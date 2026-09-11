Rennes 1-0 Marseille: Rennes giành chiến thắng Rennes nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón đối thủ khó chịu Marseille lúc 01:45 ngày 12/09/2026 trên sân nhà Roazhon Park.

Rennes 1 - 0 Marseille Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Rennes tiếp đón Marseille.

13' Marseille ép sân Cầm bóng: Rennes 41% - 59% Marseille, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Rennes 47% - 53% Marseille, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 1.

33' Thẻ vàng Phút 33': Himad Abdelli (Marseille) nhận thẻ vàng (Foul).

40' Thế trận giằng co Cầm bóng: Rennes 52% - 48% Marseille, dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 2 - 1.

43' Thẻ vàng Phút 43': Igor Paixão (Marseille) nhận thẻ vàng (Argument).

43' Thẻ vàng Phút 43': Przemysław Frankowski (Rennes) nhận thẻ vàng (Argument).

45' Thay người Phút 45' (Rennes): Mousa Al-Tamari vào sân thay Issa Soumaré.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

52' BÀN THẮNG! Rennes (1-0) Phút 52': Adrien Thomasson (Rennes) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

52' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Rennes 48% - 52% Marseille, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 2 - 4.

64' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Rennes 47% - 53% Marseille, dứt điểm 13 - 10 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 4 - 5.

65' Thay người Phút 65' (Marseille): Keyliane Abdallah vào sân thay Angel Gomes.

68' Thay người Phút 68' (Rennes): Bryan Reynolds vào sân thay Przemysław Frankowski.

76' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Rennes 51% - 49% Marseille, dứt điểm 17 - 12 (trúng đích 7 - 4), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 4 - 6.

78' Thay người Phút 78' (Rennes): Boulaye Dia vào sân thay Esteban Lepaul.

78' Thay người Phút 78' (Rennes): Sebastian Szymański vào sân thay Ludovic Blas.

78' Thay người Phút 78' (Marseille): Neal Maupay vào sân thay Himad Abdelli.

85' Thẻ vàng Phút 85': Amine Harit (Marseille) nhận thẻ vàng (Foul).

86' Thay người Phút 86' (Rennes): Eliezer Mayenda vào sân thay Mousa Al-Tamari.

88' Thay người Phút 88' (Marseille): Faris Moumbagna vào sân thay Igor Paixão.

88' Thay người Phút 88' (Marseille): Tadjidine Mmadi vào sân thay Amine Gouiri.

88' Thay người Phút 88' (Marseille): Derek Cornelius vào sân thay Nayef Aguerd.

88' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Rennes 49% - 51% Marseille, dứt điểm 18 - 12 (trúng đích 7 - 4), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 13 - 11, cứu thua 4 - 6.

90+4' Thẻ vàng Phút 90+4': Timothy Weah (Marseille) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Rennes 1-0 Marseille Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 03:38 12/09/2026

Đội hình chính thức Rennes Sơ đồ 4-3-3 · HLV F. Haise Marseille Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bruno Genesio 30 B. Samba 95 P. Frankowski 4 C. Cresswell 24 A. Rouault 18 M. Nagida 45 M. Camara 21 V. Rongier 28 A. Thomasson 10 L. Blas 9 E. Lepaul 90 I. Soumaré 1 J. de Lange 22 T. Weah 4 C. Egan-Riley 21 N. Aguerd 33 Emerson 8 H. Abdelli 23 P. Højbjerg 77 A. Harit 7 A. Gomes 14 Igor Paixão 9 A. Gouiri Dự bị Rennes 26 Q. Merlin 14 B. Reynolds 17 S. Szymański 11 Mousa Tamari 48 Ait Boudlal 22 B. Dia 65 Do Marcolino 16 N. Lemaître 12 Eliezer Mayenda Marseille 13 D. Cornelius 25 U. Garcia 11 N. Maupay 18 B. Meité 43 T. Mmadi 29 F. Moumbagna 92 T. Vermot 48 K. Abdallah 42 Nouhoum Kamissoko Cập nhật đội hình lúc 01:20 12/09/2026

Rennes Thống kê Marseille 49% Kiểm soát bóng 51% 20 Dứt điểm 13 7 Trúng đích 5 3 Phạt góc 5 15 Phạm lỗi 13 1 Việt vị 1 5 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật A. Thomasson Rennes 1 bàn B. Samba Rennes Điểm 7.7 J. de Lange Marseille Điểm 7.67 L. Blas Rennes Điểm 7.46 Emerson Marseille Điểm 7.44 B. Reynolds Rennes Điểm 7.42

Rennes đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón Marseille trên sân nhà Roazhon Park vào lúc 01:45 ngày 12/09/2026. Với vị thế hiện tại trên bảng xếp hạng, đội bóng áo đỏ đen đặt quyết tâm giành trọn điểm số để duy trì áp lực lên các đội bóng xếp trên.

Rennes duy trì mạch bất bại ấn tượng

Đội chủ nhà bước vào màn so tài này với phong độ hết sức ổn định. Trong 3 trận gần nhất, Rennes bất bại khi giành được 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Khả năng tích lũy điểm số đều đặn giúp đoàn quân áo đỏ đen vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 7 điểm.

Sự chắc chắn trong cách vận hành lối chơi giúp Rennes trở thành một đối thủ khó chịu. Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Roazhon Park, Rennes hoàn toàn có cơ sở để triển khai thế trận chủ động nhằm bám đuổi nhóm dẫn đầu giải đấu.

Marseille và bài toán cải thiện phong độ

Trái ngược với đà thăng hoa của đối thủ, Marseille đang trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Đội bóng thành phố cảng chỉ có được 1 chiến thắng và phải nhận tới 2 thất bại trong 3 trận ra quân gần nhất.

Chuỗi trận phập phù khiến Marseille tạm thời rơi xuống vị trí thứ 10 với vỏn vẹn 3 điểm. Sự chững lại này đòi hỏi đội khách phải nhanh chóng thiết lập lại sự tập trung cũng như kỷ luật chiến thuật nếu không muốn tiếp tục tụt lại phía sau trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu nghiêng về đội khách

Dù có phong độ hiện tại lép vế hơn, Marseille lại sở hữu điểm tựa tâm lý lớn từ quá khứ đối đầu. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Marseille áp đảo khi giành tới 4 chiến thắng, trong khi Rennes chỉ có được 1 lần ca khúc khải hoàn và hai bên chưa từng chia điểm.

Cuộc đối đầu tại Roazhon Park hứa hẹn mang đến diễn biến giằng co quyết liệt. Rennes nắm lợi thế phong độ ổn định cùng điểm tựa sân nhà, còn Marseille lại có bản lĩnh từ sự vượt trội trong các màn so tài trực tiếp trước đây.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Rennes · 1 thắng 0 hòa Marseille · 4 thắng Marseille 3 - 1 Rennes MAR Marseille 3 - 0 Rennes MAR Rennes 1 - 0 Marseille REN Marseille 4 - 2 Rennes MAR Rennes 1 - 2 Marseille MAR

Rennes 5 trận gần nhất T T H B B 3 Trận 2-1-0 T-H-B 7 Ghi (TB 2.3) 5 Thủng lưới Marseille 5 trận gần nhất B B T B T 3 Trận 1-0-2 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Monaco 3 3 0 0 +4 9 T T T 2 Paris FC 3 2 1 0 +4 7 T T H 3 Lyon 3 2 1 0 +4 7 T H T 4 Lille 3 2 1 0 +3 7 T H T 5 Rennes 3 2 1 0 +2 7 T T H 6 Strasbourg 3 2 0 1 +1 6 T T B … 9 Estac Troyes 3 1 1 1 -3 4 B T H 10 Marseille 3 1 0 2 +1 3 B B T 11 Lens 3 1 0 2 +1 3 B B T …

Tình hình lực lượng Rennes Không có thông tin Marseille ✚ G. Kondogbia (Injury) ✚ T. Nnadi (Injury) ✚ G. Kondogbia (Injury) ✚ T. Nnadi (Injury)