Reece James vắng mặt trận Chelsea gặp PSG: Hy vọng lội ngược dòng tại Champions League tan biến Chelsea chịu tổn thất cực lớn khi đội trưởng Reece James tái phát chấn thương gân kheo ngay trước thềm trận lượt về vòng 1/8 Champions League đối đầu Paris Saint-Germain.

Nhiệm vụ lội ngược dòng của Chelsea trước Paris Saint-Germain tại vòng 1/8 Champions League vốn đã được xem là thử thách cực đại, nay chính thức trở thành mục tiêu gần như không tưởng. Ngay trước thềm trận lượt về tại Stamford Bridge, đội trưởng Reece James đã tái phát chấn thương gân kheo, buộc phải vắng mặt trong trận cầu sinh tử của mùa giải.

Chelsea nỗ lực lội ngược dòng trước PSG.

Trong bối cảnh đang bị dẫn trước với cách biệt 2-5 sau lượt đi, việc thiếu vắng ngôi sao quan trọng nhất không chỉ là tổn thất về mặt nhân sự mà còn khiến mọi kế hoạch chiến thuật của huấn luyện viên Liam Rosenior đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Reece James, người được đánh giá là một trong những hậu vệ phải xuất sắc nhất thế giới, là mắt xích không thể thay thế trong cả hệ thống phòng ngự lẫn tấn công của "The Blues".

Bài toán nan giải mang tên Khvicha Kvaratskhelia

Một trong những lý do khiến sự vắng mặt của James trở nên tồi tệ hơn chính là mối đe dọa từ Khvicha Kvaratskhelia bên phía PSG. Ở trận lượt đi, Malo Gusto đã hoàn toàn thất bại trong việc kiềm tỏa ngôi sao người Georgia, dẫn đến việc cầu thủ này lập cú đúp chóng vánh sau khi vào sân từ băng ghế dự bị.

Kế hoạch ban đầu của Liam Rosenior cho trận lượt về là đưa Reece James trở lại vị trí hậu vệ phải sở trường. Với sức mạnh thể chất và khả năng đọc tình huống xuất sắc, James được kỳ vọng sẽ là "lá chắn thép" duy nhất đủ sức đối đầu trực diện với Kvaratskhelia. Tuy nhiên, với chấn thương mới nhất của thủ quân người Anh, hành lang cánh phải của Chelsea giờ đây trở nên mong manh hơn bao giờ hết trước họng súng của đại diện nước Pháp.

Mất Reece James, kế hoạch của Liam Rosenior có thể phá sản toàn tập.

Tầm ảnh hưởng không thể thay thế qua các con số

Những số liệu thống kê từ trận lượt đi tại Paris đã khắc họa rõ nét đẳng cấp vượt trội của Reece James. Dù Chelsea thất bại nặng nề, cá nhân hậu vệ 26 tuổi vẫn đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 95%, tạo ra hai cơ hội ghi bàn rõ rệt và có ba đường chuyền quyết định (key passes). Khả năng xử lý bóng điềm tĩnh dưới áp lực của anh là chìa khóa để Chelsea duy trì nhịp độ tấn công.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, James còn là điểm tựa tinh thần không thể thay thế. Sự hiện diện của anh cho phép các tiền vệ trẻ như Romeo Lavia hay Andrey Santos tự tin hơn trong việc triển khai bóng. Khi thiếu vắng người đội trưởng, Chelsea không chỉ mất đi một chuyên gia tạt bóng hàng đầu mà còn mất đi tiếng nói chỉ huy nơi hàng phòng ngự.

Bi kịch chấn thương gân kheo của thủ quân Chelsea

Đây là lần thứ 10 Reece James dính chấn thương gân kheo kể từ năm 2020. Đây thực sự là một bi kịch đối với cá nhân cầu thủ này khi anh đã được quản lý khối lượng vận động cực kỳ cẩn thận suốt mùa giải. Việc James đổ gục ngay trước trận cầu quan trọng nhất mùa giải là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của đội bóng thành London.

Với khoảng cách ba bàn và sự thiếu vắng quân bài chiến lược quan trọng nhất, Chelsea bước vào trận tái đấu với PSG mà không còn nhiều điểm tựa để tin vào một phép màu. Stamford Bridge có lẽ sẽ phải chứng kiến một lời chia tay buồn của thầy trò Liam Rosenior với đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa này.