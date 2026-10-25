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Rennes 3-0 Strasbourg: Rennes giành chiến thắng

Văn Thể25/10/2026 18:16

Rennes đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 13 điểm, trước cuộc tiếp đón Strasbourg đang xếp hạng 14 lúc 23h15 ngày 25/10 tại Roazhon Park.

Rennes3 - 0StrasbourgKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Rennes tiếp đón Strasbourg.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Rennes 53% - 47% Strasbourg, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 0 - 1.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Rennes 54% - 46% Strasbourg, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 0.

  • 33'Thẻ vàng

    Phút 33': Gessime Yassine (Strasbourg) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 34'BÀN THẮNG! Rennes (1-0)

    Phút 34': Boulaye Dia (Rennes) lập công (kiến tạo: Przemysław Frankowski). Tỷ số: 1 - 0.

  • 34'VAR

    Phút 34': Bàn thắng được công nhận — Boulaye Dia (Rennes).

  • 39'Rennes ép sân

    Cầm bóng: Rennes 49% - 51% Strasbourg, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 2 - 0.

  • 41'BÀN THẮNG! Rennes (2-0)

    Phút 41': Sebastian Szymański (Rennes) lập công (kiến tạo: Mahamadou Nagida). Tỷ số: 2 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Strasbourg): Yaya Dieme vào sân thay Dario Essugo.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 53'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Rennes 48% - 52% Strasbourg, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 0 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 2 - 0.

  • 56'Thẻ vàng

    Phút 56': Boulaye Dia (Rennes) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 61'BÀN THẮNG! Rennes (3-0)

    Phút 61': Sebastian Szymański (Rennes) lập công (kiến tạo: Mousa Al-Tamari). Tỷ số: 3 - 0.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Rennes): Adrien Thomasson vào sân thay Mousa Al-Tamari.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Rennes): Eliezer Mayenda vào sân thay Boulaye Dia.

  • 65'Thẻ vàng

    Phút 65': Giovanni Reyna (Strasbourg) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 66'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Rennes 48% - 52% Strasbourg, dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 0 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 2 - 0.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Strasbourg): Jacobo Ortega vào sân thay Conrad Harder.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Strasbourg): Samir El-Mourabet vào sân thay Diogo Sousa.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Strasbourg): Martial Godo vào sân thay Gessime Yassine.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Rennes): Quentin Merlin vào sân thay Mahamadou Nagida.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Rennes): Djaoui Cissé vào sân thay Mahdi Camara.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Rennes): Ludovic Blas vào sân thay Sebastian Szymański.

  • 79'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Rennes 47% - 53% Strasbourg, dứt điểm 10 - 8 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 10 - 12, cứu thua 2 - 0.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Strasbourg): Omari Kellyman vào sân thay Giovanni Reyna.

  • 87'Thẻ vàng

    Phút 87': Pape Demba Diop (Strasbourg) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • KTKết thúc: Rennes 3-0 Strasbourg

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 01:11 26/10/2026

Đội hình chính thức
Rennes
Sơ đồ 5-3-2 · HLV F. Haise
Strasbourg
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Hugo Oliveira
30
B. Samba
95
P. Frankowski
48
Ait Boudlal
4
C. Cresswell
24
A. Rouault
18
M. Nagida
45
M. Camara
21
V. Rongier
17
S. Szymański
22
B. Dia
11
Mousa Tamari
1
F. Jörgensen
16
G. Antwi
4
J. Mitchell
31
Abdoul Karim Coulibaly
36
Oso
14
Dário Essugo
23
Diogo Sousa
80
Gessime Yassine
10
G. Reyna
21
P. Diop
40
C. Harder
Dự bị
Rennes
60 Kilian Belazzoug26 Q. Merlin5 Gonçalo Oliveira14 B. Reynolds28 A. Thomasson10 L. Blas6 D. Cissé90 I. Soumaré12 Eliezer Mayenda
Strasbourg
12 Piekutowski43 Y. Becker24 L. Høgsberg29 El Mourabet28 Tyrese Noubissie20 M. Godo26 O. Kellyman30 J. Ortega35 Yaya Dieme
Cập nhật đội hình lúc 22:47 25/10/2026
RennesThống kêStrasbourg
47%
Kiểm soát bóng
53%
14
Dứt điểm
12
4
Trúng đích
4
2
Phạt góc
5
10
Phạm lỗi
17
1
Việt vị
0
3
Thủ môn cứu thua
1
Cầu thủ nổi bật
S. Szymański
S. Szymański
Rennes
2 bàn
B. Dia
B. Dia
Rennes
1 bàn
P. Frankowski
P. Frankowski
Rennes
1 kiến tạo · điểm 7.64
M. Nagida
M. Nagida
Rennes
1 kiến tạo · điểm 7.31
Mousa Tamari
Mousa Tamari
Rennes
1 kiến tạo · điểm 6.59
A. Ait Boudlal
Ait Boudlal
Rennes
Điểm 7.49

Rennes đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 13 điểm. Trận tiếp đón Strasbourg, đội đứng hạng 14 với 7 điểm, lúc 23h15 ngày 25/10/2026 trên sân Roazhon Park là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị trí. Với Strasbourg, đây là dịp để cắt chuỗi kết quả kém.

Rennes muốn giữ nhịp trong cuộc đua phía trên

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng khá rõ. Rennes hơn Strasbourg 6 điểm và cao hơn 7 bậc. Chênh lệch này cho thấy đội chủ nhà đang ở nhóm trên, còn đội khách vẫn nằm ở nửa dưới bảng.

Trận đấu tại Roazhon Park vì thế có ý nghĩa với Rennes. Một kết quả tốt giúp họ bám chắc nhóm đầu, trong khi sơ sảy sẽ khiến cuộc đua tốp đầu thêm cạnh tranh.

Phong độ: Rennes thiếu ổn định, Strasbourg đang khựng lại

Trong 5 trận gần nhất, Rennes thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của họ là một trận hòa, trước đó là một trận thua. Hai chiến thắng liên tiếp đến trước cú trượt chân này. Điều này cho thấy đội chủ nhà có thể tạo ra kết quả tốt nhưng chưa giữ được sự đều đặn.

Strasbourg có chuỗi phong độ đáng lo hơn. Họ thua 3 trận gần nhất, trước đó hòa 1 trận và thắng 1 trận. Tổng cộng, Strasbourg chỉ thắng 1 trong 5 lần ra sân gần đây. Đội khách đến Roazhon Park với tâm thế cần một kết quả để chấm dứt mạch thua.

Thế đối đầu nghiêng về Rennes

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Rennes thắng 3 trận, Strasbourg thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Rennes nhỉnh hơn, nhưng Strasbourg vẫn từng thắng 2 lần. Cặp đấu này hiếm khi kết thúc với tỷ số hòa, và đội khách không phải là đối thủ dễ bị đánh bại.

Điểm then chốt của trận đấu

Với lợi thế sân nhà, vị trí cao hơn và thành tích đối đầu tốt hơn, Rennes là đội được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, phong độ gần đây của họ chưa thực sự ổn định, nên việc duy trì sự tập trung ngay từ đầu trận sẽ quan trọng.

Với Strasbourg, thử thách lớn nhất là lấy lại tinh thần sau chuỗi 3 trận thua. Nếu đội khách đứng vững trước áp lực của Rennes, trận đấu có thể kéo dài căng thẳng. Ngược lại, nếu để lọt lưới sớm, họ sẽ khó thoát khỏi vòng xoáy kết quả xấu.

Nhận định

Mọi chỉ dấu về vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ và lịch sử đối đầu đều nghiêng về Rennes. Dù vậy, chuỗi kết quả chưa đồng đều của đội chủ nhà vẫn để ngỏ cơ hội cho Strasbourg. Trận đấu lúc 23h15 ngày 25/10 vì thế hứa hẹn là điểm nóng thú vị trong cuộc đua phía trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Rennes · 3 thắng0 hòaStrasbourg · 2 thắng
19/04/2026
Strasbourg
0 - 3
Rennes
REN
02/11/2025
Rennes
4 - 1
Strasbourg
REN
02/02/2025
Rennes
1 - 0
Strasbourg
REN
25/08/2024
Strasbourg
3 - 1
Rennes
STR
31/03/2024
Strasbourg
2 - 0
Rennes
STR
Rennes
5 trận gần nhất
HBTTB
7
Trận
4-1-2
T-H-B
15
Ghi (TB 2.1)
14
Thủng lưới
Strasbourg
5 trận gần nhất
BBBHT
7
Trận
2-1-4
T-H-B
12
Ghi (TB 1.7)
15
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Lyon7421+814TBTHT
2Paris Saint Germain7421+514TTTTB
3Lille7421+514HTBTT
6Lens8413+413TTTBH
7Rennes7412+113BTBTT
8Lorient7322+111TTBHT
13Auxerre7304-69TBTTB
14Strasbourg7214-37BBBHT
15Angers7214-67BBTHB
Tình hình lực lượng
Rennes
E. Lepaul (Ankle Injury)
E. Lepaul (Ankle Injury)
Strasbourg
F. Balde (Leg Injury)
I. Doukoure (Inactive)
S. Nanasi (Injury)
J. Panichelli (Knee Injury)
F. Balde (Leg Injury)
I. Doukoure (Inactive)
S. Nanasi (Injury)
J. Panichelli (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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