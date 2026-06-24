Redmi Note 17 Series lộ diện với pin 9,000 mAh và khả năng chống va đập vượt trội Dòng Redmi Note 17 của Xiaomi gây chú ý với viên pin dung lượng lớn tới 10,000 mAh, màn hình 1.5K và chipset Snapdragon 6 Gen 5 tối ưu điện năng, dự kiến ra mắt tháng 7.

Xiaomi đang chuẩn bị làm mới phân khúc điện thoại tầm trung với dòng Redmi Note 17, tập trung mạnh mẽ vào thời lượng pin và độ bền. Sau khi âm thầm ra mắt mẫu Redmi 17C tại Trung Quốc, thương hiệu này dự kiến sẽ giới thiệu các phiên bản chủ lực của dòng Redmi Note 17 vào tháng 7, trước khi tiến tới sự kiện ra mắt dòng cao cấp Redmi K100 vào cuối năm.

Xiaomi Redmi Note 17 Series có thể ra mắt vào tháng tới với pin khủng

Tập trung vào tính thực dụng với viên pin 9,000 mAh

Điểm đột phá nhất trên mẫu Redmi Note 17 tiêu chuẩn chính là viên pin dung lượng 9,000 mAh. Đây là một bước đi chiến lược của Xiaomi khi thay vì chỉ tập trung vào cuộc đua cấu hình thuần túy, hãng chuyển hướng sang giải quyết nhu cầu thực tế về thời gian sử dụng của người dùng phổ thông.

Bên cạnh viên pin lớn, thiết bị dự kiến sở hữu màn hình phẳng với độ phân giải 1.5K, mang lại độ sắc nét cao nhưng vẫn đảm bảo khả năng tiết kiệm năng lượng. Để tăng cường trải nghiệm giải trí và độ bền, máy sẽ được trang bị hệ thống loa kép công suất lớn cùng tiêu chuẩn kháng nước và chống va đập cấp độ cao.

Điện thoại Redmi Note thế hệ mới sẽ mang đến trải nghiệm sử dụng tuyệt vời cho người dùng

Hiệu năng từ chipset Snapdragon 6 Gen 5

Về phần cứng, Redmi Note 17 nhiều khả năng sẽ là một trong những thiết bị đầu tiên thương mại hóa dòng chip Snapdragon 6 Gen 5 của Qualcomm. Đây là vi xử lý được thiết kế dựa trên tiến trình hiện đại, tập trung vào việc tối ưu hóa điện năng tiêu thụ, giúp kéo dài tối đa thời gian hoạt động khi kết hợp cùng viên pin dung lượng lớn.

Sự kết hợp giữa một chipset tầm trung hiệu quả và viên pin 9,000 mAh hứa hẹn sẽ tạo ra một thiết bị có khả năng hoạt động liên tục trong nhiều ngày mà không cần sạc lại, tạo lợi thế cạnh tranh lớn so với các đối thủ cùng phân khúc.

Biến thể Redmi Note 17 Pro Max với pin 10,000 mAh

Không dừng lại ở đó, các nguồn tin rò rỉ còn cho biết sự tồn tại của một phiên bản cao cấp hơn mang tên Redmi Note 17 Pro Max. Thiết bị này có thể đẩy giới hạn dung lượng pin lên tới 10,000 mAh, đi kèm màn hình kích thước lớn 7 inch và hệ thống camera chính độ phân giải 200MP. Dự kiến, phiên bản Pro Max sẽ xuất hiện muộn hơn, vào khoảng tháng 8 hoặc tháng 9 tại thị trường Trung Quốc.

Redmi Note 17 Pro Max có thể sở hữu pin 10000 mAh

So sánh thông số kỹ thuật tham khảo

Trong khi chờ đợi dòng Redmi Note 17 chính thức trình làng, người dùng có thể tham khảo thông số của thế hệ Redmi Note 15 hiện tại để thấy rõ sự nâng cấp vượt trội về pin và màn hình:

Thông số Redmi Note 15 (Tham khảo) Redmi Note 17 (Dự kiến) Vi xử lý MediaTek Helio G100-Ultra Snapdragon 6 Gen 5 Màn hình AMOLED 6.77 inch, 120Hz Phẳng, 1.5K Dung lượng pin 6,000 mAh 9,000 mAh - 10,000 mAh Sạc nhanh 33W Turbo Đang cập nhật Độ bền IP64 Chống va đập cao cấp

Bên cạnh dòng Redmi Note, Xiaomi cũng đang hoàn thiện mẫu Redmi K90 Ultra dự kiến ra mắt cuối tháng này. Thiết bị cao cấp này sẽ sở hữu chip Snapdragon 8 Elite, pin 8,500 mAh và công nghệ sạc nhanh 100W, cho thấy định hướng chung của hãng trong năm nay là ưu tiên dung lượng pin cực lớn trên mọi phân khúc.