Redmi Watch 6 Lite và Active lộ diện: Màn hình AMOLED và GPS tích hợp trong tầm giá 1.5 triệu đồng Xiaomi chuẩn bị khuấy đảo phân khúc smartwatch bình dân với bộ đôi Redmi Watch 6 Lite và Active, sở hữu màn hình AMOLED sắc nét, tính năng GPS độc lập cùng thời lượng pin lên đến 20 ngày.

Xiaomi đang tiếp tục mở rộng hệ sinh thái thiết bị đeo của mình với việc chuẩn bị ra mắt hai phiên bản mới thuộc dòng Redmi Watch 6. Theo các nguồn tin rò rỉ, Redmi Watch 6 Lite và Redmi Watch 6 Active sẽ là những lựa chọn tối ưu về chi phí nhưng vẫn đảm bảo các thông số kỹ thuật ấn tượng, đặc biệt là sự xuất hiện của GPS độc lập trên phiên bản Lite.

Phân tích thông số kỹ thuật bộ đôi Redmi Watch 6 mới

Dưới đây là bảng so sánh chi tiết các thông số kỹ thuật dựa trên dữ liệu rò rỉ của hai mẫu đồng hồ thông minh sắp ra mắt:

Thông số Redmi Watch 6 Lite Redmi Watch 6 Active Màn hình AMOLED 1.96 inch AMOLED 1.85 inch Độ phân giải 502 x 410 pixels 450 x 390 pixels Định vị GPS tích hợp sẵn Phụ thuộc điện thoại Cảm biến Chuyển động 9 trục, Nhịp tim, SpO2 Nhịp tim, SpO2 Pin 470 mAh (lên đến 20 ngày) 470 mAh (lên đến 20 ngày) Tính năng khác Nút bấm vật lý màu đỏ Hỗ trợ gọi Bluetooth, 140 chế độ tập

Thiết kế và khả năng hiển thị: Sự lên ngôi của tấm nền AMOLED

Điểm nhấn lớn nhất trên cả hai thiết bị là việc trang bị màn hình AMOLED, một sự nâng cấp đáng kể trong phân khúc giá rẻ. Redmi Watch 6 Lite sở hữu không gian hiển thị rộng rãi 1.96 inch với độ phân giải cao 502 x 410 pixels, đảm bảo độ chi tiết và màu sắc sống động ngay cả dưới ánh nắng gắt.

Về mặt thiết kế, phiên bản Lite tạo sự khác biệt với phần khung viền gồ lên ở cạnh phải, đi kèm một nút bấm vật lý màu đỏ nổi bật. Trong khi đó, Redmi Watch 6 Active đi theo hướng tối giản, loại bỏ hoàn toàn nút vặn kỹ thuật số và sử dụng màn hình nhỏ hơn một chút ở mức 1.85 inch.

Redmi Watch 6 Lite có nút bấm màu đỏ trên thân máy màu bạc hoặc đen

Nâng cấp công nghệ: GPS độc lập và cảm biến 9 trục

Sự khác biệt cốt lõi giữa hai phiên bản nằm ở khả năng định vị. Redmi Watch 6 Lite được ưu ái trang bị module GPS tích hợp, cho phép người dùng theo dõi lộ trình chạy bộ hoặc đạp xe mà không cần mang theo điện thoại. Đây là tính năng thường chỉ thấy trên các dòng smartwatch tầm trung và cao cấp.

Bên cạnh đó, việc tích hợp cảm biến chuyển động 9 trục trên bản Lite giúp ghi nhận các hoạt động thể chất với độ chính xác cao hơn so với các cảm biến tiêu chuẩn. Ngược lại, Redmi Watch 6 Active tập trung vào tính tiện dụng hàng ngày với loa và micro tích hợp, hỗ trợ đàm thoại trực tiếp qua Bluetooth khi kết nối với smartphone.

Đồng hồ Redmi Watch 6 Lite

Hiệu suất pin và giá bán dự kiến

Cả hai mẫu đồng hồ đều sử dụng viên pin dung lượng 470 mAh. Mặc dù thấp hơn so với phiên bản tiêu chuẩn, nhưng nhờ sự tối ưu hóa của hệ điều hành, thiết bị vẫn có thể trụ vững khoảng 10 ngày sử dụng thông thường và kéo dài tới 20 ngày ở chế độ tiết kiệm năng lượng.

Về giá bán, các nguồn tin cho biết:

Redmi Watch 6 Active: Dự kiến khoảng 50 Euro (tương đương 1.4 triệu đồng).

Dự kiến khoảng 50 Euro (tương đương 1.4 triệu đồng). Redmi Watch 6 Lite: Dự kiến khoảng 60 Euro (tương đương 1.8 triệu đồng).

Đồng hồ thông minh Redmi Watch 6 Active

Với mức giá dưới 2 triệu đồng, bộ đôi này hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm trong thị trường thiết bị đeo thông minh, đáp ứng đầy đủ nhu cầu từ theo dõi sức khỏe chuyên sâu đến tiện ích đàm thoại hàng ngày.