Redmi Turbo 6 Max lộ diện với pin vượt 10.000 mAh và màn hình 7 inch độ phân giải 2K Xiaomi dự kiến gây sốt thị trường với Redmi Turbo 6 Max sở hữu cấu hình đột phá gồm chip Dimensity 3nm mạnh mẽ, viên pin dung lượng khủng và tiêu chuẩn kháng nước IP69.

Nguồn tin rò rỉ từ chuyên gia tin đồn Digital Chat Station (DCS) vừa hé lộ những thông số kỹ thuật ấn tượng về một mẫu điện thoại mới của Xiaomi, được cho là Redmi Turbo 6 Max. Đây là phiên bản kế nhiệm của Redmi Turbo 5 Max, hứa hẹn sẽ thiết lập những tiêu chuẩn mới về hiệu năng và thời lượng sử dụng trong phân khúc smartphone tầm trung cận cao cấp.

Sức mạnh từ chip Dimensity 3nm và màn hình kích thước lớn

Theo dữ liệu rò rỉ, Redmi Turbo 6 Max sẽ được trang bị màn hình lên đến 7 inch, độ phân giải 2K. Với kích thước này, thiết bị tiệm cận với một chiếc máy tính bảng cỡ nhỏ, mang lại không gian hiển thị rộng rãi cho nhu cầu giải trí và làm việc. Bên trong máy là vi xử lý thuộc dòng Dimensity 9-series mạnh mẽ của MediaTek, được sản xuất trên tiến trình 3nm tiên tiến nhất hiện nay.

Nhiều chuyên gia dự đoán con chip này có thể là Dimensity 9500, một bản nâng cấp đáng giá so với chip Dimensity 9500s trên thế hệ tiền nhiệm. Nền tảng phần cứng này không chỉ đảm bảo tốc độ xử lý mượt mà cho các tác vụ hằng ngày mà còn tối ưu hóa cho các tựa game đồ họa nặng.

Đột phá dung lượng pin và tiêu chuẩn bảo vệ cao cấp

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Redmi Turbo 6 Max chính là viên pin dung lượng cực lớn, vượt mốc 10.000 mAh. Đây là con số hiếm thấy trên các dòng smartphone phổ thông, vốn thường chỉ dao động từ 5.000 mAh đến 6.000 mAh. Nếu Xiaomi tối ưu tốt thiết kế để giữ được độ mỏng và khả năng tản nhiệt, đây sẽ là lựa chọn hàng đầu cho nhóm người dùng ưu tiên thời lượng pin.

Bên cạnh pin khủng, thiết bị còn được cho là tích hợp cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình, khung viền kim loại chắc chắn cùng khả năng kháng bụi và nước đạt chuẩn IP68 hoặc thậm chí là IP69. Những trang bị này vốn thường chỉ xuất hiện trên các dòng flagship đắt tiền.

Chiến lược phủ kín phân khúc của Xiaomi

Bên cạnh Redmi Turbo 6 Max dự kiến ra mắt vào cuối năm nay, Xiaomi còn đang chuẩn bị cho một loạt sản phẩm quan trọng khác. Dòng Redmi K100 (bao gồm phiên bản Pro và Pro Max) có thể ra mắt sớm vào tháng 9 với chip Snapdragon 8 Elite thế hệ mới. Trong khi đó, dòng Redmi Note 17 dự kiến sẽ trình làng sớm hơn vào khoảng tháng 7 hoặc tháng 8.

Trong thời gian chờ đợi, người dùng có thể tham khảo mẫu POCO X8 Pro Max đang có mặt trên thị trường với thông số kỹ thuật tương đối ấn tượng:

Thông số Chi tiết Màn hình AMOLED 6.83 inch, 1.5K, 120Hz Vi xử lý Dimensity 9500s RAM/ROM 12GB / 512GB Pin/Sạc 8500mAh, sạc nhanh 100W Camera 50MP (OIS), cảm biến Light Hunter 600 Tiêu chuẩn WiFi 7, vân tay dưới màn hình

Chiến lược tung ra các thiết bị có cấu hình vượt trội so với mức giá cho thấy Xiaomi đang nỗ lực gia tăng sức ép lên các đối thủ trong cùng phân khúc, mang lại nhiều lựa chọn công nghệ cao cấp hơn cho người dùng phổ thông.