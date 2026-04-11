Rennes 0-0 Olympiakos Piraeus: Hai đội chia điểm Olympiakos Piraeus đang thắng liên tiếp 5 trận và muốn kéo dài mạch trận trước Rennes. Trận đấu diễn ra lúc 22:30 ngày 04/11/2026 trên sân Roazhon Park.

Rennes 0 - 0 Olympiakos Piraeus Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Rennes tiếp đón Olympiakos Piraeus.

12' Olympiakos Piraeus ép sân Cầm bóng: Rennes 35% - 65% Olympiakos Piraeus, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 2 - 1.

24' Olympiakos Piraeus ép sân Cầm bóng: Rennes 40% - 60% Olympiakos Piraeus, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 1 - 1.

36' Olympiakos Piraeus ép sân Cầm bóng: Rennes 39% - 61% Olympiakos Piraeus, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 1 - 2.

45' Thay người Phút 45' (Olympiakos Piraeus): Marcus Pedersen vào sân thay Manolis Saliakas.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Olympiakos Piraeus ép sân Cầm bóng: Rennes 36% - 64% Olympiakos Piraeus, dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 10, cứu thua 1 - 2.

59' Thay người Phút 59' (Olympiakos Piraeus): Roman Yaremchuk vào sân thay Armando González.

59' Thay người Phút 59' (Olympiakos Piraeus): Gelson Martins vào sân thay Leon Bailey.

60' Thay người Phút 60' (Rennes): Valentin Rongier vào sân thay Sebastian Szymański.

63' Olympiakos Piraeus ép sân Cầm bóng: Rennes 41% - 59% Olympiakos Piraeus, dứt điểm 6 - 7 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 1 - 2.

75' Olympiakos Piraeus ép sân Cầm bóng: Rennes 41% - 59% Olympiakos Piraeus, dứt điểm 7 - 11 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 9 - 11, cứu thua 2 - 3.

79' Thay người Phút 79' (Olympiakos Piraeus): Chiquinho vào sân thay Gustavo Sá.

80' Thay người Phút 80' (Rennes): Ludovic Blas vào sân thay Mousa Al-Tamari.

81' Thay người Phút 81' (Rennes): Eliezer Mayenda vào sân thay Boulaye Dia.

81' Thay người Phút 81' (Rennes): Djaoui Cissé vào sân thay Adrien Thomasson.

82' Thay người Phút 82' (Olympiakos Piraeus): Nayair Tiknizyan vào sân thay Bruno Onyemaechi.

88' Thẻ vàng Phút 88': Valentin Rongier (Rennes) nhận thẻ vàng (Foul).

89' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Rennes 44% - 56% Olympiakos Piraeus, dứt điểm 8 - 11 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 3; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 13 - 11, cứu thua 2 - 3.

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': Franck Haise (Rennes) nhận thẻ vàng (Dissent).

KT Kết thúc: Rennes 0-0 Olympiakos Piraeus Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 00:23 05/11/2026

Đội hình chính thức Rennes Sơ đồ 5-3-2 · HLV F. Haise Olympiakos Piraeus Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Imanol Alguacil 30 B. Samba 14 B. Reynolds 24 A. Rouault 4 C. Cresswell 5 Gonçalo Oliveira 18 M. Nagida 17 S. Szymański 28 A. Thomasson 45 M. Camara 22 B. Dia 11 Mousa Tamari 1 S. Ortega 2 M. Saliakas 45 P. Retsos 6 David Carmo 70 S. Onyemaechi 32 S. Hezze 15 G. Puerta 17 L. Bailey 8 Gustavo Sá 7 K. Fortounis 34 A. González Dự bị Rennes 60 Kilian Belazzoug 90 I. Soumaré 21 V. Rongier 70 A. Nordin 26 Q. Merlin 12 Eliezer Mayenda 16 N. Lemaître 48 Ait Boudlal 10 L. Blas Olympiakos Piraeus 11 R. Yaremchuk 22 Chiquinho 19 R. Freuler 89 P. Toufakis 71 N. Tiknizyan 4 Z. Smajlović 5 L. Pirola 27 M. Pedersen 10 Gelson Martins Cập nhật đội hình lúc 22:02 04/11/2026

Rennes Thống kê Olympiakos Piraeus 42% Kiểm soát bóng 58% 9 Dứt điểm 12 4 Trúng đích 3 3 Phạt góc 3 15 Phạm lỗi 11 4 Việt vị 0 3 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật P. Retsos Olympiakos Piraeus Điểm 7.58 S. Ortega Olympiakos Piraeus Điểm 7.57 B. Samba Rennes Điểm 7.3

Olympiakos Piraeus đến Roazhon Park với tâm thế của đội đang thắng liên tiếp, thắng cả 5 trận gần nhất. Rennes thì chưa tìm được sự ổn định và vừa nếm thất bại ở trận mới nhất. Trận đấu bắt đầu lúc 22:30 ngày 04/11/2026.

Olympiakos Piraeus mang theo mạch thắng trọn vẹn

Phong độ là điểm sáng lớn nhất của đội khách. Olympiakos Piraeus thắng toàn bộ 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả hiếm có và cho thấy sự ổn định ở cả hai đầu sân.

Chuỗi thắng này cũng phản ánh trên bảng xếp hạng. Olympiakos Piraeus đang đứng hạng 5 với 9 điểm. Với đà hưng phấn hiện tại, đội khách có lý do để tin vào khả năng kéo dài mạch trận ngay cả khi làm khách.

Rennes thiếu sự ổn định

Ở chiều ngược lại, Rennes có 5 trận gần nhất với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Đội chủ nhà vừa thua ở trận gần nhất, trước đó thắng một trận rồi hòa một trận. Chuỗi kết quả xen kẽ này cho thấy Rennes chưa tạo được nhịp độ liên tục.

Hiện Rennes đứng hạng 13 với 5 điểm, kém Olympiakos Piraeus 4 điểm và 8 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này cho thấy đội chủ nhà cần một kết quả tích cực để lấy lại đà.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Với Rennes, thách thức lớn nhất là chấm dứt sự thiếu ổn định và vào trận với sự tập trung cao ngay từ đầu. Lợi thế sân nhà tại Roazhon Park có thể giúp đội chủ động hơn, nhưng họ sẽ phải đối mặt với một đối thủ đang rất tự tin.

Olympiakos Piraeus chỉ cần duy trì kỷ luật và tinh thần đang lên để gây khó khăn cho chủ nhà. Đội khách có thể chơi với sự thoải mái của đội đang thắng liên tiếp, và đó thường là yếu tố khiến đối thủ khó tìm ra lời giải.

Nhận định

Xét phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Olympiakos Piraeus đang có lợi thế về mặt tinh thần và sự ổn định. Rennes vẫn có cơ hội nếu tận dụng tốt sân nhà và hạn chế sai sót, nhưng đội cần nâng cao tính nhất quán so với các trận gần đây.

Câu hỏi đặt ra là liệu mạch thắng của Olympiakos Piraeus có tiếp tục kéo dài, hay Rennes sẽ là đội chặn đứng đà bay cao của đối thủ tại Roazhon Park.

Rennes 5 trận gần nhất B T H B T 3 Trận 1-2-0 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 3 Thủng lưới Olympiakos Piraeus 5 trận gần nhất T T T T T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Benfica 3 3 0 0 +8 9 T T T 2 Bayer Leverkusen 3 3 0 0 +8 9 T T T 3 Bournemouth 3 3 0 0 +7 9 T T T 4 Ferencvarosi TC 3 3 0 0 +6 9 T T T 5 Olympiakos Piraeus 3 3 0 0 +3 9 T T T 6 Union St. Gilloise 3 2 1 0 +7 7 T H T … 8 Beşiktaş 3 2 1 0 +4 7 H T T 9 Sunderland 3 2 1 0 +2 7 H T T … 12 Lyon 3 2 0 1 -1 6 B T T 13 Rennes 3 1 2 0 +1 5 H T H 14 Real Sociedad 3 1 1 1 +5 4 T H B … 24 AC Milan 3 1 0 2 -1 3 B T B 25 Celta Vigo 3 1 0 2 -1 3 T B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Rennes ✚ E. Lepaul (Ankle Injury) ✚ A. Ait Boudlal (Injury) ✚ V. Rongier (Muscle Injury) ✚ E. Lepaul (Ankle Injury) ✚ A. Ait Boudlal (Injury) ✚ V. Rongier (Muscle Injury) Olympiakos Piraeus ✚ Clayton (Off the roster) ✚ A. El Kaabi (Broken Leg) ✚ M. Mouandilmadji (Off the roster) ✚ B. Popovic (Off the roster) ✚ J. Roca (Off the roster) ✚ L. Scipioni (Off the roster) ✚ Y. Yazici (Knee Injury) ✚ Clayton (Off the roster)