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Rennes 4-1 Auxerre: Rennes giành chiến thắng

Văn Thể11/10/2026 17:27

Rennes nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón Auxerre tại Roazhon Park, nơi sự chênh lệch về phong độ gần đây định hình rõ cục diện đối đầu đôi bên.

Rennes4 - 1AuxerreKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Rennes tiếp đón Auxerre.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Rennes 45% - 55% Auxerre, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 2 - 1.

  • 15'BÀN THẮNG! Rennes (1-0)

    Phút 15': Esteban Lepaul (Rennes) lập công (kiến tạo: Charlie Cresswell). Tỷ số: 1 - 0.

  • 25'BÀN THẮNG! Auxerre (1-1)

    Phút 25': Cameron Archer (Auxerre) lập công (kiến tạo: Mamadou Diop). Tỷ số: 1 - 1.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Rennes 54% - 46% Auxerre, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 2.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Rennes 54% - 46% Auxerre, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 1 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Rennes ép sân

    Cầm bóng: Rennes 62% - 38% Auxerre, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 6 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 1 - 2.

  • 50'Thẻ vàng

    Phút 50': Anthony Rouault (Rennes) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 53'BÀN THẮNG! Rennes (2-1)

    Phút 53': Adrien Thomasson (Rennes) lập công (kiến tạo: Bryan Reynolds). Tỷ số: 2 - 1.

  • 59'Thẻ vàng

    Phút 59': Adrien Thomasson (Rennes) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 59'Thẻ vàng

    Phút 59': Esteban Lepaul (Rennes) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 61'Rennes ép sân

    Cầm bóng: Rennes 60% - 40% Auxerre, dứt điểm 10 - 7 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 8 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 3 - 3.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Rennes): Djaoui Cissé vào sân thay Adrien Thomasson.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Rennes): Eliezer Mayenda vào sân thay Mousa Al-Tamari.

  • 73'Rennes ép sân

    Cầm bóng: Rennes 60% - 40% Auxerre, dứt điểm 15 - 9 (trúng đích 8 - 5), phạt góc 10 - 4; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 4 - 6.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Auxerre): Elikya Legros vào sân thay Clément Akpa.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Auxerre): Remy Labeau Lascary vào sân thay Danny Namaso.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Auxerre): Pierre Ekwah vào sân thay Naouirou Ahamada.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Rennes): Boulaye Dia vào sân thay Esteban Lepaul.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Rennes): Ludovic Blas vào sân thay Issa Soumaré.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Auxerre): Aristide Zossou vào sân thay Arthur Piedfort.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Rennes): Przemysław Frankowski vào sân thay Mahamadou Nagida.

  • 85'Rennes ép sân

    Cầm bóng: Rennes 59% - 41% Auxerre, dứt điểm 16 - 12 (trúng đích 8 - 5), phạt góc 11 - 5; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 9 - 11, cứu thua 4 - 6.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Auxerre): Youssef Khoudda vào sân thay Romain Faivre.

  • 90'Thẻ vàng

    Phút 90': Djaoui Cissé (Rennes) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 90+2'BÀN THẮNG! Rennes (3-1)

    Phút 90+2': Boulaye Dia (Rennes) lập công (kiến tạo: Ludovic Blas). Tỷ số: 3 - 1.

  • 90+4'BÀN THẮNG! Rennes (4-1)

    Phút 90+4': Boulaye Dia (Rennes) lập công (kiến tạo: Bryan Reynolds). Tỷ số: 4 - 1.

  • KTKết thúc: Rennes 4-1 Auxerre

    Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 1.

Cập nhật lúc 00:10 12/10/2026

Đội hình chính thức
Rennes
Sơ đồ 4-3-3 · HLV F. Haise
Auxerre
Sơ đồ 4-3-3 · HLV W. Still
30
B. Samba
14
B. Reynolds
4
C. Cresswell
24
A. Rouault
18
M. Nagida
45
M. Camara
21
V. Rongier
28
A. Thomasson
11
Mousa Tamari
9
E. Lepaul
90
I. Soumaré
23
M. Diop
27
L. Sy
4
A. Tuanzebe
92
C. Akpa
22
F. Oppegård
8
N. Ahamada
46
A. Piedfort
5
K. Danois
21
R. Faivre
9
C. Archer
10
D. Namaso
Dự bị
Rennes
95 P. Frankowski17 S. Szymański16 N. Lemaître12 Eliezer Mayenda48 Ait Boudlal10 L. Blas6 D. Cissé22 B. Dia65 Do Marcolino
Auxerre
34 L. Dioubate17 P. Ekwah47 Youssef Khoudda3 Labeau Lascary35 E. Legros1 P. Nardi77 Aristide Zossou45 Salimou Danfakha20 S. Diomandé
Cập nhật đội hình lúc 21:48 11/10/2026
RennesThống kêAuxerre
58%
Kiểm soát bóng
42%
21
Dứt điểm
12
11
Trúng đích
5
12
Phạt góc
5
12
Phạm lỗi
11
2
Việt vị
4
4
Thủ môn cứu thua
7
Cầu thủ nổi bật
B. Dia
B. Dia
Rennes
2 bàn
E. Lepaul
E. Lepaul
Rennes
1 bàn
C. Archer
C. Archer
Auxerre
1 bàn
A. Thomasson
A. Thomasson
Rennes
1 bàn
C. Cresswell
C. Cresswell
Rennes
1 kiến tạo · điểm 7.18
M. Diop
M. Diop
Auxerre
1 kiến tạo · điểm 7.04

Rennes đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và màn tiếp đón Auxerre lúc 22h15 ngày 11/10 trên sân vận động Roazhon Park được xem là cơ hội quan trọng để đội bóng này duy trì đà tiến. Bước vào màn so tài này, tương quan phong độ và điểm số giữa hai câu lạc bộ đang phản ánh hai trạng thái thi đấu hoàn toàn trái ngược.

Rennes duy trì nhịp điệu tích cực trên bảng xếp hạng

Đội chủ nhà Roazhon Park hiện đứng ở vị trí thứ 6 với 10 điểm tích lũy được. Nhìn vào màn trình diễn gần đây, Rennes thể hiện sự ổn định tương đối rõ nét khi giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại trong chuỗi 5 trận vừa qua. Điểm tựa sân nhà cùng sự vững vàng ở khâu tổ chức giúp đội bóng giữ vững vị thế trong nhóm nửa trên bảng xếp hạng.

Sự chắc chắn trong cách tiếp cận các trận đấu gần đây mang lại sự tự tin lớn cho Rennes. Dù vẫn có những thời điểm bị cầm chân, việc chỉ sảy chân đúng 1 lần trong 5 trận gần nhất cho thấy khả năng duy trì sự tập trung cao độ của tập thể này trước những đối thủ dưới cơ.

Auxerre đối diện thử thách lớn vì phong độ chững lại

Trái ngược với sự thăng hoa của đối thủ, Auxerre đang trải qua giai đoạn thi đấu không mấy êm ả. Đội bóng hiện đứng ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với 6 điểm, chịu áp lực đáng kể trước chuyến hành quân xa nhà lần này.

Thống kê trong 5 trận gần nhất cho thấy Auxerre đang có dấu hiệu sa sút khi để thua liên tiếp 3 trận, dù trước đó họ từng giành được 2 chiến thắng. Sự thiếu ổn định trong khâu vận hành cùng chuỗi trận liên tiếp nhận kết quả bất lợi khiến chuyến làm khách đến sân Roazhon Park trở thành một thử thách nặng nề đối với Auxerre.

Thế cân bằng từ lịch sử đối đầu và cục diện trận đấu

Dù phong độ hiện tại có sự phân hóa, lịch sử gặp gỡ lại cho thấy Auxerre không hề e ngại Rennes. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên, Auxerre giành 2 chiến thắng, hòa 2 trận và Rennes chỉ thắng 1 trận. Thống kê này phản ánh sự kỵ dơ nhất định mà các vị khách từng tạo ra trước đội chủ nhà.

Tuy nhiên, bối cảnh ở thời điểm hiện tại đã có nhiều thay đổi khi Rennes sở hữu phong độ vượt trội cùng khoảng cách 4 điểm dẫn trước trên bảng xếp hạng. Việc được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Roazhon Park sẽ là cơ sở để Rennes hướng đến việc kiểm soát thế trận, trong khi Auxerre nhiều khả năng phải ưu tiên mặt trận phòng ngự nhằm tìm kiếm sự chắc chắn sau chuỗi thất bại liên tiếp.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Rennes · 1 thắng2 hòaAuxerre · 2 thắng
22/02/2026
Auxerre
0 - 3
Rennes
REN
19/10/2025
Rennes
2 - 2
Auxerre
Hòa
06/04/2025
Rennes
0 - 1
Auxerre
AUX
03/11/2024
Auxerre
4 - 0
Rennes
AUX
11/03/2023
Auxerre
0 - 0
Rennes
Hòa
Rennes
5 trận gần nhất
BBHTT
5
Trận
3-1-1
T-H-B
8
Ghi (TB 1.6)
9
Thủng lưới
Auxerre
5 trận gần nhất
TTTBB
5
Trận
2-0-3
T-H-B
7
Ghi (TB 1.4)
12
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Monaco6420+514HTHTT
2Lille6411+513TBTTH
3Lyon6321+711BTHTH
5Paris Saint Germain6321+311TTTBH
6Rennes5311-110BTTTH
7Stade Brestois 296222+38TBBTH
13Toulouse6132-26HTHBH
14Auxerre5203-56TTBBB
15Nice5122-35TBHBH
Tình hình lực lượng
Rennes
Không có thông tin
Auxerre
A. Diousse (Knee Injury)
S. Fofana (Groin Injury)
C. Makosso (Yellow Cards)
R. Mandengue (Muscle Injury)
B. Okoh (Knee Injury)
M. Senaya (Hamstring Injury)
T. Siwe (Muscle Injury)
A. Diousse (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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