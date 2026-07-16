Redmi Note 17 ra mắt: Màn hình 7 inch và pin 8000 mAh thay đổi cuộc chơi phân khúc giá rẻ Xiaomi vừa trình làng Redmi Note 17 với màn hình OLED 7 inch khổng lồ và viên pin 8000 mAh, kết hợp hệ điều hành HyperOS 3 tích hợp AI bảo mật chuyên sâu.

Xiaomi vừa chính thức giới thiệu Redmi Note 17, một thiết bị gây chú ý mạnh mẽ khi sở hữu những thông số phần cứng thường chỉ thấy trên các dòng máy tính bảng hoặc smartphone cao cấp. Với màn hình kích thước lên tới 7 inch và viên pin dung lượng 8.000 mAh, mẫu máy này được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu cho nhóm người dùng ưu tiên trải nghiệm giải trí và thời lượng sử dụng dài ngày.

Màn hình OLED 7 inch: Xóa nhòa ranh giới giữa smartphone và tablet

Điểm đột phá nhất trên Redmi Note 17 chính là tấm nền OLED phẳng kích thước 7 inch. Đây là màn hình lớn nhất từng xuất hiện trên một thiết bị thuộc dòng Redmi, mang lại không gian hiển thị tương đương với một chiếc máy tính bảng cỡ nhỏ. Màn hình này có độ phân giải 2396 x 1080 pixel, hỗ trợ tần số quét 120Hz giúp các thao tác vuốt chạm trở nên mượt mà.

Đáng chú ý, độ sáng tối đa của máy đạt mức 1.800 nits, cho phép hiển thị rõ nét ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mặt trời gay gắt. Xiaomi cũng trang bị công nghệ Wet Touch 2.0, hỗ trợ người dùng thao tác chính xác khi tay bị ẩm hoặc đang đeo găng tay, đi kèm cảm biến vân tay ẩn dưới màn hình hiện đại.

Năng lượng bền bỉ với viên pin 8.000 mAh

Để duy trì hoạt động cho tấm nền hiển thị khổng lồ, Redmi Note 17 được trang bị viên pin dung lượng lên tới 8.000 mAh. Theo công bố từ nhà sản xuất, thiết bị có thể duy trì hoạt động liên tục trong 2,33 ngày ở điều kiện sử dụng thông thường. Đây là con số ấn tượng, giải quyết triệt để nỗi lo về pin cho những người dùng thường xuyên di chuyển hoặc tiêu thụ nội dung đa phương tiện cường độ cao.

Máy hỗ trợ sạc nhanh có dây công suất 45W. Đặc biệt, tính năng sạc ngược có dây 22,5W biến Redmi Note 17 thành một cục sạc dự phòng tốc độ cao, sẵn sàng chia sẻ năng lượng cho các thiết bị khác như tai nghe không dây hoặc smartphone khác trong trường hợp cần thiết.

Cấu hình tối ưu cho hiệu suất ổn định và bảo mật AI

Bên trong Redmi Note 17 là bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 được sản xuất trên tiến trình 4nm. Dù thuộc dòng chip tầm trung, vi xử lý này vẫn đảm bảo hiệu năng ổn định cho các tác vụ hàng ngày và tiết kiệm điện năng hiệu quả. Máy đi kèm cấu hình RAM LPDDR4X lên đến 8GB và bộ nhớ trong UFS 2.2 dung lượng 256GB, hỗ trợ mở rộng qua thẻ nhớ microSD tối đa 2TB.

Về phần mềm, thiết bị chạy HyperOS 3 mới nhất của Xiaomi. Điểm nhấn của hệ điều hành này là khả năng bảo mật dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI). Hệ thống có thể nhận diện và chặn các cuộc gọi lừa đảo theo thời gian thực nhờ mô hình ngôn ngữ lớn. Ngoài ra, tính năng phát hiện hoán đổi khuôn mặt (Deepfake) bằng AI trong các cuộc gọi video cũng được tích hợp để bảo vệ người dùng trước các hình thức lừa đảo công nghệ cao.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết Redmi Note 17

Đặc tính Thông số chi tiết Màn hình 7 inch OLED, 120Hz, 1800 nits Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 (4nm) Dung lượng Pin 8.000 mAh Công nghệ sạc Sạc nhanh 45W, sạc ngược 22,5W Bộ nhớ RAM tối đa 8GB, ROM tối đa 256GB (hỗ trợ thẻ nhớ 2TB) Camera Chính 50MP, Selfie 8MP Hệ điều hành HyperOS 3 (Tích hợp AI bảo mật) Tính năng khác Kháng nước IP65, NFC, Đèn hồng ngoại

Redmi Note 17 được phân phối với ba tùy chọn màu sắc: Đen, Xanh nhạt và Tím sao băng. Tại thị trường quốc tế, phiên bản cơ bản (6GB/128GB) có giá khởi điểm khoảng 5 triệu đồng, trong khi phiên bản cao cấp nhất (8GB/256GB) có giá khoảng 6,2 triệu đồng. Đây được xem là mức giá cực kỳ cạnh tranh cho một thiết bị sở hữu màn hình và pin thuộc hàng khủng nhất phân khúc hiện nay.