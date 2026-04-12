Redmi R70m lộ diện: Smartphone pin 6,300 mAh cùng màn hình 6.9 inch cực lớn Xiaomi chuẩn bị ra mắt dòng Redmi R mới với đại diện R70m sở hữu cấu hình thực dụng: pin 6,300 mAh, màn hình 6.9 inch và chạy Android 16 ngay khi xuất xưởng.

Redmi R70m là mẫu smartphone đầu tiên thuộc dòng R-series mới của Xiaomi, tập trung vào phân khúc phổ thông với điểm nhấn là viên pin dung lượng lớn và kích thước màn hình vượt trội so với các đối thủ cùng tầm giá.

Sự xuất hiện của dòng sản phẩm Redmi R hoàn toàn mới

Dải sản phẩm giá rẻ của Xiaomi chuẩn bị đón nhận thêm một thành viên mới thuộc dòng R-series với tên gọi Redmi R70m (hoặc Redmi R70). Thiết bị này vừa được ghi nhận trên cơ sở dữ liệu sản phẩm của một nhà mạng lớn tại Trung Quốc, cho thấy ngày ra mắt chính thức không còn xa. Động thái này khẳng định tham vọng của hãng trong việc phủ kín mọi ngách của thị trường di động, từ các dòng cao cấp đến những thiết bị phổ thông thực dụng.

Thiết kế hiện đại và màn hình kích thước lớn

Về ngoại hình, Redmi R70m tuân theo ngôn ngữ thiết kế hiện đại với khung viền vát phẳng vuông vức, tạo cảm giác chắc chắn khi cầm nắm. Máy có kích thước tổng thể 171.56 x 79.47 x 8.2 mm và trọng lượng 211.5 gram. Người dùng sẽ có bốn tùy chọn màu sắc bao gồm: Đen trời sao, Trắng lông vũ, Xanh sương lạnh và Tím lông vũ.

Điểm đáng chú ý nhất ở mặt trước là màn hình giọt nước có kích thước lên tới 6.9 inch. Đây là một trong những kích thước lớn nhất trong phân khúc smartphone phổ thông hiện nay, tối ưu cho nhu cầu giải trí và xem nội dung. Tuy nhiên, để tối ưu chi phí, độ phân giải màn hình chỉ dừng lại ở mức HD+ (1600 x 720 pixel).

Phân tích cấu hình và hiệu năng kỹ thuật

Redmi R70m được trang bị vi xử lý Unisoc UMS9632. Đây là dòng chip chuyên dụng cho các thiết bị 5G giá rẻ, tập trung vào khả năng kết nối ổn định và tiết kiệm năng lượng hơn là chạy đua hiệu năng xử lý đồ họa mạnh mẽ. Đáng chú ý, thiết bị được dự kiến sẽ cài đặt sẵn hệ điều hành Android 16 mới nhất, mang lại vòng đời hỗ trợ phần mềm lâu dài hơn.

Hệ thống camera của máy bao gồm cụm camera kép phía sau với cảm biến chính 13 megapixel và ống kính phụ 8 megapixel. Mặt trước được bố trí camera selfie 8 megapixel phục vụ nhu cầu liên lạc cơ bản.

Các phiên bản bộ nhớ dự kiến

Phiên bản RAM Dung lượng lưu trữ (ROM) 4GB 128GB 6GB 128GB / 256GB 8GB 256GB 12GB 256GB

Pin 6,300 mAh: Điểm cộng cho trải nghiệm bền bỉ

Để nuôi dưỡng màn hình 6.9 inch, Xiaomi đã trang bị cho Redmi R70m viên pin dung lượng lớn 6,300 mAh. Đây là mức dung lượng vượt trội so với tiêu chuẩn 5,000 mAh phổ biến hiện nay, hứa hẹn thời gian sử dụng có thể kéo dài lên đến hai ngày với các tác vụ cơ bản. Thiết bị vẫn giữ lại các kết nối truyền thống như cổng tai nghe 3.5 mm, cổng sạc USB-C và dải loa ngoài được bố trí ở cạnh dưới.

Mặc dù mức giá và thời điểm mở bán cụ thể chưa được công bố, Redmi R70m được kỳ vọng sẽ là giải pháp tối ưu cho những người dùng cần một thiết bị liên lạc bền bỉ, màn hình lớn để làm việc hoặc giải trí cơ bản với ngân sách hạn hẹp.