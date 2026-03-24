Redmi Note 16 lộ diện cấu hình khủng với pin 10.000 mAh và camera 200MP Xiaomi được cho là đang thử nghiệm dòng Redmi Note 16 với viên pin dung lượng 10.000 mAh kết hợp sạc nhanh 100W và cảm biến camera độ phân giải lên đến 200MP.

Dòng smartphone tầm trung chủ lực của Xiaomi, Redmi Note 16, đang trở thành tâm điểm chú ý khi các thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy sự nâng cấp vượt trội về thông số kỹ thuật. Theo các nguồn tin công nghệ, thế hệ kế nhiệm này có thể thiết lập những tiêu chuẩn mới trong phân khúc về cả thời lượng sử dụng pin lẫn khả năng nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

Bước đột phá về năng lượng với viên pin 10.000 mAh

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Redmi Note 16 chính là viên pin có dung lượng lên tới 10.000 mAh. Đây là con số chưa từng có tiền lệ trên các dòng điện thoại thông minh phổ thông của Xiaomi. Để so sánh, mẫu smartphone có dung lượng pin lớn nhất hiện nay của hãng là Redmi Turbo 5 Max cũng chỉ dừng lại ở mức 9.000 mAh.

Redmi Note 16 sẽ có cấu hình phần cứng mạnh mẽ

Đi kèm với viên pin khổng lồ là công nghệ sạc nhanh công suất 100W. Sự kết hợp này hứa hẹn sẽ giải quyết triệt để nỗi lo về năng lượng của người dùng, đồng thời tối ưu hóa thời gian tái nạp điện năng cho thiết bị. Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng đặt ra câu hỏi về việc Xiaomi sẽ cân bằng như thế nào giữa kích thước, trọng lượng và khả năng tản nhiệt khi tích hợp một khối pin lớn như vậy vào thân máy.

Nâng cấp hệ thống camera lên độ phân giải 200MP

Bên cạnh cấu hình pin, khả năng nhiếp ảnh của dòng Redmi Note 16 cũng được nâng cấp mạnh mẽ. Theo leaker Digital Chat Station, thiết bị mới đang được thử nghiệm với cảm biến chính lên đến 200MP. Đây là bước nhảy vọt so với hệ thống camera trên phiên bản tiền nhiệm.

Trong khi Redmi Note 15 Pro+ cao cấp nhất của năm trước chỉ sử dụng cảm biến chính 50MP kết hợp ống kính tele 50MP (zoom quang 2.5x) và góc siêu rộng 8MP, thì việc đưa cảm biến 200MP vào dòng Redmi Note thế hệ mới sẽ giúp cải thiện đáng kể độ chi tiết của hình ảnh. Điều này giúp dòng sản phẩm tầm trung của Xiaomi có khả năng cạnh tranh trực tiếp với các mẫu flagship về thông số camera.

Thời điểm ra mắt và chiến lược sản phẩm

Dựa trên lộ trình ra mắt sản phẩm truyền thống, Xiaomi thường làm mới dòng Redmi Note khoảng một năm một lần. Với việc dòng Redmi Note 15 đã được giới thiệu tại Trung Quốc vào tháng 8 vừa qua, phiên bản Redmi Note 16 dự kiến sẽ chính thức trình làng vào khoảng tháng 8/2026.

Hiện tại vẫn chưa rõ liệu những tính năng cao cấp như pin 10.000 mAh hay camera 200MP sẽ được trang bị cho toàn bộ dải sản phẩm hay chỉ giới hạn trên phiên bản cao cấp nhất (Pro Max hoặc Pro+). Dưới đây là bảng so sánh thông số rò rỉ của Redmi Note 16 so với phiên bản hiện hành:

Thông số Redmi Note 15 Pro+ Redmi Note 16 (Rò rỉ) Camera chính 50MP 200MP Dung lượng pin 5.000 - 6.000 mAh (ước tính) 10.000 mAh Công suất sạc - 100W Thời gian ra mắt Tháng 8/2025 Tháng 8/2026

Trong thời gian chờ đợi thế hệ mới, người dùng vẫn có thể lựa chọn các phiên bản hiện tại như Redmi Note 15 với màn hình AMOLED 120Hz, độ sáng 3200 nits và chip MediaTek Helio G100-Ultra để phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày.