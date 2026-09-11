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Rennes 1-0 Marseille: Rennes giành chiến thắng

Văn Thể11/09/2026 20:48

Rennes nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón đối thủ khó chịu Marseille lúc 01:45 ngày 12/09/2026 trên sân nhà Roazhon Park.

Rennes1 - 0MarseilleKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Rennes tiếp đón Marseille.

  • 13'Marseille ép sân

    Cầm bóng: Rennes 41% - 59% Marseille, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Rennes 47% - 53% Marseille, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 1.

  • 33'Thẻ vàng

    Phút 33': Himad Abdelli (Marseille) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 40'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Rennes 52% - 48% Marseille, dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 2 - 1.

  • 43'Thẻ vàng

    Phút 43': Igor Paixão (Marseille) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 43'Thẻ vàng

    Phút 43': Przemysław Frankowski (Rennes) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Rennes): Mousa Al-Tamari vào sân thay Issa Soumaré.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 52'BÀN THẮNG! Rennes (1-0)

    Phút 52': Adrien Thomasson (Rennes) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 52'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Rennes 48% - 52% Marseille, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 2 - 4.

  • 64'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Rennes 47% - 53% Marseille, dứt điểm 13 - 10 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 4 - 5.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Marseille): Keyliane Abdallah vào sân thay Angel Gomes.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Rennes): Bryan Reynolds vào sân thay Przemysław Frankowski.

  • 76'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Rennes 51% - 49% Marseille, dứt điểm 17 - 12 (trúng đích 7 - 4), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 4 - 6.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Rennes): Boulaye Dia vào sân thay Esteban Lepaul.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Rennes): Sebastian Szymański vào sân thay Ludovic Blas.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Marseille): Neal Maupay vào sân thay Himad Abdelli.

  • 85'Thẻ vàng

    Phút 85': Amine Harit (Marseille) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Rennes): Eliezer Mayenda vào sân thay Mousa Al-Tamari.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (Marseille): Faris Moumbagna vào sân thay Igor Paixão.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (Marseille): Tadjidine Mmadi vào sân thay Amine Gouiri.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (Marseille): Derek Cornelius vào sân thay Nayef Aguerd.

  • 88'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Rennes 49% - 51% Marseille, dứt điểm 18 - 12 (trúng đích 7 - 4), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 13 - 11, cứu thua 4 - 6.

  • 90+4'Thẻ vàng

    Phút 90+4': Timothy Weah (Marseille) nhận thẻ vàng (Foul).

  • KTKết thúc: Rennes 1-0 Marseille

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 03:38 12/09/2026

Đội hình chính thức
Rennes
Sơ đồ 4-3-3 · HLV F. Haise
Marseille
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bruno Genesio
30
B. Samba
95
P. Frankowski
4
C. Cresswell
24
A. Rouault
18
M. Nagida
45
M. Camara
21
V. Rongier
28
A. Thomasson
10
L. Blas
9
E. Lepaul
90
I. Soumaré
1
J. de Lange
22
T. Weah
4
C. Egan-Riley
21
N. Aguerd
33
Emerson
8
H. Abdelli
23
P. Højbjerg
77
A. Harit
7
A. Gomes
14
Igor Paixão
9
A. Gouiri
Dự bị
Rennes
26 Q. Merlin14 B. Reynolds17 S. Szymański11 Mousa Tamari48 Ait Boudlal22 B. Dia65 Do Marcolino16 N. Lemaître12 Eliezer Mayenda
Marseille
13 D. Cornelius25 U. Garcia11 N. Maupay18 B. Meité43 T. Mmadi29 F. Moumbagna92 T. Vermot48 K. Abdallah42 Nouhoum Kamissoko
Cập nhật đội hình lúc 01:20 12/09/2026
RennesThống kêMarseille
49%
Kiểm soát bóng
51%
20
Dứt điểm
13
7
Trúng đích
5
3
Phạt góc
5
15
Phạm lỗi
13
1
Việt vị
1
5
Thủ môn cứu thua
6
Cầu thủ nổi bật
A. Thomasson
A. Thomasson
Rennes
1 bàn
B. Samba
B. Samba
Rennes
Điểm 7.7
J. de Lange
J. de Lange
Marseille
Điểm 7.67
L. Blas
L. Blas
Rennes
Điểm 7.46
Emerson
Emerson
Marseille
Điểm 7.44
B. Reynolds
B. Reynolds
Rennes
Điểm 7.42

Rennes đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón Marseille trên sân nhà Roazhon Park vào lúc 01:45 ngày 12/09/2026. Với vị thế hiện tại trên bảng xếp hạng, đội bóng áo đỏ đen đặt quyết tâm giành trọn điểm số để duy trì áp lực lên các đội bóng xếp trên.

Rennes duy trì mạch bất bại ấn tượng

Đội chủ nhà bước vào màn so tài này với phong độ hết sức ổn định. Trong 3 trận gần nhất, Rennes bất bại khi giành được 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Khả năng tích lũy điểm số đều đặn giúp đoàn quân áo đỏ đen vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 7 điểm.

Sự chắc chắn trong cách vận hành lối chơi giúp Rennes trở thành một đối thủ khó chịu. Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Roazhon Park, Rennes hoàn toàn có cơ sở để triển khai thế trận chủ động nhằm bám đuổi nhóm dẫn đầu giải đấu.

Marseille và bài toán cải thiện phong độ

Trái ngược với đà thăng hoa của đối thủ, Marseille đang trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Đội bóng thành phố cảng chỉ có được 1 chiến thắng và phải nhận tới 2 thất bại trong 3 trận ra quân gần nhất.

Chuỗi trận phập phù khiến Marseille tạm thời rơi xuống vị trí thứ 10 với vỏn vẹn 3 điểm. Sự chững lại này đòi hỏi đội khách phải nhanh chóng thiết lập lại sự tập trung cũng như kỷ luật chiến thuật nếu không muốn tiếp tục tụt lại phía sau trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu nghiêng về đội khách

Dù có phong độ hiện tại lép vế hơn, Marseille lại sở hữu điểm tựa tâm lý lớn từ quá khứ đối đầu. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Marseille áp đảo khi giành tới 4 chiến thắng, trong khi Rennes chỉ có được 1 lần ca khúc khải hoàn và hai bên chưa từng chia điểm.

Cuộc đối đầu tại Roazhon Park hứa hẹn mang đến diễn biến giằng co quyết liệt. Rennes nắm lợi thế phong độ ổn định cùng điểm tựa sân nhà, còn Marseille lại có bản lĩnh từ sự vượt trội trong các màn so tài trực tiếp trước đây.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Rennes · 1 thắng0 hòaMarseille · 4 thắng
18/05/2026
Marseille
3 - 1
Rennes
MAR
04/02/2026
Vòng 1/8
Marseille
3 - 0
Rennes
MAR
16/08/2025
Rennes
1 - 0
Marseille
REN
18/05/2025
Marseille
4 - 2
Rennes
MAR
12/01/2025
Rennes
1 - 2
Marseille
MAR
Rennes
5 trận gần nhất
TTHBB
3
Trận
2-1-0
T-H-B
7
Ghi (TB 2.3)
5
Thủng lưới
Marseille
5 trận gần nhất
BBTBT
3
Trận
1-0-2
T-H-B
6
Ghi (TB 2.0)
5
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Monaco3300+49TTT
2Paris FC3210+47TTH
3Lyon3210+47THT
4Lille3210+37THT
5Rennes3210+27TTH
6Strasbourg3201+16TTB
9Estac Troyes3111-34BTH
10Marseille3102+13BBT
11Lens3102+13BBT
Tình hình lực lượng
Rennes
Không có thông tin
Marseille
G. Kondogbia (Injury)
T. Nnadi (Injury)
G. Kondogbia (Injury)
T. Nnadi (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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