REDMI Note 18 Series lộ chứng nhận 3C với mã M841EE: sạc nhanh 67W và tin đồn pin 10.000mAh Mẫu Xiaomi mã M841EE vừa qua chứng nhận 3C, hỗ trợ sạc có dây 67W; REDMI Note 18 Pro Max được đồn dùng pin tới 10.000mAh, chưa có xác nhận chính thức.

Một smartphone Xiaomi mang mã M841EE vừa được cơ quan quản lý tại Trung Quốc cấp chứng nhận 3C, và giới thạo tin cho rằng đây là đại diện đầu tiên của REDMI Note 18 Series. Hồ sơ xác nhận máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 67W, giống thế hệ tiền nhiệm. Đây là tín hiệu cho thấy thời điểm ra mắt của dòng máy tầm trung này đang đến gần.

Hồ sơ 3C của mã M841EE tiết lộ điều gì?

Theo dữ liệu từ cơ quan quản lý, thiết bị thuộc REDMI Note 18 Series mang mã kiểu máy M841EE đã vượt qua bài kiểm tra của chứng nhận 3C. Chi tiết đáng chú ý nhất trong hồ sơ là công nghệ sạc nhanh 67W có dây.

Chứng nhận 3C của REDMI Note 18 với sạc 67W

Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu chưa chỉ rõ mã M841EE thuộc phiên bản tiêu chuẩn hay bản Pro. Leaker Digital Chat Station cho biết Xiaomi đã đăng ký ít nhất ba mẫu máy khác nhau cho thế hệ điện thoại tầm trung mới này.

Pin 10.000mAh trên bản Pro Max: tin đồn nhất quán với lộ trình cũ

Bên cạnh thông số sạc, phiên bản cao cấp nhất là REDMI Note 18 Pro Max cũng thu hút sự chú ý. Các nguồn tin rò rỉ cho biết mẫu máy này có thể được trang bị viên pin dung lượng lên đến 10.000mAh, tập trung vào thời lượng sử dụng.

Điện thoại REDMI Note 18 Series sắp ra mắt

Nếu thông tin này chính xác, Xiaomi dường như đang giữ nguyên chiến lược về pin so với thế hệ trước. Mẫu Note 17 Pro Max ra mắt vào tháng 8 năm 2025 cũng có dung lượng 10.000mAh, trong khi bản Pro tiêu chuẩn dùng pin 9.000mAh.

Việc duy trì công suất sạc 67W cùng viên pin lớn cho thấy hãng đang ưu tiên sự ổn định và độ bền của linh kiện. Thay vì chạy đua tăng tốc độ sạc, hướng đi này giúp đảm bảo tuổi thọ pin dài hạn cho người dùng trong quá trình sử dụng thực tế.

Đặt cạnh Note 17 Pro: mốc tham chiếu cho thế hệ mới

Để hình dung rõ hơn về những nâng cấp có thể xuất hiện, có thể nhìn lại dòng Note 17 Pro ra mắt hồi tháng 7 năm 2025. Dưới đây là các thông số nổi bật của thế hệ trước.

Hạng mục REDMI Note 17 Pro Màn hình Tấm nền 6.83 inch, độ phân giải 1.5K, độ sáng tối đa 3500 nits Hiệu năng Snapdragon 6s Gen 4 Pin và sạc 9000mAh, sạc có dây 67W, sạc ngược 22.5W Camera chính Cảm biến 50MP

Đáng chú ý, phiên bản quốc tế của Note 17 Pro ra mắt vào cuối tháng 8 lại dùng viên pin silicon-carbon dung lượng 8340mAh. Sự khác biệt này gợi ý rằng các mẫu máy sắp tới cũng có thể được điều chỉnh thông số theo từng thị trường phát hành.

Thế hệ tiền nhiệm đã thiết lập một tiêu chuẩn khá cao trong phân khúc. Vì vậy, người dùng có cơ sở để chờ đợi các cải tiến về vi xử lý hoặc chất lượng hiển thị trên dòng máy mới, dù hiện chưa có thông số nào được xác nhận.

Xiaomi chuẩn bị loạt sản phẩm mới đến cuối năm 2026

Mã thiết bị M841EE lộ diện trên cơ sở dữ liệu

Theo các báo cáo, Xiaomi dự kiến tung ra hàng loạt sản phẩm mới từ nay đến cuối năm 2026. Việc đồng nhất tên gọi giữa dòng flagship Xiaomi 18 và dòng tầm trung này cũng cho thấy định hướng thương hiệu rõ ràng hơn.

Nhìn chung, sự xuất hiện của REDMI Note 18 Series trên cơ sở dữ liệu 3C là tín hiệu cho thấy ngày ra mắt đang đến gần. Do các thông số hiện tại chủ yếu đến từ leaker và dữ liệu rò rỉ, người dùng vẫn cần chờ thông báo chính thức từ Xiaomi.