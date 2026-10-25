Rennes 3-0 Strasbourg: Rennes giành chiến thắng Rennes đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 13 điểm, trước cuộc tiếp đón Strasbourg đang xếp hạng 14 lúc 23h15 ngày 25/10 tại Roazhon Park.

Rennes 3 - 0 Strasbourg Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Rennes tiếp đón Strasbourg.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Rennes 53% - 47% Strasbourg, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 0 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Rennes 54% - 46% Strasbourg, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 0.

33' Thẻ vàng Phút 33': Gessime Yassine (Strasbourg) nhận thẻ vàng (Dissent).

34' BÀN THẮNG! Rennes (1-0) Phút 34': Boulaye Dia (Rennes) lập công (kiến tạo: Przemysław Frankowski). Tỷ số: 1 - 0.

34' VAR Phút 34': Bàn thắng được công nhận — Boulaye Dia (Rennes).

39' Rennes ép sân Cầm bóng: Rennes 49% - 51% Strasbourg, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 2 - 0.

41' BÀN THẮNG! Rennes (2-0) Phút 41': Sebastian Szymański (Rennes) lập công (kiến tạo: Mahamadou Nagida). Tỷ số: 2 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Strasbourg): Yaya Dieme vào sân thay Dario Essugo.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

53' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Rennes 48% - 52% Strasbourg, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 0 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 2 - 0.

56' Thẻ vàng Phút 56': Boulaye Dia (Rennes) nhận thẻ vàng (Foul).

61' BÀN THẮNG! Rennes (3-0) Phút 61': Sebastian Szymański (Rennes) lập công (kiến tạo: Mousa Al-Tamari). Tỷ số: 3 - 0.

64' Thay người Phút 64' (Rennes): Adrien Thomasson vào sân thay Mousa Al-Tamari.

64' Thay người Phút 64' (Rennes): Eliezer Mayenda vào sân thay Boulaye Dia.

65' Thẻ vàng Phút 65': Giovanni Reyna (Strasbourg) nhận thẻ vàng (Foul).

66' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Rennes 48% - 52% Strasbourg, dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 0 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 2 - 0.

70' Thay người Phút 70' (Strasbourg): Jacobo Ortega vào sân thay Conrad Harder.

70' Thay người Phút 70' (Strasbourg): Samir El-Mourabet vào sân thay Diogo Sousa.

70' Thay người Phút 70' (Strasbourg): Martial Godo vào sân thay Gessime Yassine.

71' Thay người Phút 71' (Rennes): Quentin Merlin vào sân thay Mahamadou Nagida.

78' Thay người Phút 78' (Rennes): Djaoui Cissé vào sân thay Mahdi Camara.

78' Thay người Phút 78' (Rennes): Ludovic Blas vào sân thay Sebastian Szymański.

79' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Rennes 47% - 53% Strasbourg, dứt điểm 10 - 8 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 10 - 12, cứu thua 2 - 0.

84' Thay người Phút 84' (Strasbourg): Omari Kellyman vào sân thay Giovanni Reyna.

87' Thẻ vàng Phút 87': Pape Demba Diop (Strasbourg) nhận thẻ vàng (Dissent).

KT Kết thúc: Rennes 3-0 Strasbourg Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 01:11 26/10/2026

Đội hình chính thức Rennes Sơ đồ 5-3-2 · HLV F. Haise Strasbourg Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Hugo Oliveira 30 B. Samba 95 P. Frankowski 48 Ait Boudlal 4 C. Cresswell 24 A. Rouault 18 M. Nagida 45 M. Camara 21 V. Rongier 17 S. Szymański 22 B. Dia 11 Mousa Tamari 1 F. Jörgensen 16 G. Antwi 4 J. Mitchell 31 Abdoul Karim Coulibaly 36 Oso 14 Dário Essugo 23 Diogo Sousa 80 Gessime Yassine 10 G. Reyna 21 P. Diop 40 C. Harder Dự bị Rennes 60 Kilian Belazzoug 26 Q. Merlin 5 Gonçalo Oliveira 14 B. Reynolds 28 A. Thomasson 10 L. Blas 6 D. Cissé 90 I. Soumaré 12 Eliezer Mayenda Strasbourg 12 Piekutowski 43 Y. Becker 24 L. Høgsberg 29 El Mourabet 28 Tyrese Noubissie 20 M. Godo 26 O. Kellyman 30 J. Ortega 35 Yaya Dieme Cập nhật đội hình lúc 22:47 25/10/2026

Rennes Thống kê Strasbourg 47% Kiểm soát bóng 53% 14 Dứt điểm 12 4 Trúng đích 4 2 Phạt góc 5 10 Phạm lỗi 17 1 Việt vị 0 3 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật S. Szymański Rennes 2 bàn B. Dia Rennes 1 bàn P. Frankowski Rennes 1 kiến tạo · điểm 7.64 M. Nagida Rennes 1 kiến tạo · điểm 7.31 Mousa Tamari Rennes 1 kiến tạo · điểm 6.59 Ait Boudlal Rennes Điểm 7.49

Rennes đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 13 điểm. Trận tiếp đón Strasbourg, đội đứng hạng 14 với 7 điểm, lúc 23h15 ngày 25/10/2026 trên sân Roazhon Park là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị trí. Với Strasbourg, đây là dịp để cắt chuỗi kết quả kém.

Rennes muốn giữ nhịp trong cuộc đua phía trên

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng khá rõ. Rennes hơn Strasbourg 6 điểm và cao hơn 7 bậc. Chênh lệch này cho thấy đội chủ nhà đang ở nhóm trên, còn đội khách vẫn nằm ở nửa dưới bảng.

Trận đấu tại Roazhon Park vì thế có ý nghĩa với Rennes. Một kết quả tốt giúp họ bám chắc nhóm đầu, trong khi sơ sảy sẽ khiến cuộc đua tốp đầu thêm cạnh tranh.

Phong độ: Rennes thiếu ổn định, Strasbourg đang khựng lại

Trong 5 trận gần nhất, Rennes thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của họ là một trận hòa, trước đó là một trận thua. Hai chiến thắng liên tiếp đến trước cú trượt chân này. Điều này cho thấy đội chủ nhà có thể tạo ra kết quả tốt nhưng chưa giữ được sự đều đặn.

Strasbourg có chuỗi phong độ đáng lo hơn. Họ thua 3 trận gần nhất, trước đó hòa 1 trận và thắng 1 trận. Tổng cộng, Strasbourg chỉ thắng 1 trong 5 lần ra sân gần đây. Đội khách đến Roazhon Park với tâm thế cần một kết quả để chấm dứt mạch thua.

Thế đối đầu nghiêng về Rennes

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Rennes thắng 3 trận, Strasbourg thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Rennes nhỉnh hơn, nhưng Strasbourg vẫn từng thắng 2 lần. Cặp đấu này hiếm khi kết thúc với tỷ số hòa, và đội khách không phải là đối thủ dễ bị đánh bại.

Điểm then chốt của trận đấu

Với lợi thế sân nhà, vị trí cao hơn và thành tích đối đầu tốt hơn, Rennes là đội được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, phong độ gần đây của họ chưa thực sự ổn định, nên việc duy trì sự tập trung ngay từ đầu trận sẽ quan trọng.

Với Strasbourg, thử thách lớn nhất là lấy lại tinh thần sau chuỗi 3 trận thua. Nếu đội khách đứng vững trước áp lực của Rennes, trận đấu có thể kéo dài căng thẳng. Ngược lại, nếu để lọt lưới sớm, họ sẽ khó thoát khỏi vòng xoáy kết quả xấu.

Nhận định

Mọi chỉ dấu về vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ và lịch sử đối đầu đều nghiêng về Rennes. Dù vậy, chuỗi kết quả chưa đồng đều của đội chủ nhà vẫn để ngỏ cơ hội cho Strasbourg. Trận đấu lúc 23h15 ngày 25/10 vì thế hứa hẹn là điểm nóng thú vị trong cuộc đua phía trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Rennes · 3 thắng 0 hòa Strasbourg · 2 thắng Strasbourg 0 - 3 Rennes REN Rennes 4 - 1 Strasbourg REN Rennes 1 - 0 Strasbourg REN Strasbourg 3 - 1 Rennes STR Strasbourg 2 - 0 Rennes STR

Rennes 5 trận gần nhất H B T T B 7 Trận 4-1-2 T-H-B 15 Ghi (TB 2.1) 14 Thủng lưới Strasbourg 5 trận gần nhất B B B H T 7 Trận 2-1-4 T-H-B 12 Ghi (TB 1.7) 15 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lyon 7 4 2 1 +8 14 T B T H T 2 Paris Saint Germain 7 4 2 1 +5 14 T T T T B 3 Lille 7 4 2 1 +5 14 H T B T T … 6 Lens 8 4 1 3 +4 13 T T T B H 7 Rennes 7 4 1 2 +1 13 B T B T T 8 Lorient 7 3 2 2 +1 11 T T B H T … 13 Auxerre 7 3 0 4 -6 9 T B T T B 14 Strasbourg 7 2 1 4 -3 7 B B B H T 15 Angers 7 2 1 4 -6 7 B B T H B …

Tình hình lực lượng Rennes ✚ E. Lepaul (Ankle Injury) ✚ E. Lepaul (Ankle Injury) Strasbourg ✚ F. Balde (Leg Injury) ✚ I. Doukoure (Inactive) ✚ S. Nanasi (Injury) ✚ J. Panichelli (Knee Injury) ✚ F. Balde (Leg Injury) ✚ I. Doukoure (Inactive) ✚ S. Nanasi (Injury) ✚ J. Panichelli (Knee Injury)