Redmi Note 17R sắp ra mắt: Chip Snapdragon 4 Gen 4 đầu tiên và pin khủng 7,000mAh Mẫu smartphone giá rẻ Redmi Note 17R vừa đạt chứng nhận quan trọng, hé lộ cấu hình ấn tượng với vi xử lý Snapdragon mới nhất từ Qualcomm và dung lượng pin vượt trội.

Xiaomi đang chuẩn bị làm mới phân khúc smartphone phổ thông với sự xuất hiện của Redmi Note 17R. Thiết bị này vừa chính thức lộ diện trong cơ sở dữ liệu của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT), báo hiệu thời điểm ra mắt đang đến rất gần. Điểm nhấn lớn nhất của sản phẩm nằm ở việc trang bị vi xử lý thế hệ mới và dung lượng pin đột phá.

Sức mạnh từ chip Snapdragon 4 Gen 4 mới nhất

Dựa trên các thông tin chứng nhận, Redmi Note 17R dự kiến sẽ là một trong những thiết bị đầu tiên trên thế giới sở hữu SoC Snapdragon 4 Gen 4 của Qualcomm. Đây là bước đi chiến lược của Xiaomi nhằm phổ cập các vi xử lý mới xuống phân khúc giá dễ tiếp cận. Chipset này được kỳ vọng mang lại hiệu suất năng lượng tối ưu, kết nối 5G tốc độ cao và khả năng xử lý AI vượt trội so với các thế hệ tiền nhiệm.

Việc sử dụng dòng chip này không chỉ giúp máy vận hành mượt mà các tác vụ hàng ngày mà còn hỗ trợ kiểm soát nhiệt độ ổn định hơn khi chơi game hoặc thực hiện các tác vụ nặng. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với đối tượng người dùng phổ thông, vốn ưu tiên sự ổn định và bền bỉ của phần cứng.

Thông số kỹ thuật: Pin 7,000mAh và camera 50MP

Bên cạnh vi xử lý, Redmi Note 17R gây chú ý với thông tin sở hữu viên pin có dung lượng vượt mốc 7,000mAh. Nếu thông số này trở thành hiện thực, đây sẽ là một trong những smartphone 5G có thời lượng sử dụng dài nhất trên thị trường hiện nay. Thiết bị cũng được trang bị màn hình LCD với tần số quét cao, mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà.

Về khả năng nhiếp ảnh, máy được đồn đoán có hệ thống camera gồm cảm biến chính 50MP và camera selfie 8MP. Đây là cấu hình camera thực dụng, tập trung vào độ chi tiết cho các bức ảnh chụp ban ngày và đáp ứng tốt nhu cầu gọi video hay chụp ảnh tự sướng cơ bản.

Chiến lược phát hành và giá bán dự kiến

Dữ liệu rò rỉ cho thấy Xiaomi đã chuẩn bị sẵn các phiên bản cho các thị trường khác nhau với mã model 26021RN18C (Trung Quốc) và 26021RN18I (Ấn Độ). Tại thị trường quốc tế, sản phẩm có thể được đổi tên thành Redmi 17 5G để tối giản hóa cách gọi tên sản phẩm theo chiến lược mới của hãng.

Mức giá dự kiến tại thị trường Ấn Độ rơi vào khoảng 20,000 INR (tương đương khoảng 5.49 triệu đồng). Với cấu hình chip mới, pin khủng và hỗ trợ 5G, Redmi Note 17R hứa hẹn sẽ là đối thủ nặng ký trong phân khúc giá phổ thông khi chính thức lên kệ.