Redmi Note 17 Series đạt chứng nhận quốc tế: Pin 10,100mAh và bước tiến công nghệ mới Xiaomi chuẩn bị ra mắt dòng Redmi Note 17 với những nâng cấp đột phá về dung lượng pin và hiệu năng xử lý. Việc đạt chứng nhận BIS tại Ấn Độ cho thấy ngày lên kệ của phiên bản quốc tế đã rất cận kề.

Dòng sản phẩm Redmi Note của Xiaomi chuẩn bị có bước nhảy vọt đáng kể về cả tên gọi lẫn thông số kỹ thuật. Sau thế hệ Redmi Note 15, Xiaomi dự kiến sẽ bỏ qua con số 16 để tiến thẳng lên dòng Redmi Note 17. Động thái này không chỉ nhằm đồng bộ hóa hệ sinh thái sản phẩm mà còn đi kèm với những cải tiến mạnh mẽ về mặt phần cứng, đặc biệt là dung lượng pin vượt ngưỡng truyền thống.

Chứng nhận BIS xác nhận sự hiện diện của phiên bản quốc tế

Mới đây, cơ quan chứng nhận BIS của Ấn Độ đã phê duyệt hai thiết bị mới của Xiaomi với mã hiệu 2607DRA18I và 2607DPC18I. Theo các chuyên gia phân tích chuỗi cung ứng, đây chính là biến thể toàn cầu của Redmi Note 17 và một mẫu máy tương ứng thuộc thương hiệu POCO (dự kiến là POCO M8 Plus).

Redmi Note 17 bản quốc tế đạt chứng nhận quan trọng trước khi ra mắt

Việc xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của BIS là minh chứng rõ ràng nhất cho việc sản phẩm đã hoàn thiện các quy chuẩn kỹ thuật và sẵn sàng thương mại hóa. Chiến lược "rebrand" (đổi tên sản phẩm) giữa Redmi và POCO tiếp tục được duy trì, giúp Xiaomi tối ưu hóa chi phí sản xuất và tiếp cận đa dạng phân khúc khách hàng tại các thị trường khác nhau.

Redmi Note 17 Series sẽ có thiết kế mới với cụm camera đặt lệch về góc trên cùng bên trái

Phân tích cấu hình: Cuộc đua về dung lượng pin và hiệu năng

Điểm nhấn lớn nhất của dòng Redmi Note 17 năm nay nằm ở cấu hình phần cứng, đặc biệt là trên các phiên bản cao cấp. Xiaomi dường như đang muốn tái định nghĩa tiêu chuẩn pin trên smartphone tầm trung khi trang bị viên pin dung lượng cực lớn.

Thông số kỹ thuật dự kiến của dòng Redmi Note 17

Thông số Redmi Note 17 Redmi Note 17 Pro Redmi Note 17 Pro Max Vi xử lý Snapdragon 6s Gen 4 Snapdragon 6 Gen 5 Dimensity 7500 Màn hình AMOLED AMOLED OLED 1.5K Dung lượng pin Chưa xác định 9,000mAh 10,100mAh Sạc nhanh 67W 67W Đang cập nhật Camera chính 50MP 50MP 200MP Hệ điều hành Android 16 (HyperOS 3.1) Android 16 (HyperOS 3.1) Android 16 (HyperOS 3.1)

Sự xuất hiện của viên pin 9,000mAh trên bản Pro và lên tới 10,100mAh trên bản Pro Max là một bước đi táo bạo. Điều này giải quyết triệt để nỗi lo về năng lượng của người dùng cường độ cao, dù có thể sẽ khiến trọng lượng máy tăng lên đôi chút. Việc sử dụng chip Snapdragon 6s Gen 4 và Snapdragon 6 Gen 5 cho thấy Xiaomi tập trung vào sự cân bằng giữa hiệu suất xử lý và khả năng tiết kiệm điện năng.

Các điện thoại Redmi Note 17 sẽ sở hữu nhiều nâng cấp thú vị về cấu hình

Hệ điều hành và khả năng kết nối

Dòng Redmi Note 17 dự kiến sẽ là những thiết bị đầu tiên trong phân khúc được cài đặt sẵn HyperOS 3.1 dựa trên nền tảng Android 16. Giao diện mới này được kỳ vọng sẽ tối ưu hóa tốt hơn cho các tác vụ AI và quản lý năng lượng hiệu quả cho viên pin "khủng". Bên cạnh đó, các tính năng tiêu chuẩn như loa kép, khả năng kháng nước và bụi bẩn vẫn sẽ được duy trì để đảm bảo trải nghiệm người dùng toàn diện.

Tại thị trường Trung Quốc, dòng sản phẩm này có thể ra mắt ngay trong tháng này. Đối với thị trường quốc tế, người dùng có lẽ chỉ cần chờ đợi thêm một vài tuần sau đó. Nếu giữ được mức giá cạnh tranh, Redmi Note 17 Series chắc chắn sẽ tạo ra áp lực lớn cho các đối thủ trong cùng phân khúc tầm trung nửa cuối năm nay.