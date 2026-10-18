Redmi Turbo 6 và Turbo 6 Max lộ diện trên IMEI: Hé lộ cấu hình khủng cùng pin 10.000 mAh Dữ liệu IMEI vừa hé lộ bộ đôi Redmi Turbo 6 và Turbo 6 Max sắp ra mắt quốc tế dưới tên POCO X9 Pro, nổi bật với viên pin 10.000 mAh và chip Dimensity 9500s.

Cơ sở dữ liệu IMEI vừa ghi nhận sự xuất hiện của hai thiết bị di động mới từ Xiaomi, được xác định là Redmi Turbo 6 và Redmi Turbo 6 Max. Đây là động thái cho thấy nhà sản xuất đang chuẩn bị cho thế hệ sản phẩm hiệu năng cao tiếp theo, dự kiến sẽ tiếp cận thị trường quốc tế dưới dòng sản phẩm POCO quen thuộc.

Chi tiết mã định danh và chiến lược đổi tên thành POCO X9 Pro

Dựa trên nguồn tin từ Ximitime, chiếc điện thoại Redmi Turbo 6 sở hữu tên mã nội bộ là Sofia (hoặc Q10). Thiết bị này gắn liền với các mã mô hình cụ thể gồm 2703BPC40G, 2703BRT40I, 2703BPC40I và M407CF. Khi bước ra thị trường quốc tế, mẫu máy này được dự đoán sẽ mang tên thương mại là POCO X9 Pro.

Danh sách IMEI của Redmi Turbo 6

Trong khi đó, biến thể cao cấp hơn là Redmi Turbo 6 Max có tên mã denver (hoặc Q10U). Các chứng nhận ghi nhận model này qua các mã 27011RT78I, 27011PC78I và 27011PC78G. Phiên bản này nhiều khả năng sẽ tiến ra toàn cầu với tên gọi POCO X9 Pro Max. Căn cứ vào quy cách đặt mã số của thương hiệu, thời điểm trình làng của loạt thiết bị mới có thể rơi vào khoảng từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2027.

Thông số kỹ thuật rò rỉ: Màn hình lớn và viên pin dung lượng 10.000 mAh

Các báo cáo kỹ thuật ban đầu cho thấy Redmi Turbo 6 Max sẽ mang đến bước nhảy vọt đáng kể về mặt phần cứng. Máy được cho là sẽ sở hữu màn hình hiển thị kích thước lớn lên đến 7 inch, tối ưu hóa không gian giải trí và xử lý đồ họa cho người dùng.

Danh sách IMEI của Redmi Turbo 6 Max

Đáng chú ý nhất nằm ở viên pin dung lượng đạt mức 10.000 mAh, con số vượt trội so với hầu hết các mẫu smartphone phổ thông hiện nay. Về sức mạnh xử lý, sản phẩm kỳ vọng được trang bị vi xử lý Dimensity 9500s. Để đối chiếu, dòng tiền nhiệm Redmi Turbo 5 từng sử dụng chip Dimensity 8500-Ultra, trong khi Redmi Turbo 5 Max là mẫu máy đầu tiên sở hữu chip Dimensity 9500s với giá khởi điểm lần lượt vào khoảng 9 triệu và 10 triệu đồng.

Thông số dự kiến Redmi Turbo 6 (POCO X9 Pro) Redmi Turbo 6 Max (POCO X9 Pro Max) Tên mã nội bộ Sofia (Q10) denver (Q10U) Kích thước màn hình Đang cập nhật 7 inch Dung lượng pin Đang cập nhật 10.000 mAh Vi xử lý Đang cập nhật MediaTek Dimensity 9500s Thị trường quốc tế POCO X9 Pro POCO X9 Pro Max

Mức độ xác thực từ chuỗi cung ứng

Dù các thông tin trên cơ sở dữ liệu IMEI có tính tin cậy cao về sự tồn tại của thiết bị, Xiaomi hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào liên quan đến thông số kỹ thuật cũng như lộ trình ra mắt. Những chi tiết về cấu hình, tấm nền hiển thị hay dung lượng pin thực tế vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng khi sản phẩm bước vào giai đoạn thử nghiệm sâu hơn.