp hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gắt, đồng thời hỗ trợ công nghệ DC dimming để bảo vệ mắt.

Thông số Chi tiết Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Màn hình 6,83 inch AMOLED, 165Hz, 3.500 nits RAM/ROM Tối đa 16GB LPDDR5X / 512GB UFS 4.1 Pin/Sạc 8.550mAh / Sạc nhanh 100W Camera chính 50MP (OIS) + 8MP (Ultrawide) Hệ điều hành HyperOS 3 (Android 16)

Dung lượng pin đột phá và khả năng giải trí

Một trong những thông số gây sốc nhất trên Redmi K90 Ultra là viên pin dung lượng 8.550mAh. Đây là mức dung lượng vượt xa tiêu chuẩn 5.000mAh thường thấy, hứa hẹn thời gian sử dụng có thể kéo dài nhiều ngày. Máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W và sạc ngược có dây 22.5W. Tuy nhiên, để tối ưu không gian cho viên pin lớn và quạt tản nhiệt, Xiaomi đã loại bỏ tính năng sạc không dây.

Về âm thanh, máy trang bị hệ thống loa kép đối xứng được tinh chỉnh bởi Bose, hứa hẹn chất lượng âm thanh sống động cho các hoạt động giải trí. Hệ thống camera bao gồm cảm biến chính 50MP (kích thước 1/1.55 inch) hỗ trợ chống rung quang học OIS và một ống kính góc siêu rộng 8MP. Mặt trước là camera selfie 20MP.

Redmi K90 Ultra có nhiều tùy chọn màu sắc.

Giá bán và các phiên bản tùy chọn

Redmi K90 Ultra được xuất xưởng với hệ điều hành HyperOS 3 dựa trên Android 16. Thiết bị cũng đạt các tiêu chuẩn kháng bụi và nước khắt khe như IP66, IP68 và IP69. Máy có ba màu sắc lựa chọn: Space Silver (Bạc), Shadow Black (Đen) và Sky Blue (Xanh).

Tại thị trường Trung Quốc, mức giá cho các phiên bản cụ thể như sau:

Phiên bản 12GB/256GB: 2.999 CNY (khoảng 441 USD).

Phiên bản 16GB/256GB: 3.199 CNY (khoảng 470 USD).

Phiên bản 12GB/512GB: 3.499 CNY (khoảng 515 USD).

Phiên bản 16GB/512GB: 3.699 CNY (khoảng 544 USD).

Hiện tại, Xiaomi vẫn chưa công bố kế hoạch phân phối phiên bản Ultra này ra thị trường quốc tế.