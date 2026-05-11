Redmi Turbo 6 Max rò rỉ pin 11.000 mAh, vượt xa mức 9.000 mAh của Turbo 5 Max thế hệ trước Redmi Turbo 6 Max được cho là dùng pin 11.000 mAh (40,72Wh), đi cùng chip Dimensity 9500s, màn hình OLED 2K 7 inch 185Hz và chuẩn kháng nước IP68/IP69.

Redmi Turbo 6 Max được cho là sẽ trang bị viên pin dung lượng 11.000 mAh, theo các thông tin rò rỉ mới nhất. Nếu chính xác, đây sẽ là bước tăng đáng kể so với mức 9.000 mAh trên Redmi Turbo 5 Max, đồng thời đưa dòng máy thiên về hiệu năng của Xiaomi lên một mốc dung lượng pin mới.

Thông tin này đến từ một nguồn tin được GSMArena dẫn lại. Dù vậy, đây vẫn là tin rò rỉ chưa được hãng xác nhận, nên người dùng cần chờ thông số chính thức khi sản phẩm ra mắt.

Pin 11.000 mAh nói lên điều gì về hướng đi của Redmi Turbo 6 Max?

Theo nguồn tin, viên pin của Redmi Turbo 6 Max có dung lượng 11.000 mAh, tương ứng mức định danh 40,72Wh. Thiết bị được mô tả là smartphone hiệu năng cao dùng vi xử lý MediaTek Dimensity, đi kèm màn hình 2K kích thước 7 inch với tần số quét rất cao.

Redmi Turbo 6 Max có pin 11000 mAh

So với viên pin 9.000 mAh từng xuất hiện trên thế hệ tiền nhiệm Redmi Turbo 5 Max, mức 11.000 mAh là một bước nhảy lớn. Việc tăng dung lượng đáp ứng nhu cầu về thời lượng sử dụng ở những thiết bị có phần cứng mạnh và màn hình lớn, vốn tiêu thụ nhiều điện năng.

Đáng chú ý, một số bài viết trước đó từng nhắc đến mức pin 10.000 mAh cho mẫu máy này. Con số 11.000 mAh vì vậy là thông tin mới hơn, cho thấy cấu hình dự kiến vẫn có thể thay đổi cho đến khi sản phẩm chính thức ra mắt.

Màn hình 185Hz, chip Dimensity 9500s: cấu hình đi kèm viên pin lớn

Bên cạnh dung lượng pin, các rò rỉ trước đó đã phác họa phần nào cấu hình của thiết bị. Máy được đồn đoán dùng màn hình phẳng OLED 7 inch, độ phân giải 2K, tần số quét 185Hz và viền siêu mỏng khoảng 1 mm ở các cạnh.

Điện thoại Redmi Turbo 6 Max sẽ có cấu hình khủng

Về hiệu năng và độ bền, thiết bị dự kiến tích hợp chip Dimensity 9500s, khung viền kim loại và chuẩn kháng nước, kháng bụi IP68 cùng IP69. Ngoài ra, máy có cảm biến vân tay siêu âm đặt dưới màn hình và hệ thống camera kép ở mặt sau.

Bảng tổng hợp thông số rò rỉ

Hạng mục Thông tin rò rỉ Pin 11.000 mAh (40,72Wh) Pin thế hệ trước (Redmi Turbo 5 Max) 9.000 mAh Màn hình OLED phẳng 7 inch, 2K, 185Hz, viền khoảng 1 mm Vi xử lý MediaTek Dimensity 9500s Thiết kế Khung viền kim loại, camera kép mặt sau Độ bền Kháng nước, kháng bụi IP68 và IP69 Bảo mật Vân tay siêu âm dưới màn hình

Bản quốc tế có thể mang tên Poco X9 Pro Max

Khi ra thị trường quốc tế, dòng máy này nhiều khả năng được đổi tên thành Poco X9 Pro Max, tương tự cách đặt tên của thế hệ trước. Điều này cho thấy mẫu máy có thể đến tay người dùng ngoài Trung Quốc dưới thương hiệu Poco.

Để tham chiếu, POCO X8 Pro Max hiện có trên thị trường dùng chip Dimensity 9500s, pin 8.500 mAh, sạc nhanh 100W và màn hình AMOLED 6,83 inch độ phân giải 1.5K, tần số quét 120Hz. Nếu rò rỉ về Redmi Turbo 6 Max chính xác, dung lượng pin và màn hình của mẫu máy mới sẽ nhỉnh hơn rõ rệt.

Những điều còn bỏ ngỏ

Nguồn tin chưa nêu công suất sạc, thời điểm ra mắt hay giá bán của Redmi Turbo 6 Max. Đây là các yếu tố quan trọng để đánh giá liệu viên pin lớn có đi kèm trải nghiệm sạc và trọng lượng hợp lý hay không.

Nhìn chung, các thông tin hiện tại cho thấy Redmi Turbo 6 Max hướng đến người dùng cần hiệu năng mạnh, màn hình lớn và thời lượng pin dài. Mọi thông số vẫn cần được Xiaomi xác nhận chính thức.