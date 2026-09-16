Redmi Note 17 Series tăng trưởng 160% tại Việt Nam nhờ pin 10.000mAh và độ bền vượt trội Chỉ sau 10 ngày mở bán, dòng Redmi Note 17 ghi nhận tăng trưởng 160% tại Việt Nam nhờ pin khủng 10.000mAh cùng chính sách bảo hành dài hạn chưa từng có.

Chỉ sau 10 ngày chính thức trình làng tại thị trường Việt Nam, dòng Redmi Note 17 Series đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc lên tới 160% so với thế hệ tiền nhiệm. Kết quả kinh doanh bùng nổ này tiếp tục củng cố vững chắc vị trí thứ 2 về thị phần điện thoại thông minh của Xiaomi tại Việt Nam, phản ánh sự đón nhận tích cực của người dùng đối với định hướng nâng cấp độ bền và thời lượng pin.

Doanh số dòng Redmi Note 17 tăng trưởng mạnh

Công nghệ pin Silicon-Carbon nâng dung lượng lên mức 10.000mAh

Cải tiến đáng chú ý nhất trên thế hệ Redmi Note 17 Series nằm ở dung lượng pin được mở rộng trên toàn bộ các phiên bản. Đáng chú ý, mẫu máy cao cấp nhất là Redmi Note 17 Pro Max 5G được trang bị viên pin công nghệ Silicon-Carbon với dung lượng lên đến 10.000mAh. Thiết bị tích hợp công nghệ sạc nhanh HyperCharge công suất 100W cùng khả năng sạc ngược 27W tiện lợi cho các thiết bị ngoại vi.

Ở các phân khúc thấp hơn, Redmi Note 17 Pro 5G sở hữu viên pin dung lượng 8.340mAh. Trong khi đó, bộ đôi Redmi Note 17 tiêu chuẩn và Redmi Note 17 5G mang trong mình viên pin 7.700mAh, đáp ứng thoải mái thời gian vận hành liên tục hơn 2 ngày sau mỗi lần sạc đầy.

Redmi Note 17 Series có pin khủng và thiết kế bền bỉ

Nâng cấp tiêu chuẩn vật liệu và khả năng kháng nước bụi

Bên cạnh viên pin lớn, Xiaomi tập trung tối ưu độ bền vật lý cho thế hệ mới. Hai phiên bản Pro và Pro Max sử dụng kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2 ở mặt trước kết hợp cùng bộ khung viền hợp kim Redmi Titan. Theo các thử nghiệm công bố, thiết bị có thể chịu được va đập khi rơi tự do từ độ cao 3 mét xuống bề mặt đá granite.

Về khả năng bảo vệ trong môi trường chất lỏng và bụi bẩn, dòng sản phẩm đạt chuẩn chống bụi và kháng nước ở cả hai cấp độ IP68 và IP69K. Màn hình máy còn được trang bị thuật toán cảm ứng Wet Touch 2.0, giúp thao tác vuốt chạm vẫn chính xác ngay cả khi bề mặt bị ướt.

Phiên bản Dung lượng pin Công nghệ sạc Tiêu chuẩn bảo vệ Redmi Note 17 tiêu chuẩn / 5G 7.700mAh Đang cập nhật Độ bền tiêu chuẩn Redmi Note 17 Pro 5G 8.340mAh Đang cập nhật IP68, IP69K, kính Victus 2, khung Titan Redmi Note 17 Pro Max 5G 10.000mAh 100W HyperCharge, sạc ngược 27W IP68, IP69K, kính Victus 2, khung Titan

Chính sách hậu mãi kéo dài hướng tới giá trị sử dụng lâu dài

Song song với các cải tiến về phần cứng, chính sách bảo hành dài hạn là động lực lớn thúc đẩy quyết định mua hàng của người dùng. Đối với bộ đôi Pro và Pro Max, hãng cung cấp dịch vụ thay pin miễn phí 1 lần trong vòng 5 năm, thời hạn bảo hành màn hình 3 năm cùng bảo hiểm rơi vỡ hoặc vào nước trong 2 năm.

Xiaomi mang đến chính sách bảo hành dài hạn cho dòng Redmi Note 17

Đối với phiên bản Redmi Note 17 tiêu chuẩn, khách hàng nhận được quyền lợi thay pin miễn phí trong 4 năm và bảo hành màn hình kéo dài 2 năm. Các chính sách bảo trì toàn diện này giúp người dùng giảm thiểu đáng kể chi phí rủi ro trong suốt vòng đời sử dụng máy.