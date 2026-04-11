Redmi Pad 2 SE lộ diện: Màn hình 2K bảo vệ mắt và thiết kế kim loại nguyên khối Xiaomi hé lộ Redmi Pad 2 SE với màn hình 2K đạt chuẩn bảo vệ mắt. Thiết bị sở hữu thiết kế kim loại nguyên khối và pin 7.600mAh, hướng đến phân khúc tablet giá rẻ.

Redmi Pad 2 SE là mẫu máy tính bảng giá rẻ mới nhất của Xiaomi, được định hướng tập trung vào trải nghiệm thực tế thay vì chạy đua thông số phần cứng. Thiết bị gây chú ý với màn hình độ phân giải cao và hoàn thiện từ kim loại, hứa hẹn trở thành lựa chọn tối ưu cho học sinh, sinh viên và người dùng phổ thông.

Redmi Pad 2 SE sẽ có thiết kế nhỏ gọn

Màn hình 2K tích hợp công nghệ bảo vệ mắt

Điểm nhấn quan trọng nhất trên Redmi Pad 2 SE nằm ở khả năng hiển thị. Xiaomi trang bị cho máy màn hình kích thước 9.7 inch, hỗ trợ độ phân giải 2K. Đây là thông số vượt trội trong phân khúc máy tính bảng giá rẻ, giúp hình ảnh sắc nét và mượt mà hơn khi xem video hoặc lướt web.

Bên cạnh độ phân giải, màn hình này còn sở hữu tần số quét cao và độ sáng ấn tượng, giúp tăng cường trải nghiệm vuốt chạm. Đặc biệt, thiết bị đã đạt chứng nhận bảo vệ mắt TÜV Rheinland, giúp giảm thiểu tác động của ánh sáng xanh, phù hợp cho những người cần sử dụng máy tính bảng trong thời gian dài để học tập hoặc đọc sách.

Thiết kế kim loại nguyên khối bền bỉ

Khác với nhiều mẫu tablet giá rẻ thường sử dụng vỏ nhựa, Redmi Pad 2 SE sở hữu thân máy hoàn thiện từ kim loại nguyên khối. Chất liệu này không chỉ mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn, cao cấp mà còn hỗ trợ tản nhiệt tốt hơn trong quá trình vận hành.

Tablet tiếp theo của Xiaomi có cấu hình khá tốt

Kích thước 9.7 inch được xem là sự cân bằng giữa tính di động và diện tích hiển thị. Máy đủ gọn nhẹ để người dùng dễ dàng mang theo trong ba lô mỗi ngày nhưng vẫn cung cấp không gian đủ lớn cho các tác vụ giải trí và công việc cơ bản.

Thông số kỹ thuật và thời điểm ra mắt

Về năng lượng, Redmi Pad 2 SE được trang bị viên pin dung lượng 7.600mAh. Đây là mức dung lượng vừa đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng hỗn hợp trong một ngày. Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật dự kiến của thiết bị:

Thông số Chi tiết Màn hình 9.7 inch, Độ phân giải 2K Tính năng hiển thị Tần số quét cao, Chứng nhận TÜV Rheinland Chất liệu vỏ Kim loại nguyên khối Dung lượng pin 7.600mAh

Dự kiến, Redmi Pad 2 SE sẽ được trình làng cùng thời điểm với các sản phẩm công nghệ khác của hãng như laptop Redmi Book Pro 2026 và điện thoại K90 Max. Việc ra mắt dồn dập nhiều thiết bị trong cùng một sự kiện cho thấy chiến lược bao phủ hệ sinh thái của Xiaomi trong giai đoạn tới.