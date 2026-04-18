Redmi rò rỉ smartphone pin 10.000 mAh đi kèm công nghệ sạc nhanh 100W Xiaomi và Redmi đang phát triển mẫu điện thoại sở hữu dung lượng pin 10.000 mAh kết hợp sạc nhanh 100W, hứa hẹn tạo ra tiêu chuẩn mới về thời lượng sử dụng cho phân khúc tầm trung.

Xiaomi đang chuẩn bị tạo ra một bước đột phá lớn về công nghệ lưu trữ năng lượng trên thiết bị di động. Theo thông tin từ chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station, một mẫu điện thoại tầm trung thuộc thương hiệu Redmi đang được thử nghiệm với viên pin khổng lồ lên tới 10.000 mAh. Đây được xem là nỗ lực nhằm giải quyết triệt để nỗi lo về pin của người dùng trong kỷ nguyên tiêu thụ nội dung số cường độ cao.

Tin đồn cho rằng một mẫu điện thoại tầm trung thuộc Redmi sẽ có viên pin lên tới 10.000 mAh.

Giải pháp sạc nhanh 100W cân bằng trải nghiệm

Để tối ưu hóa việc sử dụng viên pin dung lượng siêu lớn, nhà sản xuất dự kiến tích hợp công nghệ sạc nhanh với công suất 100W. Đây là một sự kết hợp quan trọng, bởi nếu không có sạc tốc độ cao, việc nạp đầy một viên pin 10.000 mAh có thể mất tới nhiều giờ đồng hồ. Giải pháp này giúp thiết bị duy trì tính thực dụng, vừa đảm bảo thời gian sử dụng kéo dài nhiều ngày, vừa có thể nhanh chóng tái nạp năng lượng khi cần thiết.

Mẫu điện thoại Redmi mới với lượng pin khổng lồ này sẽ đi kèm với sạc 100W

Cấu hình chi tiết và khả năng vận hành

Dù tập trung vào dung lượng pin, các thông số kỹ thuật khác của mẫu điện thoại này vẫn cho thấy sự đầu tư toàn diện. Máy dự kiến sẽ được trang bị vi xử lý thuộc dòng Dimensity của MediaTek, kết hợp với khung viền kim loại để tăng độ bền và cảm giác cao cấp. Mặt trước của thiết bị là màn hình phẳng sử dụng tấm nền LTPS độ phân giải 1.5K, tích hợp cảm biến vân tay quang học ẩn dưới màn hình.

Về khả năng nhiếp ảnh, thiết bị gây ấn tượng với cảm biến chính có độ phân giải lên tới 200 megapixel. Việc mang những thông số phần cứng cao cấp này xuống phân khúc giá dễ tiếp cận cho thấy tham vọng của Xiaomi trong việc tái định nghĩa giá trị của dòng smartphone tầm trung.

Xu hướng pin siêu lớn trên thị trường smartphone

Đáng chú ý, Redmi không phải là cái tên duy nhất tham gia vào cuộc đua này. Nhiều thương hiệu lớn khác như HONOR, iQOO và Huawei cũng được cho là đang triển khai các dự án điện thoại sở hữu viên pin 10.000 mAh. Mới đây, thương hiệu vivo cũng đã có động thái tương tự với mẫu vivo Y600 Pro, minh chứng cho thấy ngành công nghiệp smartphone đang bước vào một kỷ nguyên mới, nơi dung lượng pin gấp đôi mức thông thường sẽ trở thành một lợi thế cạnh tranh then chốt.

Mới đây, thương hiệu vivo cũng đã tham gia cuộc đua với mẫu vivo Y600 Pro với dung lượng pin tương đương

Thông số Chi tiết dự kiến Dung lượng pin 10.000 mAh Công suất sạc 100W Màn hình LTPS 1.5K, Tần số quét cao Vi xử lý Dòng MediaTek Dimensity Camera chính 200 Megapixel Chất liệu Khung viền kim loại

Sự kết hợp giữa dung lượng pin cực lớn và tốc độ sạc nhanh 100W được kỳ vọng sẽ loại bỏ hoàn toàn rào cản về năng lượng, mang lại sự tự do tối đa cho người dùng trong mọi hoạt động từ giải trí đến làm việc chuyên nghiệp.