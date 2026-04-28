Redmi Pad 2 9.7 trình làng: Màn hình 120Hz và chip Snapdragon giá từ 4.7 triệu đồng Xiaomi vừa chính thức ra mắt mẫu máy tính bảng Redmi Pad 2 9.7 với điểm nhấn là màn hình tần số quét cao 120Hz và vi xử lý Snapdragon 6s Gen 2 trong phân khúc phổ thông.

Sau nhiều tin đồn, Xiaomi đã chính thức ra mắt máy tính bảng Redmi Pad 2 9.7 tại thị trường Singapore. Đây là dòng sản phẩm hướng đến người dùng cần một thiết bị học tập và giải trí cơ bản với cấu hình ổn định đi kèm mức giá dễ tiếp cận.

Redmi Pad 2 9.7 ra mắt

Trải nghiệm hiển thị vượt trội với tần số quét 120Hz

Redmi Pad 2 9.7 là máy tính bảng thuộc phân khúc giá rẻ nhưng được trang bị màn hình LCD kích thước 9.7 inch với thông số ấn tượng. Máy sở hữu độ phân giải 2,048 x 1,280 pixel cùng độ sáng tối đa 600 nits, đảm bảo khả năng hiển thị rõ nét trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Đáng chú ý, thiết bị hỗ trợ tần số quét 120Hz và tốc độ lấy mẫu cảm ứng 240Hz. Đây là ưu thế lớn so với các đối thủ cùng tầm giá vốn thường chỉ trang bị màn hình 60Hz hoặc 90Hz, giúp các thao tác vuốt chạm và chuyển cảnh trở nên mượt mà hơn đáng kể.

Tablet mới của Xiaomi có màn hình 120Hz mượt mà

Cấu hình ổn định với chip Snapdragon 6s Gen 2

Về sức mạnh phần cứng, máy sử dụng vi xử lý Snapdragon 6s Gen 2 phiên bản 4G. Đi kèm với đó là bộ nhớ RAM 4GB và các tùy chọn bộ nhớ trong 64GB hoặc 128GB. Cấu hình này đáp ứng tốt các nhu cầu phổ thông như lướt web, xem video chất lượng cao và sử dụng các ứng dụng văn phòng cơ bản.

Thiết bị được trang bị viên pin dung lượng 7,600 mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây công suất 18W. Redmi Pad 2 9.7 được cài đặt sẵn giao diện HyperOS 3 ngay khi xuất xưởng, tối ưu hóa trải nghiệm đa nhiệm và kết nối trong hệ sinh thái Xiaomi.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Redmi Pad 2 9.7

Thông số Chi tiết Màn hình 9.7 inch LCD, 120Hz, 600 nits Vi xử lý Snapdragon 6s Gen 2 4G RAM/ROM 4GB / 64GB hoặc 128GB Camera Sau 8MP / Trước 5MP Pin/Sạc 7,600 mAh / 18W Kích thước 226.51 x 147.97 x 7.4 mm Trọng lượng 406g

Giá bán và các phiên bản tùy chọn

Redmi Pad 2 9.7 có thiết kế mỏng nhẹ với độ dày chỉ 7.4 mm và trọng lượng 406g, giúp người dùng dễ dàng mang theo. Sản phẩm cung cấp hai tùy chọn màu sắc bao gồm Bạc và Xám Than chì.

Redmi Pad 2 9.7 có giá bán khá phải chăng

Tại thị trường Singapore, mức giá niêm yết cho các phiên bản cụ thể như sau:

Phiên bản chỉ Wi-Fi: 229 SGD (tương đương khoảng 4.73 triệu đồng).

229 SGD (tương đương khoảng 4.73 triệu đồng). Phiên bản Wi-Fi + 4G: 269 SGD (tương đương khoảng 5.56 triệu đồng).

Bên cạnh các tính năng về màn hình và hiệu năng, máy vẫn duy trì hệ thống camera cơ bản với cảm biến sau 8MP phục vụ chụp ảnh tài liệu và camera trước 5MP cho nhu cầu gọi video hoặc họp trực tuyến.