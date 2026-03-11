Redmi Turbo 6 Max lộ cấu hình: màn hình 2K 185Hz, pin trên 10.000 mAh, kháng nước IP68 và IP69 Rò rỉ cho thấy Redmi Turbo 6 Max có màn hình phẳng 7 inch 2K, tần số quét 185Hz, viền khoảng 1mm, có thể ra mắt vào tháng 1 tại Trung Quốc nhưng chưa xác nhận.

Redmi Turbo 6 Max, mẫu máy kế nhiệm Turbo 5 Max, được cho là sẽ có màn hình phẳng 7 inch độ phân giải 2K, tần số quét 185Hz và viền mỏng khoảng 1mm. Thông tin này đến từ nguồn rò rỉ Digital Chat Station, theo tổng hợp của Gizmochina. Hiện Redmi chưa xác nhận bất kỳ thông số nào.

Thiết bị được cho là đang chuẩn bị ra mắt tại thị trường Trung Quốc. Theo các tin đồn, thay đổi lớn nhất nằm ở phần hiển thị, bên cạnh viên pin dung lượng lớn hơn và khả năng kháng nước, bụi cao cấp.

Màn hình 185Hz và viền 1mm: nâng cấp lớn nhất của Turbo 6 Max

Theo dữ liệu rò rỉ, Redmi Turbo 6 Max có thể dùng màn hình phẳng khoảng 7 inch với độ phân giải 2K. Tần số quét ước tính lên đến 185Hz, cao hơn mức 120Hz của Turbo 5 Max.

Thông tin cấu hình Redmi Turbo 6 Max được hé lộ

Nguồn tin cho biết máy sẽ áp dụng công nghệ đóng gói LIPO để thu hẹp viền màn hình đều ở cả bốn cạnh xuống khoảng 1mm. Công nghệ này trước đây chủ yếu xuất hiện trên các dòng điện thoại flagship. Việc đưa lên dòng Turbo cho thấy nhà sản xuất đang muốn nâng tầm phân khúc.

Ngoài ra, màn hình còn được kỳ vọng hỗ trợ dải màu BT.2020, dùng tấm nền có độ sáng cao và tiết kiệm năng lượng.

Đặt cạnh Turbo 5 Max: khác biệt nằm ở đâu?

Turbo 5 Max đã ra mắt tại Trung Quốc với màn hình AMOLED 6,83 inch độ phân giải 1.5K, tần số quét 120Hz. Máy dùng vi xử lý Dimensity 9500s, pin 9.000 mAh và sạc nhanh có dây 100W.

Nếu rò rỉ chính xác, Turbo 6 Max sẽ vượt trội ở khả năng hiển thị nhờ tấm nền 7 inch 2K, tần số quét 185Hz và viền mỏng. Các tin đồn trước đó cũng cho rằng máy tiếp tục dùng Dimensity 9500s và có pin lớn hơn 10.000 mAh.

Tiêu chí Redmi Turbo 5 Max Redmi Turbo 6 Max (tin đồn) Kích thước màn hình 6,83 inch Khoảng 7 inch, màn hình phẳng Độ phân giải 1.5K 2K Tần số quét 120Hz 185Hz Vi xử lý Dimensity 9500s Dimensity 9500s Dung lượng pin 9.000 mAh Lớn hơn 10.000 mAh Sạc nhanh có dây 100W Chưa có thông tin

Điện thoại sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới

Khung kim loại, IP68 và IP69: những chi tiết bổ trợ

Các báo cáo liên quan còn nhắc đến khung giữa bằng kim loại và khả năng kháng nước, bụi đạt chuẩn IP68 và IP69. Máy cũng có thể tích hợp cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình, cùng cụm camera kép bố trí đơn giản ở mặt lưng.

Thời điểm ra mắt và tên gọi toàn cầu vẫn là tin đồn

Redmi chưa xác nhận thông số kỹ thuật hay sự tồn tại của Turbo 6 Max. Thời điểm ra mắt dự kiến vào khoảng tháng 1 tại Trung Quốc, dựa trên chu kỳ phát hành của thế hệ trước, nhưng mốc này cũng chỉ ở mức tin đồn.

Theo xu hướng trước đây, khi ra thị trường quốc tế, thiết bị có thể được đổi tên thành Poco X9 Pro Max. Người dùng nên chờ thông báo chính thức từ nhà sản xuất trước khi đánh giá cấu hình thực tế.