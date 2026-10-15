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Rennes 2-1 OFI: Rennes giành chiến thắng

Văn Thể15/10/2026 21:16

Rennes đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục dù đứng hạng 18 với 1 điểm, trong khi OFI hạng 9 với 3 điểm và vừa thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 16/10/2026 trên sân Roazhon Park.

Rennes2 - 1OFIKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Rennes tiếp đón OFI.

  • 10'BÀN THẮNG! OFI (0-1)

    Phút 10': Taxiarchis Fountas (OFI) lập công (kiến tạo: Nikolaos Athanasiou). Tỷ số: 0 - 1.

  • 13'Rennes ép sân

    Cầm bóng: Rennes 84% - 16% OFI, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 3.

  • 25'Rennes ép sân

    Cầm bóng: Rennes 80% - 20% OFI, dứt điểm 8 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 5 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 37'Rennes ép sân

    Cầm bóng: Rennes 77% - 23% OFI, dứt điểm 8 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 6 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 1 - 6, cứu thua 0 - 1.

  • 41'Thẻ vàng

    Phút 41': Krešimir Krizmanić (OFI) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Thay người

    Phút 45' (OFI): Giannis Apostolakis vào sân thay Taxiarchis Fountas.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 51'Rennes ép sân

    Cầm bóng: Rennes 72% - 28% OFI, dứt điểm 11 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 7 - 1; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 0 - 1.

  • 59'Thẻ vàng

    Phút 59': Lorenzo Dickmann (OFI) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 63'Rennes ép sân

    Cầm bóng: Rennes 69% - 31% OFI, dứt điểm 14 - 1 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 8 - 3; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 0 - 4.

  • 67'Thẻ vàng

    Phút 67': Abdelhamid Aït Boudlal (Rennes) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Rennes): Eliezer Mayenda vào sân thay Ludovic Blas.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Rennes): Boulaye Dia vào sân thay Valentin Rongier.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (OFI): Zisis Karachalios vào sân thay Andreas Bouchalakis.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (OFI): Aitor Cantalapiedra vào sân thay Kenan Kodro.

  • 75'Rennes ép sân

    Cầm bóng: Rennes 70% - 30% OFI, dứt điểm 19 - 1 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 12 - 3; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 0 - 5.

  • 76'BÀN THẮNG! Rennes (1-1)

    Phút 76': Mahamadou Nagida (Rennes) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Rennes): Djaoui Cissé vào sân thay Sebastian Szymański.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Rennes): Bryan Reynolds vào sân thay Przemysław Frankowski.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Rennes): Issa Soumaré vào sân thay Mousa Al-Tamari.

  • 78'Thẻ vàng

    Phút 78': Mahdi Camara (Rennes) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 80'Thay người

    Phút 80' (OFI): Giannis Theodosoulakis vào sân thay Thiago Nuss.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (OFI): Borja González vào sân thay Lorenzo Dickmann.

  • 87'Rennes ép sân

    Cầm bóng: Rennes 68% - 32% OFI, dứt điểm 20 - 1 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 12 - 3; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 12 - 10, cứu thua 0 - 5.

  • 90'BÀN THẮNG! Rennes (2-1)

    Phút 90': Abdelhamid Aït Boudlal (Rennes) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

  • KTKết thúc: Rennes 2-1 OFI

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 03:53 16/10/2026

Đội hình chính thức
Rennes
Sơ đồ 4-3-3 · HLV F. Haise
OFI
Sơ đồ 3-4-3 · HLV C. Kontis
30
B. Samba
95
P. Frankowski
4
C. Cresswell
48
Ait Boudlal
18
M. Nagida
17
S. Szymański
21
V. Rongier
45
M. Camara
10
L. Blas
9
E. Lepaul
11
Mousa Tamari
31
Christogeorgos
15
A. Poungouras
43
D. Nikolaou
2
K. Krizmanić
24
L. Dickmann
14
T. Androutsos
41
Bouchalakis
3
N. Athanasiou
11
T. Fountas
19
K. Kodro
18
T. Nuss
Dự bị
Rennes
28 A. Thomasson90 I. Soumaré24 A. Rouault14 B. Reynolds5 Gonçalo Oliveira70 A. Nordin26 Q. Merlin12 Eliezer Mayenda16 N. Lemaître
OFI
10 Aitor Cantalapiedra17 Borja González8 Kanellópoulos6 Karachalios13 P. Katsikas90 Pavlos Kenourgiakis5 K. Kostoulas1 K. Lilo30 T. Romano
Cập nhật đội hình lúc 01:32 16/10/2026
RennesThống kêOFI
67%
Kiểm soát bóng
33%
25
Dứt điểm
2
9
Trúng đích
1
13
Phạt góc
3
13
Phạm lỗi
11
4
Việt vị
2
0
Thủ môn cứu thua
7
Cầu thủ nổi bật
M. Nagida
M. Nagida
Rennes
1 bàn
T. Fountas
T. Fountas
OFI
1 bàn
A. Ait Boudlal
Ait Boudlal
Rennes
1 bàn
N. Athanasiou
N. Athanasiou
OFI
1 kiến tạo · điểm 6.62
C. Cresswell
C. Cresswell
Rennes
Điểm 7.87
P. Frankowski
P. Frankowski
Rennes
Điểm 7.48

Rennes tiếp đón OFI trên sân nhà Roazhon Park lúc 02:00 ngày 16/10/2026 với mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục. Hiện đội chủ nhà đứng hạng 18 với 1 điểm, còn OFI đang ở hạng 9 với 3 điểm. Khoảng cách trên bảng xếp hạng chưa lớn, nhưng thế trận tâm lý của hai đội lại khác nhau rõ rệt.

Rennes cần một cú hích để vươn lên

Rennes đang ở nửa dưới bảng xếp hạng, hạng 18 và mới có 1 điểm. Để rút ngắn khoảng cách với nhóm đầu, đội chủ nhà cần chuyển sự ổn định ở Roazhon Park thành những kết quả cụ thể ngay từ trận này.

Trong 5 trận gần nhất, Rennes thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đội chủ nhà vừa có một chiến thắng ở trận mới nhất, nhưng trước đó là chuỗi hai trận thua liên tiếp. Chuỗi kết quả lên xuống này cho thấy Rennes chưa thể hiện được sự đều tay cần thiết cho một cuộc đua dài hơi.

OFI mang theo phong độ tích cực

OFI đứng hạng 9 với 3 điểm, cao hơn Rennes 9 bậc. Đội khách thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất.

Đáng chú ý, OFI thắng liên tiếp 3 trận ở giai đoạn cũ hơn rồi mới hòa và thua ở hai trận mới nhất. Dù vậy, tổng thể phong độ của họ vẫn nhỉnh hơn chủ nhà về số trận thắng, và đây là lợi thế tâm lý đáng kể khi hành quân đến Roazhon Park.

Điểm then chốt của trận đấu

Đây là cuộc đối đầu giữa một đội cần bứt phá để níu kéo tham vọng và một đội đang giữ vị trí cao hơn nhờ phong độ ổn định hơn. Rennes có lợi thế sân nhà và động lực từ chiến thắng ở trận gần nhất. Ngược lại, OFI sở hữu chuỗi kết quả tốt hơn trong 5 trận qua.

Hai đội chưa có trận đối đầu nào để làm căn cứ so sánh, nên yếu tố quyết định nhiều khả năng nằm ở tinh thần thi đấu và khả năng tận dụng cơ hội trong từng pha bóng. Nếu Rennes giữ được nhịp độ của trận thắng gần nhất, họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ.

Nhận định

OFI nhỉnh hơn về thứ hạng và số trận thắng gần đây, nhưng Rennes có lợi thế sân nhà cùng áp lực phải cải thiện vị trí. Một trận đấu cân bằng, nơi chỉ cần một khoảnh khắc đúng lúc cũng đủ làm nghiêng cán cân, là kịch bản được kỳ vọng tại Roazhon Park.

Rennes
5 trận gần nhất
TBBHT
1
Trận
0-1-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
OFI
5 trận gần nhất
BHTTT
3
Trận
3-0-0
T-H-B
7
Ghi (TB 2.3)
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Juventus1100+53T
2Crystal Palace1100+43T
3Sparta Praha1100+33T
8Bayer Leverkusen1100+23T
9OFI1100+23T
10Bournemouth1100+13T
17Sturm Graz101001H
18Rennes101001H
19Dinamo Zagreb101001H
24Lillestrom1001-10B
25Celta Vigo1001-10B
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Rennes
Không có thông tin
OFI
A. Leya Iseka (Inactive)
N. Marinakis (Groin Injury)
C. Sielis (Inactive)
A. Leya Iseka (Inactive)
N. Marinakis (Groin Injury)
C. Sielis (Inactive)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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