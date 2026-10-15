Rennes 2-1 OFI: Rennes giành chiến thắng Rennes đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục dù đứng hạng 18 với 1 điểm, trong khi OFI hạng 9 với 3 điểm và vừa thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 16/10/2026 trên sân Roazhon Park.

Rennes 2 - 1 OFI Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Rennes tiếp đón OFI.

10' BÀN THẮNG! OFI (0-1) Phút 10': Taxiarchis Fountas (OFI) lập công (kiến tạo: Nikolaos Athanasiou). Tỷ số: 0 - 1.

13' Rennes ép sân Cầm bóng: Rennes 84% - 16% OFI, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 3.

25' Rennes ép sân Cầm bóng: Rennes 80% - 20% OFI, dứt điểm 8 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 5 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 4, cứu thua 0 - 1.

37' Rennes ép sân Cầm bóng: Rennes 77% - 23% OFI, dứt điểm 8 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 6 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 1 - 6, cứu thua 0 - 1.

41' Thẻ vàng Phút 41': Krešimir Krizmanić (OFI) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thay người Phút 45' (OFI): Giannis Apostolakis vào sân thay Taxiarchis Fountas.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Rennes ép sân Cầm bóng: Rennes 72% - 28% OFI, dứt điểm 11 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 7 - 1; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 0 - 1.

59' Thẻ vàng Phút 59': Lorenzo Dickmann (OFI) nhận thẻ vàng (Foul).

63' Rennes ép sân Cầm bóng: Rennes 69% - 31% OFI, dứt điểm 14 - 1 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 8 - 3; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 0 - 4.

67' Thẻ vàng Phút 67': Abdelhamid Aït Boudlal (Rennes) nhận thẻ vàng (Foul).

67' Thay người Phút 67' (Rennes): Eliezer Mayenda vào sân thay Ludovic Blas.

67' Thay người Phút 67' (Rennes): Boulaye Dia vào sân thay Valentin Rongier.

67' Thay người Phút 67' (OFI): Zisis Karachalios vào sân thay Andreas Bouchalakis.

68' Thay người Phút 68' (OFI): Aitor Cantalapiedra vào sân thay Kenan Kodro.

75' Rennes ép sân Cầm bóng: Rennes 70% - 30% OFI, dứt điểm 19 - 1 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 12 - 3; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 0 - 5.

76' BÀN THẮNG! Rennes (1-1) Phút 76': Mahamadou Nagida (Rennes) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

77' Thay người Phút 77' (Rennes): Djaoui Cissé vào sân thay Sebastian Szymański.

77' Thay người Phút 77' (Rennes): Bryan Reynolds vào sân thay Przemysław Frankowski.

77' Thay người Phút 77' (Rennes): Issa Soumaré vào sân thay Mousa Al-Tamari.

78' Thẻ vàng Phút 78': Mahdi Camara (Rennes) nhận thẻ vàng (Foul).

80' Thay người Phút 80' (OFI): Giannis Theodosoulakis vào sân thay Thiago Nuss.

83' Thay người Phút 83' (OFI): Borja González vào sân thay Lorenzo Dickmann.

87' Rennes ép sân Cầm bóng: Rennes 68% - 32% OFI, dứt điểm 20 - 1 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 12 - 3; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 12 - 10, cứu thua 0 - 5.

90' BÀN THẮNG! Rennes (2-1) Phút 90': Abdelhamid Aït Boudlal (Rennes) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

KT Kết thúc: Rennes 2-1 OFI Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 03:53 16/10/2026

Đội hình chính thức Rennes Sơ đồ 4-3-3 · HLV F. Haise OFI Sơ đồ 3-4-3 · HLV C. Kontis 30 B. Samba 95 P. Frankowski 4 C. Cresswell 48 Ait Boudlal 18 M. Nagida 17 S. Szymański 21 V. Rongier 45 M. Camara 10 L. Blas 9 E. Lepaul 11 Mousa Tamari 31 Christogeorgos 15 A. Poungouras 43 D. Nikolaou 2 K. Krizmanić 24 L. Dickmann 14 T. Androutsos 41 Bouchalakis 3 N. Athanasiou 11 T. Fountas 19 K. Kodro 18 T. Nuss Dự bị Rennes 28 A. Thomasson 90 I. Soumaré 24 A. Rouault 14 B. Reynolds 5 Gonçalo Oliveira 70 A. Nordin 26 Q. Merlin 12 Eliezer Mayenda 16 N. Lemaître OFI 10 Aitor Cantalapiedra 17 Borja González 8 Kanellópoulos 6 Karachalios 13 P. Katsikas 90 Pavlos Kenourgiakis 5 K. Kostoulas 1 K. Lilo 30 T. Romano Cập nhật đội hình lúc 01:32 16/10/2026

Rennes Thống kê OFI 67% Kiểm soát bóng 33% 25 Dứt điểm 2 9 Trúng đích 1 13 Phạt góc 3 13 Phạm lỗi 11 4 Việt vị 2 0 Thủ môn cứu thua 7

Cầu thủ nổi bật M. Nagida Rennes 1 bàn T. Fountas OFI 1 bàn Ait Boudlal Rennes 1 bàn N. Athanasiou OFI 1 kiến tạo · điểm 6.62 C. Cresswell Rennes Điểm 7.87 P. Frankowski Rennes Điểm 7.48

Rennes tiếp đón OFI trên sân nhà Roazhon Park lúc 02:00 ngày 16/10/2026 với mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục. Hiện đội chủ nhà đứng hạng 18 với 1 điểm, còn OFI đang ở hạng 9 với 3 điểm. Khoảng cách trên bảng xếp hạng chưa lớn, nhưng thế trận tâm lý của hai đội lại khác nhau rõ rệt.

Rennes cần một cú hích để vươn lên

Rennes đang ở nửa dưới bảng xếp hạng, hạng 18 và mới có 1 điểm. Để rút ngắn khoảng cách với nhóm đầu, đội chủ nhà cần chuyển sự ổn định ở Roazhon Park thành những kết quả cụ thể ngay từ trận này.

Trong 5 trận gần nhất, Rennes thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đội chủ nhà vừa có một chiến thắng ở trận mới nhất, nhưng trước đó là chuỗi hai trận thua liên tiếp. Chuỗi kết quả lên xuống này cho thấy Rennes chưa thể hiện được sự đều tay cần thiết cho một cuộc đua dài hơi.

OFI mang theo phong độ tích cực

OFI đứng hạng 9 với 3 điểm, cao hơn Rennes 9 bậc. Đội khách thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất.

Đáng chú ý, OFI thắng liên tiếp 3 trận ở giai đoạn cũ hơn rồi mới hòa và thua ở hai trận mới nhất. Dù vậy, tổng thể phong độ của họ vẫn nhỉnh hơn chủ nhà về số trận thắng, và đây là lợi thế tâm lý đáng kể khi hành quân đến Roazhon Park.

Điểm then chốt của trận đấu

Đây là cuộc đối đầu giữa một đội cần bứt phá để níu kéo tham vọng và một đội đang giữ vị trí cao hơn nhờ phong độ ổn định hơn. Rennes có lợi thế sân nhà và động lực từ chiến thắng ở trận gần nhất. Ngược lại, OFI sở hữu chuỗi kết quả tốt hơn trong 5 trận qua.

Hai đội chưa có trận đối đầu nào để làm căn cứ so sánh, nên yếu tố quyết định nhiều khả năng nằm ở tinh thần thi đấu và khả năng tận dụng cơ hội trong từng pha bóng. Nếu Rennes giữ được nhịp độ của trận thắng gần nhất, họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ.

Nhận định

OFI nhỉnh hơn về thứ hạng và số trận thắng gần đây, nhưng Rennes có lợi thế sân nhà cùng áp lực phải cải thiện vị trí. Một trận đấu cân bằng, nơi chỉ cần một khoảnh khắc đúng lúc cũng đủ làm nghiêng cán cân, là kịch bản được kỳ vọng tại Roazhon Park.

Rennes 5 trận gần nhất T B B H T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới OFI 5 trận gần nhất B H T T T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 7 Ghi (TB 2.3) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 1 1 0 0 +5 3 T 2 Crystal Palace 1 1 0 0 +4 3 T 3 Sparta Praha 1 1 0 0 +3 3 T … 8 Bayer Leverkusen 1 1 0 0 +2 3 T 9 OFI 1 1 0 0 +2 3 T 10 Bournemouth 1 1 0 0 +1 3 T … 17 Sturm Graz 1 0 1 0 0 1 H 18 Rennes 1 0 1 0 0 1 H 19 Dinamo Zagreb 1 0 1 0 0 1 H … 24 Lillestrom 1 0 0 1 -1 0 B 25 Celta Vigo 1 0 0 1 -1 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Rennes Không có thông tin OFI ✚ A. Leya Iseka (Inactive) ✚ N. Marinakis (Groin Injury) ✚ C. Sielis (Inactive) ✚ A. Leya Iseka (Inactive) ✚ N. Marinakis (Groin Injury) ✚ C. Sielis (Inactive)